Коли купувати квартиру в новобудові в Україні в 2025 році: етапи будівництва та ціни

Будівництво житлового дому. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Придбання квартири в новобудові — популярне рішення серед інвесторів та тих, хто шукає житло для власного проживання. Перевага покупки ще на стадії будівництва — нижча ціна, можливість обрати найкраще планування та вигідні умови розтермінування. Але головне — це ретельно перевіряти забудовника, оцінювати свої фінансові можливості та враховувати ринкові тенденції.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли ж найкраще вкладати гроші, щоб отримати максимальну вигоду та мінімізувати ризики.

Читайте також:

Основні етапи будівництва новобудови

Щоб розібратися, коли варто купувати квартиру, спершу потрібно зрозуміти, як відбувається зведення житлового комплексу. Будівництво проходить через три ключові етапи:

Нульовий цикл (котлован, фундамент, перші поверхи)

На цьому етапі забудовник отримує дозвільні документи, проводить дослідження ґрунту, закладає фундамент.

Вартість квадратного метра найнижча, оскільки ризики для інвестора найвищі.

Можливі затримки чи проблеми з дозвільною документацією.

Основний етап (будівництво від середини до завершення)

Будинок уже наполовину зведений, є поверхи, встановлюються комунікації.

Інвестор бачить реальний прогрес і має більше гарантій, що ЖК буде добудований.

Ціна зростає на 15-30% у порівнянні з нульовим циклом.

Фінальний етап (завершення будівництва, введення в експлуатацію)

Забудовник проводить внутрішні роботи, благоустрій території, підключає будинок до мереж.

Купуючи житло на цьому етапі, ви отримуєте готову квартиру, але переплачуєте до 40% у порівнянні з ціною на старті продажів.

Коли вигідніше купувати квартиру в новобудові

1. На етапі котловану — максимальна економія, але й ризики

Переваги:

найнижча вартість квадратного метра;

великий вибір планувань, можливість вибрати найкращий варіант;

потенційно високий дохід для інвесторів, які планують перепродаж.

Ризики:

будівництво може заморозитися, а терміни здачі — переноситися;

високий ризик шахрайства або банкрутства забудовника;

не можна побачити реальний вигляд майбутнього житла.

2. Купівля на середньому етапі — баланс ціни та надійності

Переваги:

будівництво вже йде, тому менші ризики затримок;

вартість все ще нижча, ніж у готовій новобудові;

є можливість отримати розтермінування без переплат.

Ризики:

ціна вища, ніж на старті продажів;

деякі варіанти квартир можуть бути вже продані.

3. Купівля після введення в експлуатацію — мінімальні ризики, але висока ціна

Переваги:

ви отримуєте готову квартиру без очікування;

немає ризику, що забудовник не виконає свої зобов’язання;

можливість одразу почати ремонт і заселитися.

Ризики:

ціна зростає на 30-40% у порівнянні з котлованом;

менший вибір планувань та розташування квартир;

обмежена кількість доступного житла.

Коли найкраще купувати квартиру за сезонами

Рієлтори радять:

оглядати об’єкти восени, щоб перевірити якість будівництва після дощів;

підписувати угоди в грудні, оскільки перед Новим роком забудовники можуть пропонувати знижки.

цкладати угоди влітку, коли ринок менш активний, а конкуренція між покупцями менша.

Як мінімізувати ризики при купівлі квартири на етапі будівництва

Перевіряйте забудовника — вивчайте його попередні проєкти, відгуки клієнтів, офіційні документи.

Аналізуйте дозвільну документацію — переконайтеся, що будівництво ведеться законно.

Оберіть зручну схему оплати — розтермінування без переплат може бути вигіднішим, ніж кредит.

Слідкуйте за ходом будівництва — відвідуйте об'єкт, запитуйте у забудовника про поточний стан робіт.

Звертайте увагу на страховку інвестицій — деякі забудовники пропонують гарантії повернення коштів.

Купівля квартири на етапі будівництва — це можливість заощадити, отримати якісне житло та навіть заробити на інвестиціях. Найвигідніший варіант — купівля на ранніх стадіях, але з високими ризиками.

Якщо ви хочете зменшити ризики, варто інвестувати у житло на середньому етапі будівництва. А для тих, хто хоче отримати готову квартиру без очікувань, варто обирати варіант після введення в експлуатацію, але за вищу ціну.

Як повідомлялось, ринок нерухомості України у 2025 році залишається динамічним, реагуючи на економічні виклики та воєнний стан. У деяких містах спостерігається зниження цін на житло, тоді як інші регіони демонструють стабільне зростання. Така різноспрямована динаміка відображає складну економічну ситуацію в країні.

Також ми розповідали, що в умовах зростання цін на житло в Україні, інвестори та покупці часто замислюються про окупність нерухомості. Вибір між купівлею квартири для оренди та орендою житла залежить від багатьох факторів, серед яких ключовим є термін окупності. Розрахунок цього терміну дозволяє оцінити прибутковість інвестиції та прийняти обґрунтоване рішення.