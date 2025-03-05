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Когда покупать квартиру в новострое — секреты выгодной инвестиции

5 марта 2025 22:15
Катерина Балаева - редактор
Когда покупать квартиру в новостройке в Украине в 2025 году: этапы строительства и цены
Строительство жилого дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Катерина Балаева - редактор

Приобретение квартиры в новостройке — популярное решение среди инвесторов и тех, кто ищет жилье для собственного проживания. Преимущество покупки еще на стадии строительства — более низкая цена, возможность выбрать лучшую планировку и выгодные условия рассрочки. Но главное — это тщательно проверять застройщика, оценивать свои финансовые возможности и учитывать рыночные тенденции.

Редакция Новини.LIVE  рассказывает, когда же лучше вкладывать деньги, чтобы получить максимальную выгоду и минимизировать риски.

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Основные этапы строительства новостройки

Чтобы разобраться, когда стоит покупать квартиру, сначала нужно понять, как происходит возведение жилого комплекса. Строительство проходит через три ключевых этапа:

Нулевой цикл (котлован, фундамент, первые этажи)

  • На этом этапе застройщик получает разрешительные документы, проводит исследования грунта, закладывает фундамент.
  • Стоимость квадратного метра самая низкая, поскольку риски для инвестора самые высокие.
  • Возможны задержки или проблемы с разрешительной документацией.

Основной этап (строительство от середины до завершения)

  • Дом уже наполовину возведен, есть этажи, устанавливаются коммуникации.
  • Инвестор видит реальный прогресс и имеет больше гарантий, что ЖК будет достроен.
  • Цена возрастает на 15-30% по сравнению с нулевым циклом.

Финальный этап (завершение строительства, ввод в эксплуатацию)

  • Застройщик проводит внутренние работы, благоустройство территории, подключает дом к сетям.
  • Покупая жилье на этом этапе, вы получаете готовую квартиру, но переплачиваете до 40% по сравнению с ценой на старте продаж.

Когда выгоднее покупать квартиру в новостройке

1. На этапе котлована — максимальная экономия, но и риски

Преимущества:

  • самая низкая стоимость квадратного метра;
  • большой выбор планировок, возможность выбрать лучший вариант;
  • потенциально высокий доход для инвесторов, которые планируют перепродажу.

Риски:

  • строительство может заморозиться, а сроки сдачи — переноситься;
  • высокий риск мошенничества или банкротства застройщика;
  • нельзя увидеть реальный вид будущего жилья.

2. Покупка на среднем этапе — баланс цены и надежности

Преимущества:

  • строительство уже идет, поэтому меньшие риски задержек;
  • стоимость все еще ниже, чем в готовой новостройке;
  • есть возможность получить рассрочку без переплат.

Риски:

  • цена выше, чем на старте продаж;
  • некоторые варианты квартир могут быть уже проданы.

3. Покупка после ввода в эксплуатацию — минимальные риски, но высокая цена

Преимущества:

  • вы получаете готовую квартиру без ожидания;
  • нет риска, что застройщик не выполнит свои обязательства;
  • возможность сразу начать ремонт и заселиться.

Риски:

  • цена возрастает на 30-40% по сравнению с котлованом;
  • меньший выбор планировок и расположения квартир;
  • ограниченное количество доступного жилья.

Когда лучше всего покупать квартиру по сезонам

Риелторы советуют:

  • осматривать объекты осенью, чтобы проверить качество строительства после дождей;
  • подписывать сделки в декабре, поскольку перед Новым годом застройщики могут предлагать скидки.
  • заключать сделки летом, когда рынок менее активен, а конкуренция между покупателями меньше.

Как минимизировать риски при покупке квартиры на этапе строительства

  • Проверяйте застройщика — изучайте его предыдущие проекты, отзывы клиентов, официальные документы.
  • Анализируйте разрешительную документацию — убедитесь, что строительство ведется законно.
  • Выберите удобную схему оплаты — рассрочка без переплат может быть выгоднее, чем кредит.
  • Следите за ходом строительства — посещайте объект, спрашивайте у застройщика о текущем состоянии работ.
  • Обращайте внимание на страховку инвестиций — некоторые застройщики предлагают гарантии возврата средств.

Покупка квартиры на этапе строительства — это возможность сэкономить, получить качественное жилье и даже заработать на инвестициях. Самый выгодный вариант — покупка на ранних стадиях, но с высокими рисками.

Если вы хотите уменьшить риски, стоит инвестировать в жилье на среднем этапе строительства. А для тех, кто хочет получить готовую квартиру без ожиданий, стоит выбирать вариант после ввода в эксплуатацию, но за более высокую цену.

Как сообщалось, рынок недвижимости Украины в 2025 году остается динамичным, реагируя на экономические вызовы и военное положение. В некоторых городах наблюдается снижение цен на жилье, тогда как другие регионы демонстрируют стабильный рост. Такая разнонаправленная динамика отражает сложную экономическую ситуацию в стране.

Также мы рассказывали, что в условиях роста цен на жилье в Украине, инвесторы и покупатели часто задумываются об окупаемости недвижимости. Выбор между покупкой квартиры для аренды и арендой жилья зависит от многих факторов, среди которых ключевым является срок окупаемости. Расчет этого срока позволяет оценить доходность инвестиции и принять обоснованное решение.

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