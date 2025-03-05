Когда покупать квартиру в новостройке в Украине в 2025 году: этапы строительства и цены

Строительство жилого дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Приобретение квартиры в новостройке — популярное решение среди инвесторов и тех, кто ищет жилье для собственного проживания. Преимущество покупки еще на стадии строительства — более низкая цена, возможность выбрать лучшую планировку и выгодные условия рассрочки. Но главное — это тщательно проверять застройщика, оценивать свои финансовые возможности и учитывать рыночные тенденции.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда же лучше вкладывать деньги, чтобы получить максимальную выгоду и минимизировать риски.

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Основные этапы строительства новостройки

Чтобы разобраться, когда стоит покупать квартиру, сначала нужно понять, как происходит возведение жилого комплекса. Строительство проходит через три ключевых этапа:

Нулевой цикл (котлован, фундамент, первые этажи)

На этом этапе застройщик получает разрешительные документы, проводит исследования грунта, закладывает фундамент.

Стоимость квадратного метра самая низкая, поскольку риски для инвестора самые высокие.

Возможны задержки или проблемы с разрешительной документацией.

Основной этап (строительство от середины до завершения)

Дом уже наполовину возведен, есть этажи, устанавливаются коммуникации.

Инвестор видит реальный прогресс и имеет больше гарантий, что ЖК будет достроен.

Цена возрастает на 15-30% по сравнению с нулевым циклом.

Финальный этап (завершение строительства, ввод в эксплуатацию)

Застройщик проводит внутренние работы, благоустройство территории, подключает дом к сетям.

Покупая жилье на этом этапе, вы получаете готовую квартиру, но переплачиваете до 40% по сравнению с ценой на старте продаж.

Когда выгоднее покупать квартиру в новостройке

1. На этапе котлована — максимальная экономия, но и риски

Преимущества:

самая низкая стоимость квадратного метра;

большой выбор планировок, возможность выбрать лучший вариант;

потенциально высокий доход для инвесторов, которые планируют перепродажу.

Риски:

строительство может заморозиться, а сроки сдачи — переноситься;

высокий риск мошенничества или банкротства застройщика;

нельзя увидеть реальный вид будущего жилья.

2. Покупка на среднем этапе — баланс цены и надежности

Преимущества:

строительство уже идет, поэтому меньшие риски задержек;

стоимость все еще ниже, чем в готовой новостройке;

есть возможность получить рассрочку без переплат.

Риски:

цена выше, чем на старте продаж;

некоторые варианты квартир могут быть уже проданы.

3. Покупка после ввода в эксплуатацию — минимальные риски, но высокая цена

Преимущества:

вы получаете готовую квартиру без ожидания;

нет риска, что застройщик не выполнит свои обязательства;

возможность сразу начать ремонт и заселиться.

Риски:

цена возрастает на 30-40% по сравнению с котлованом;

меньший выбор планировок и расположения квартир;

ограниченное количество доступного жилья.

Когда лучше всего покупать квартиру по сезонам

Риелторы советуют:

осматривать объекты осенью, чтобы проверить качество строительства после дождей;

подписывать сделки в декабре, поскольку перед Новым годом застройщики могут предлагать скидки.

заключать сделки летом, когда рынок менее активен, а конкуренция между покупателями меньше.

Как минимизировать риски при покупке квартиры на этапе строительства

Проверяйте застройщика — изучайте его предыдущие проекты, отзывы клиентов, официальные документы.

Анализируйте разрешительную документацию — убедитесь, что строительство ведется законно.

Выберите удобную схему оплаты — рассрочка без переплат может быть выгоднее, чем кредит.

Следите за ходом строительства — посещайте объект, спрашивайте у застройщика о текущем состоянии работ.

Обращайте внимание на страховку инвестиций — некоторые застройщики предлагают гарантии возврата средств.

Покупка квартиры на этапе строительства — это возможность сэкономить, получить качественное жилье и даже заработать на инвестициях. Самый выгодный вариант — покупка на ранних стадиях, но с высокими рисками.

Если вы хотите уменьшить риски, стоит инвестировать в жилье на среднем этапе строительства. А для тех, кто хочет получить готовую квартиру без ожиданий, стоит выбирать вариант после ввода в эксплуатацию, но за более высокую цену.

Как сообщалось, рынок недвижимости Украины в 2025 году остается динамичным, реагируя на экономические вызовы и военное положение. В некоторых городах наблюдается снижение цен на жилье, тогда как другие регионы демонстрируют стабильный рост. Такая разнонаправленная динамика отражает сложную экономическую ситуацию в стране.

Также мы рассказывали, что в условиях роста цен на жилье в Украине, инвесторы и покупатели часто задумываются об окупаемости недвижимости. Выбор между покупкой квартиры для аренды и арендой жилья зависит от многих факторов, среди которых ключевым является срок окупаемости. Расчет этого срока позволяет оценить доходность инвестиции и принять обоснованное решение.