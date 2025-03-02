Чи можна отримати кошти за сертифікатом "єВідновлення" на будь-який банк

Люди читають документи. Фото: Freepik

Попри війну, в Україні продовжують працювати державні програми підтримки постраждалих від бойових дій. Однією з них є єВідновлення, яка дозволяє українцям, чиє житло було зруйноване, отримати компенсацію у вигляді сертифіката для купівлі нового житла. Проте у багатьох громадян виникає питання, чи можна використовувати будь-який банк для отримання коштів, якщо нерухомість продається через цю програму.

Юрист Андрій Топчій пояснює, що механізм компенсації регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 600 від 30 травня 2023 року. Вона визначає, що основним банком, через який відбувається виплата компенсацій, є "Ощадбанк".

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"Для надання компенсації за рахунок коштів, передбачених абзацом другим пункту 3 цього Порядку, виконавець програми відкриває окремий рахунок в "Ощадбанку", на який Мінінфраструктури перераховує кошти виконавцю програми", — наголошує експерт.

Однак це обмеження стосується лише взаємодії між державними органами: Мінінфраструктури та виконавцем програми. Важливо розуміти, що це не накладає жодних обмежень на вибір банку для продавця нерухомості, який отримує кошти.

Чи можна отримати виплату в іншому банку

За словами Топчія, після надходження компенсації на рахунок у "Ощадбанку" ці кошти можуть бути переведені на рахунок продавця житла, який зазначений у договорі купівлі-продажу.

"Відповідно до вказаної постанови, Виконавець програми здійснює перерахування грошових коштів на рахунки продавців житла, зазначених у договорі про придбання житла", — підкреслює юрист.

Отже, кошти можуть бути перераховані на будь-який банківський рахунок продавця, незалежно від того, у якому банку він відкритий.

Можливі нюанси при виплаті на інший банк

Попри те, що законодавство не обмежує вибір банку для продавця житла, можуть виникати деякі технічні питання, зокрема пов'язані з банківськими комісіями.

"Тому, за змістом законодавства, такі кошти можуть бути перераховані на будь-який банківський рахунок продавця. Але при перерахуванні коштів на рахунок іншого банку, можуть бути банківські комісії, і це може бути проблемою", — зазначає Топчій.

Важливо заздалегідь уточнити можливі додаткові витрати, які можуть виникнути при переказі коштів, щоб уникнути несподіваних втрат.

Програма "єВідновлення" передбачає виплату компенсації через "Ощадбанк", але це не означає, що продавець житла зобов’язаний відкривати рахунок саме в цьому банку. Він може отримати кошти на будь-який рахунок, зазначений у договорі купівлі-продажу.

Проте, якщо кошти перераховуються на рахунок у банку, відмінному від "Ощадбанку", можливі додаткові комісії, що варто враховувати при укладенні угоди.

Як повідомлялось, внаслідок війни багато українців втратили не лише житло, але й правовстановлюючі документи на нього. Це створює значні труднощі при передачі нерухомості у спадок або шляхом дарування, адже без документів неможливо підтвердити право власності. Відновлення втрачених документів є складним та тривалим процесом, що потребує звернення до відповідних органів.

Зазначимо також, що реєстрація місця проживання в Україні є важливою для доступу до медичних послуг, працевлаштування та отримання соціальних виплат. Навіть без власного житла можна зареєструватися, використовуючи доступні можливості, наприклад зареєструватися в орендованому житлі. Важливо знати свої права та використовувати доступні можливості.