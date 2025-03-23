Можно ли продать квартиру, если там прописаны дети: закон и нюансы в Украине в 2025 году

Женщина с детьми. Фото: Freepik

Продажа квартиры, в которой зарегистрированы малолетние или несовершеннолетние дети, возможна, но имеет существенные юридические нюансы. Закон предусматривает защиту прав ребенка, поэтому без соответствующих разрешений и выполнения определенных процедур сделка будет невозможной.

Как подчеркивает нотариус Владимир Чуловский, законодательство четко определяет, что любые действия в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит или зарегистрировано на несовершеннолетних, должны обеспечивать их жилищные права. Главный регулирующий орган в таких случаях — это орган опеки и попечительства.

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Ключевые моменты продажи жилья с прописанными детьми

Разрешение органа опеки и попечительства — обязательно, если ребенок является собственником или совладельцем.

Обеспечение альтернативного жилья — ребенок не может остаться без зарегистрированного места жительства.

Процедура снятия с регистрации — возможна только после предоставления другого места регистрации.

Можно ли продать квартиру, где зарегистрированы дети до 14 лет

Если малолетний ребенок не является владельцем квартиры, но только прописан, владелец жилья может продать его. Однако необходимо:

получить разрешение органа опеки и попечительства на продажу;

предоставить доказательства того, что ребенок будет зарегистрирован по другому адресу;

выписать ребенка до продажи или передать это право новому владельцу.

Государство контролирует операции с недвижимостью, если они касаются детей. Продажа жилья без гарантий для ребенка может быть признана недействительной.

Как продать квартиру, где прописаны несовершеннолетние

По закону, несовершеннолетние (14-18 лет) могут самостоятельно участвовать в сделках, но их права все равно ограничены. Если ребенок не является собственником, но только зарегистрирован в квартире, процедура аналогична той, что действует для малолетних:

продажа возможна после выписки ребенка (обязательно нужно зарегистрировать его по другому адресу);

требуется согласие родителей на смену места жительства ребенка.

Если ребенок является собственником или совладельцем, продажа возможна только по решению органа опеки.

Что будет, если продать квартиру без разрешения опеки

Если сделка заключена с нарушением прав ребенка, возможны последствия:

суд может признать договор недействительным;

нотариус может отказать в удостоверении сделки;

государственная регистрация нового владельца может быть заблокирована.

Ранее мы рассказывали, кого нельзя выписать из жилья по закону. Ведь жилищные споры в Украине являются одними из самых сложных юридических вопросов, возникающих из-за конфликтов между сожителями, бывшими членами семьи или лицами, которые потеряли право пользования недвижимостью. Эти споры могут длиться годами, нанося значительный моральный и материальный ущерб.

Как сообщалось, регистрация места жительства в Украине является обязательной и влияет на доступ к социальным услугам, медицине и субсидиям. Однако, вопрос количества лиц, которых можно зарегистрировать в одной квартире, вызывает немало дискуссий.