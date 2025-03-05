Когда покупать квартиру в новостройке в Украине в 2025 году: этапы строительства и цены

Когда покупать квартиру в новострое — секреты выгодной инвестиции
Приобретение квартиры в новостройке — популярное решение среди инвесторов и тех, кто ищет жилье для собственного проживания. Преимущество покупки еще на стадии строительства — более низкая цена, возможность выбрать лучшую планировку и выгодные условия рассрочки. Но главное — это тщательно проверять застройщика, оценивать свои финансовые возможности и учитывать рыночные тенденции.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда же лучше вкладывать деньги, чтобы получить максимальную выгоду и минимизировать риски.
Основные этапы строительства новостройки
Чтобы разобраться, когда стоит покупать квартиру, сначала нужно понять, как происходит возведение жилого комплекса. Строительство проходит через три ключевых этапа:
Нулевой цикл (котлован, фундамент, первые этажи)
- На этом этапе застройщик получает разрешительные документы, проводит исследования грунта, закладывает фундамент.
- Стоимость квадратного метра самая низкая, поскольку риски для инвестора самые высокие.
- Возможны задержки или проблемы с разрешительной документацией.
Основной этап (строительство от середины до завершения)
- Дом уже наполовину возведен, есть этажи, устанавливаются коммуникации.
- Инвестор видит реальный прогресс и имеет больше гарантий, что ЖК будет достроен.
- Цена возрастает на 15-30% по сравнению с нулевым циклом.
Финальный этап (завершение строительства, ввод в эксплуатацию)
- Застройщик проводит внутренние работы, благоустройство территории, подключает дом к сетям.
- Покупая жилье на этом этапе, вы получаете готовую квартиру, но переплачиваете до 40% по сравнению с ценой на старте продаж.
Когда выгоднее покупать квартиру в новостройке
1. На этапе котлована — максимальная экономия, но и риски
Преимущества:
- самая низкая стоимость квадратного метра;
- большой выбор планировок, возможность выбрать лучший вариант;
- потенциально высокий доход для инвесторов, которые планируют перепродажу.
Риски:
- строительство может заморозиться, а сроки сдачи — переноситься;
- высокий риск мошенничества или банкротства застройщика;
- нельзя увидеть реальный вид будущего жилья.
2. Покупка на среднем этапе — баланс цены и надежности
Преимущества:
- строительство уже идет, поэтому меньшие риски задержек;
- стоимость все еще ниже, чем в готовой новостройке;
- есть возможность получить рассрочку без переплат.
Риски:
- цена выше, чем на старте продаж;
- некоторые варианты квартир могут быть уже проданы.
3. Покупка после ввода в эксплуатацию — минимальные риски, но высокая цена
Преимущества:
- вы получаете готовую квартиру без ожидания;
- нет риска, что застройщик не выполнит свои обязательства;
- возможность сразу начать ремонт и заселиться.
Риски:
- цена возрастает на 30-40% по сравнению с котлованом;
- меньший выбор планировок и расположения квартир;
- ограниченное количество доступного жилья.
Когда лучше всего покупать квартиру по сезонам
Риелторы советуют:
- осматривать объекты осенью, чтобы проверить качество строительства после дождей;
- подписывать сделки в декабре, поскольку перед Новым годом застройщики могут предлагать скидки.
- заключать сделки летом, когда рынок менее активен, а конкуренция между покупателями меньше.
Как минимизировать риски при покупке квартиры на этапе строительства
- Проверяйте застройщика — изучайте его предыдущие проекты, отзывы клиентов, официальные документы.
- Анализируйте разрешительную документацию — убедитесь, что строительство ведется законно.
- Выберите удобную схему оплаты — рассрочка без переплат может быть выгоднее, чем кредит.
- Следите за ходом строительства — посещайте объект, спрашивайте у застройщика о текущем состоянии работ.
- Обращайте внимание на страховку инвестиций — некоторые застройщики предлагают гарантии возврата средств.
Покупка квартиры на этапе строительства — это возможность сэкономить, получить качественное жилье и даже заработать на инвестициях. Самый выгодный вариант — покупка на ранних стадиях, но с высокими рисками.
Если вы хотите уменьшить риски, стоит инвестировать в жилье на среднем этапе строительства. А для тех, кто хочет получить готовую квартиру без ожиданий, стоит выбирать вариант после ввода в эксплуатацию, но за более высокую цену.
Как сообщалось, рынок недвижимости Украины в 2025 году остается динамичным, реагируя на экономические вызовы и военное положение. В некоторых городах наблюдается снижение цен на жилье, тогда как другие регионы демонстрируют стабильный рост. Такая разнонаправленная динамика отражает сложную экономическую ситуацию в стране.
Также мы рассказывали, что в условиях роста цен на жилье в Украине, инвесторы и покупатели часто задумываются об окупаемости недвижимости. Выбор между покупкой квартиры для аренды и арендой жилья зависит от многих факторов, среди которых ключевым является срок окупаемости. Расчет этого срока позволяет оценить доходность инвестиции и принять обоснованное решение.
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