Житловий сертифікат в Україні в 2025 році: як отримати та використати

Жінка передає ключи. Фото: Freepik

Внаслідок повномасштабного вторгнення в Україні тисячі людей втратили свої домівки. Щоб допомогти громадянам придбати нове житло, держава запровадила програму "єВідновлення", в межах якої можна отримати житловий сертифікат. Цей документ дозволяє частково або повністю оплатити покупку квартири чи будинку, проте процес його використання має певні особливості та обмеження.

Як наголошують експерти корпорації "РІЕЛ", житловий сертифікат — це електронний документ, що підтверджує право його власника на компенсацію вартості знищеного або пошкодженого житла. Основне завдання цього механізму — допомогти українцям придбати нову нерухомість у безпечних регіонах країни.

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Отримати сертифікат можуть такі категорії громадян:

люди, чиє житло знищене після 24 лютого 2022 року, якщо його неможливо відновити;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які втратили нерухомість через бойові дії;

військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин;

молоді сім’ї, що беруть участь у державних програмах забезпечення житлом.

Програма спрямована на підтримку тих, хто залишився без даху над головою, проте її використання регулюється жорсткими правилами.

Як отримати житловий сертифікат

Щоб отримати житловий сертифікат, необхідно подати заявку через державний реєстр пошкодженого майна. Це можна зробити двома способами:

через портал "Дія" — у розділі "єВідновлення" потрібно заповнити заяву, вказавши дані про зруйноване житло; через ЦНАП або нотаріуса — якщо користувач не має доступу до цифрових сервісів.

Для підтвердження права на сертифікат потрібно надати такі документи:

докази власності на знищене житло (витяг з Державного реєстру прав, договір купівлі-продажу тощо);

акт комісії, що підтверджує неможливість відновлення будівлі;

паспорт та ідентифікаційний код заявника.

Після подачі документів комісія розглядає заявку і ухвалює рішення. Якщо компенсація схвалена, заявник отримує житловий сертифікат у цифровому форматі.

Обмеження й умови використання сертифіката

Перед тим як використовувати житловий сертифікат, важливо знати його основні обмеження.

Документ є іменним — передати або продати його іншій особі неможливо.

Придбане житло не можна продавати, дарувати або передавати у власність іншим особам протягом 5 років.

Якщо вартість житла перевищує суму компенсації, покупець має доплатити різницю власними коштами або оформити іпотеку за програмою "єОселя".

Сертифікат дійсний 5 років — після закінчення цього терміну кошти повертаються державі.

Яке житло можна придбати за сертифікат

Житловий сертифікат можна використати для купівлі:

квартири у новобудові чи на вторинному ринку;

приватного будинку;

таунхауса.

Однак нерухомість має відповідати таким критеріям:

знаходитися в регіоні, де немає активних бойових дій;

бути оформленою у власність продавця та не мати обтяжень (застави, арешту);

відповідати санітарним та будівельним нормам.

Перед купівлею нотаріус перевіряє всі документи, щоб уникнути шахрайства.

Як оформити угоду купівлі-продажу

Процес купівлі житла за сертифікатом складається з таких етапів:

вибір житла — покупець знаходить квартиру або будинок, що відповідає умовам програми; резервування коштів — через "Дію" або ЦНАП подається заявка на бронювання грошей (на 30 днів); припинення права власності на зруйноване житло – це необхідна умова для оформлення нового житла; оформлення угоди — підписується договір купівлі-продажу, після чого нотаріус реєструє угоду в держреєстрі; оплата продавцю — гроші перераховуються на його рахунок протягом 5 робочих днів.

Які ризики можуть виникнути

Незважаючи на всі переваги, програма має кілька ризиків:

недобросовісні продавці можуть завищувати вартість житла, щоб отримати максимальну суму компенсації;

проблеми з реєстрацією угоди, якщо у продавця є борги або обтяження на нерухомість;

обмежений вибір житла у регіонах, де попит перевищує пропозицію.

Раніше ми розповідали, як змінюються ціни на квартири та які варіанти житла найчастіше купують за допомогою "єОселі".

Також нагадаємо, що "єОселя" пропонує вигідні умови іпотеки, але не кожне житло відповідає її вимогам. Для успішної участі необхідно ретельно вивчити критерії, що стосуються як квартири, так і позичальника.