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Коли купувати квартиру у новобудові — секрети вигідної інвестиції

5 березня 2025 22:15
Катерина Балаєва - редактор
Коли купувати квартиру в новобудові в Україні в 2025 році: етапи будівництва та ціни
Будівництво житлового дому. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Катерина Балаєва - редактор

Придбання квартири в новобудові — популярне рішення серед інвесторів та тих, хто шукає житло для власного проживання. Перевага покупки ще на стадії будівництва — нижча ціна, можливість обрати найкраще планування та вигідні умови розтермінування. Але головне — це ретельно перевіряти забудовника, оцінювати свої фінансові можливості та враховувати ринкові тенденції.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли ж найкраще вкладати гроші, щоб отримати максимальну вигоду та мінімізувати ризики.

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Основні етапи будівництва новобудови

Щоб розібратися, коли варто купувати квартиру, спершу потрібно зрозуміти, як відбувається зведення житлового комплексу. Будівництво проходить через три ключові етапи:

Нульовий цикл (котлован, фундамент, перші поверхи)

  • На цьому етапі забудовник отримує дозвільні документи, проводить дослідження ґрунту, закладає фундамент.
  • Вартість квадратного метра найнижча, оскільки ризики для інвестора найвищі.
  • Можливі затримки чи проблеми з дозвільною документацією.

Основний етап (будівництво від середини до завершення)

  • Будинок уже наполовину зведений, є поверхи, встановлюються комунікації.
  • Інвестор бачить реальний прогрес і має більше гарантій, що ЖК буде добудований.
  • Ціна зростає на 15-30% у порівнянні з нульовим циклом.

Фінальний етап (завершення будівництва, введення в експлуатацію)

  • Забудовник проводить внутрішні роботи, благоустрій території, підключає будинок до мереж.
  • Купуючи житло на цьому етапі, ви отримуєте готову квартиру, але переплачуєте до 40% у порівнянні з ціною на старті продажів.

Коли вигідніше купувати квартиру в новобудові

1. На етапі котловану — максимальна економія, але й ризики

Переваги:

  • найнижча вартість квадратного метра;
  • великий вибір планувань, можливість вибрати найкращий варіант;
  • потенційно високий дохід для інвесторів, які планують перепродаж.

Ризики:

  • будівництво може заморозитися, а терміни здачі — переноситися;
  • високий ризик шахрайства або банкрутства забудовника;
  • не можна побачити реальний вигляд майбутнього житла.

2. Купівля на середньому етапі — баланс ціни та надійності

Переваги:

  • будівництво вже йде, тому менші ризики затримок;
  • вартість все ще нижча, ніж у готовій новобудові;
  • є можливість отримати розтермінування без переплат.

Ризики:

  • ціна вища, ніж на старті продажів;
  • деякі варіанти квартир можуть бути вже продані.

3. Купівля після введення в експлуатацію — мінімальні ризики, але висока ціна

Переваги:

  • ви отримуєте готову квартиру без очікування;
  • немає ризику, що забудовник не виконає свої зобов’язання;
  • можливість одразу почати ремонт і заселитися.

Ризики:

  • ціна зростає на 30-40% у порівнянні з котлованом;
  • менший вибір планувань та розташування квартир;
  • обмежена кількість доступного житла.

Коли найкраще купувати квартиру за сезонами

Рієлтори радять:

  • оглядати об’єкти восени, щоб перевірити якість будівництва після дощів;
  • підписувати угоди в грудні, оскільки перед Новим роком забудовники можуть пропонувати знижки.
  • цкладати угоди влітку, коли ринок менш активний, а конкуренція між покупцями менша.

Як мінімізувати ризики при купівлі квартири на етапі будівництва

  • Перевіряйте забудовника — вивчайте його попередні проєкти, відгуки клієнтів, офіційні документи.
  • Аналізуйте дозвільну документацію — переконайтеся, що будівництво ведеться законно.
  • Оберіть зручну схему оплати — розтермінування без переплат може бути вигіднішим, ніж кредит.
  • Слідкуйте за ходом будівництва — відвідуйте об'єкт, запитуйте у забудовника про поточний стан робіт.
  • Звертайте увагу на страховку інвестицій — деякі забудовники пропонують гарантії повернення коштів.

Купівля квартири на етапі будівництва — це можливість заощадити, отримати якісне житло та навіть заробити на інвестиціях. Найвигідніший варіант — купівля на ранніх стадіях, але з високими ризиками.

Якщо ви хочете зменшити ризики, варто інвестувати у житло на середньому етапі будівництва. А для тих, хто хоче отримати готову квартиру без очікувань, варто обирати варіант після введення в експлуатацію, але за вищу ціну.

Як повідомлялось, ринок нерухомості України у 2025 році залишається динамічним, реагуючи на економічні виклики та воєнний стан. У деяких містах спостерігається зниження цін на житло, тоді як інші регіони демонструють стабільне зростання. Така різноспрямована динаміка відображає складну економічну ситуацію в країні.

Також ми розповідали, що в умовах зростання цін на житло в Україні, інвестори та покупці часто замислюються про окупність нерухомості. Вибір між купівлею квартири для оренди та орендою житла залежить від багатьох факторів, серед яких ключовим є термін окупності. Розрахунок цього терміну дозволяє оцінити прибутковість інвестиції та прийняти обґрунтоване рішення.

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