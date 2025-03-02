Можно ли получить средства по сертификату "еВідновлення" на любой банк

Люди читают документы. Фото: Freepik

Несмотря на войну, в Украине продолжают работать государственные программы поддержки пострадавших от боевых действий. Одной из них является єВідновлення, которая позволяет украинцам, чье жилье было разрушено, получить компенсацию в виде сертификата для покупки нового жилья. Однако у многих граждан возникает вопрос: можно ли использовать любой банк для получения средств, если недвижимость продается через эту программу.

Юрист Андрей Топчий объясняет, что механизм компенсации регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 600 от 30 мая 2023 года. Оно определяет, что основным банком, через который происходит выплата компенсаций, является "Ощадбанк".

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"Для предоставления компенсации за счет средств, предусмотренных абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, исполнитель программы открывает отдельный счет в "Ощадбанке", на который Мининфраструктуры перечисляет средства исполнителю программы", — отмечает эксперт.

Однако это ограничение касается только взаимодействия между государственными органами: Мининфраструктуры и исполнителем программы. Важно понимать, что это не накладывает никаких ограничений на выбор банка для продавца недвижимости, который получает средства.

Можно ли получить выплату в другом банке

По словам Топчия, после поступления компенсации на счет в "Ощадбанке" эти средства могут быть переведены на счет продавца жилья, который указан в договоре купли-продажи.

"Согласно указанному постановлению, Исполнитель программы осуществляет перечисление денежных средств на счета продавцов жилья, указанных в договоре о приобретении жилья", — подчеркивает юрист.

Следовательно, средства могут быть перечислены на любой банковский счет продавца, независимо от того, в каком банке он открыт.

Возможные нюансы при выплате на другой банк

Несмотря на то, что законодательство не ограничивает выбор банка для продавца жилья, могут возникать некоторые технические вопросы, в частности связанные с банковскими комиссиями.

"Поэтому, по смыслу законодательства, такие средства могут быть перечислены на любой банковский счет продавца. Но при перечислении средств на счет другого банка могут быть банковские комиссии, и это может быть проблемой", — отмечает Топчий.

Важно заранее уточнить возможные дополнительные расходы, которые могут возникнуть при переводе средств, чтобы избежать неожиданных потерь.

Программа "єВідновлення" предусматривает выплату компенсации через "Ощадбанк", но это не означает, что продавец жилья обязан открывать счет именно в этом банке. Он может получить средства на любой счет, указанный в договоре купли-продажи.

Однако, если средства перечисляются на счет в банке, отличном от "Ощадбанка", возможны дополнительные комиссии, что следует учитывать при заключении сделки.

Как сообщалось, в результате войны многие украинцы потеряли не только жилье, но и правоустанавливающие документы на него. Это создает значительные трудности при передаче недвижимости по наследству или путем дарения, ведь без документов невозможно подтвердить право собственности. Восстановление утраченных документов является сложным и длительным процессом, требующим обращения в соответствующие органы.

Отметим также, что регистрация места жительства в Украине важна для доступа к медицинским услугам, трудоустройства и получения социальных выплат. Даже без собственного жилья можно зарегистрироваться, используя доступные возможности, например зарегистрироваться в арендованном жилье. Важно знать свои права и использовать доступные возможности.