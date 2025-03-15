Основі типи житла, на якому українці можуть втратити гроші у 2025 році

Жінка передає ключи. Фото: Freepik

Ринок нерухомості України у 2025 році залишається складним та нестабільним. Незважаючи на відносну активізацію будівництва й продажу житла, покупців підстерігають численні ризики. Шахраї, забудовники без репутації, проблемні документи — усе це може обернутися фінансовою катастрофою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка нерухомість може стати пасткою для заощаджень.

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1. Житло від "неперевіреного" забудовника

Найбільш небезпечними є забудовники, які не мають підтвердженої репутації або вже мали проблеми з попередніми проєктами.

Ознаки такого забудовника:

відсутність дозвільних документів або їх підробка;

роботи ведуться без належних погоджень;

низька якість будівництва через економію на матеріалах;

незрозуміла фінансова схема: забудовник залучає кошти без гарантій.

Як перевірити

Дослідити історію забудовника, відгуки покупців, судові справи.

Переконатися, що будівництво ведеться за чинними нормами та дозволами.

2. Вторинне житло із "темним" минулим

Купівля вторинного житла — серйозний крок, але він може обернутися проблемами, якщо:

квартира має обтяження, арешти або спадкові суперечки;

продавець приховує факт наявності боргів;

у власності є "мертва душа" — наприклад, прописані особи, яких не можна виписати.

Як перевірити

Замовити юридичну перевірку нерухомості.

Переконатися, що всі власники згодні на продаж.

Витребувати довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

3. Житло без повного пакета документів

Будь-яка нерухомість без документів — це пряма дорога до втрати грошей. Адвокат Ліля Денисенко називає найпоширеніші проблеми:

відсутність технічного паспорта або права власності;

незаконна реконструкція або самовільне будівництво;

купівля житла за дорученням без перевірки оригінальних документів.

Як перевірити

Отримати повний пакет документів перед угодою.

Переконатися, що нерухомість зареєстрована у Державному реєстрі речових прав.

4. Оренда квартир із "підводним камінням"

Не тільки купівля, але й оренда житла може стати фінансовою пасткою. Основні ризики:

оренда без договору — власник може виселити в будь-який момент;

"подвійна оренда" — коли квартира здається одночасно кільком орендарям;

незаконні умови, наприклад, величезні штрафи у разі розірвання договору.

Як перевірити

Завжди оформлювати договір оренди.

Перевіряти право власності орендодавця на житло.

5. Купівля нерухомості в зонах ризику

В умовах воєнного стану деякі території мають підвищені ризики:

житло у прифронтових зонах або на деокупованих територіях, яке може бути знищене або конфісковане;

будинки, які постраждали від обстрілів та мають приховані конструктивні дефекти.

Як перевірити

Уточнювати статус нерухомості в реєстрах та місцевих адміністраціях.

Залучати спеціалістів для оцінки стану будівлі.

Раніше ми розповідали, які документи треба перевірити перед укладанням угоди про купівлю квартири.

Зазначимо, купівля нерухомості у 2025 році — це поєднання мрії та складної бюрократії. Воєнний стан та цифровізація внесли свої корективи, зробивши процедуру більш прозорою, але й суворішою. Тепер кожен документ має вирішальне значення, а безпека посилена.