Завдаток, аванс, застава — як не втратити гроші при купівлі житла в Україні в 2025 році

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

При купівлі-продажу нерухомості важливо розуміти, що таке завдаток, аванс, застава та передоплата. Ці поняття мають різні юридичні наслідки, і помилки у їхньому застосуванні можуть коштувати значних фінансових втрат. Часто покупці та продавці плутають їх або використовують неправильно, що може призвести до серйозних суперечок.

Редакція Новини.LIVE розповідає про кожне з понять та як можна повернути завдаток у разі скасування угоди.

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Що таке застава

Застава — це спосіб забезпечення виконання зобов'язань за договором. У сфері нерухомості застава найчастіше використовується в рамках іпотечного кредитування. Наприклад, коли ви берете іпотеку, куплена квартира стає предметом застави для банку.

Якщо позичальник не виконує свої зобов’язання, банк може продати нерухомість, щоб компенсувати свої збитки.

У контексті приватних угод купівлі-продажу нерухомості застава зустрічається рідко, адже покупці зазвичай передають кошти у вигляді завдатку або авансу.

Аванс: що це і як працює

Аванс — це сума, яку покупець передає продавцю як часткову оплату майбутньої угоди. Важлива особливість авансу — якщо угода не відбулася, він підлягає поверненню покупцю незалежно від причин. Це означає, що навіть якщо покупець сам передумає купувати житло, він має право повернути свої кошти.

Але аванс не є гарантією угоди та не накладає штрафних санкцій на сторони у разі її скасування, наголошують експерти АН "Твоя фортеця".

Ключові особливості авансу:

передається як часткова оплата;

не є обов’язковою гарантією угоди;

повертається у разі розірвання угоди;

не передбачає штрафних санкцій.

Завдаток: основні правила

Завдаток — це грошова сума, яку одна сторона передає іншій як підтвердження намірів виконати угоду. Якщо угода не відбулася з вини продавця, він зобов’язаний повернути завдаток у подвійному розмірі. Якщо ж угоду зриває покупець, завдаток залишається у продавця, уточнюють фахівці АН "Маяк".

Основні характеристики завдатку:

виконує функцію гарантії угоди;

має юридичні наслідки: винна сторона несе фінансові втрати;

має бути зафіксований у договорі, бажано нотаріально.

Передоплата: в чому відмінність

Передоплата — це сума, яка вноситься за товар або послугу до моменту їх отримання. На ринку нерухомості цей термін майже не використовується, адже у більшості випадків угоди оформлюються через завдаток або аванс. Якщо передоплата вказана в договорі, її повернення залежить від прописаних умов.

Як правильно передавати завдаток

Щоб уникнути фінансових ризиків, передача завдатку має відбуватися з дотриманням кількох правил:

укласти попередній договір — документ має чітко зазначати, що передані кошти є завдатком, а також умови їхнього повернення;

завірити договір у нотаріуса — це забезпечить додатковий юридичний захист;

отримати розписку від продавця — вона підтверджує факт отримання коштів;

передавати гроші безпосередньо продавцю — не використовуйте посередників чи агентів для передачі коштів.

Як повернути завдаток у разі скасування угоди

Завдаток підлягає поверненню в подвійному розмірі, якщо угода не відбулася з вини продавця. Якщо винен покупець — завдаток залишається у продавця. Щоб повернути завдаток, слід діяти наступним чином:

перевірити умови договору — там має бути чітко прописаний статус переданих коштів та умови їх повернення;

офіційно звернутися до продавця — надіслати письмову вимогу про повернення завдатку;

звернутися до суду у разі відмови — якщо продавець відмовляється повертати кошти, суд може зобов’язати його зробити це.

Чи можна оскаржити завдаток

Якщо в договорі немає чіткої вказівки, що передана сума є завдатком, суд може визнати її авансом. У такому випадку покупець отримає лише початкову суму, без подвоєного відшкодування. Тому важливо уважно оформлювати документи, аби уникнути непорозумінь.

Як повідомлялось, у 2025 році ринок нерухомості в Україні залишається складним через численні ризики для покупців. Попри відновлення будівництва, є загроза зустріти шахраїв, недобросовісних забудовників та проблеми з документацією.

Також зазначимо, що через війну Нацбанк обмежив валютні операції, ускладнивши виведення коштів від продажу нерухомості за кордон. Попри це, легально переказати гроші можливо, якщо дотримуватися встановлених правил. Правильні дії допоможуть уникнути проблем із виведенням коштів.