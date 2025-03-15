Основі типи житла, на якому українці можуть втратити гроші у 2025 році

Через яку нерухомість можна втратити всі гроші — пастки в 2025
Ринок нерухомості України у 2025 році залишається складним та нестабільним. Незважаючи на відносну активізацію будівництва й продажу житла, покупців підстерігають численні ризики. Шахраї, забудовники без репутації, проблемні документи — усе це може обернутися фінансовою катастрофою.
Редакція Новини.LIVE розповідає, яка нерухомість може стати пасткою для заощаджень.
1. Житло від "неперевіреного" забудовника
Найбільш небезпечними є забудовники, які не мають підтвердженої репутації або вже мали проблеми з попередніми проєктами.
Ознаки такого забудовника:
- відсутність дозвільних документів або їх підробка;
- роботи ведуться без належних погоджень;
- низька якість будівництва через економію на матеріалах;
- незрозуміла фінансова схема: забудовник залучає кошти без гарантій.
Як перевірити
- Дослідити історію забудовника, відгуки покупців, судові справи.
- Переконатися, що будівництво ведеться за чинними нормами та дозволами.
2. Вторинне житло із "темним" минулим
Купівля вторинного житла — серйозний крок, але він може обернутися проблемами, якщо:
- квартира має обтяження, арешти або спадкові суперечки;
- продавець приховує факт наявності боргів;
- у власності є "мертва душа" — наприклад, прописані особи, яких не можна виписати.
Як перевірити
- Замовити юридичну перевірку нерухомості.
- Переконатися, що всі власники згодні на продаж.
- Витребувати довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.
3. Житло без повного пакета документів
Будь-яка нерухомість без документів — це пряма дорога до втрати грошей. Адвокат Ліля Денисенко називає найпоширеніші проблеми:
- відсутність технічного паспорта або права власності;
- незаконна реконструкція або самовільне будівництво;
- купівля житла за дорученням без перевірки оригінальних документів.
Як перевірити
- Отримати повний пакет документів перед угодою.
- Переконатися, що нерухомість зареєстрована у Державному реєстрі речових прав.
4. Оренда квартир із "підводним камінням"
Не тільки купівля, але й оренда житла може стати фінансовою пасткою. Основні ризики:
- оренда без договору — власник може виселити в будь-який момент;
- "подвійна оренда" — коли квартира здається одночасно кільком орендарям;
- незаконні умови, наприклад, величезні штрафи у разі розірвання договору.
Як перевірити
- Завжди оформлювати договір оренди.
- Перевіряти право власності орендодавця на житло.
5. Купівля нерухомості в зонах ризику
В умовах воєнного стану деякі території мають підвищені ризики:
- житло у прифронтових зонах або на деокупованих територіях, яке може бути знищене або конфісковане;
- будинки, які постраждали від обстрілів та мають приховані конструктивні дефекти.
Як перевірити
- Уточнювати статус нерухомості в реєстрах та місцевих адміністраціях.
- Залучати спеціалістів для оцінки стану будівлі.
Раніше ми розповідали, які документи треба перевірити перед укладанням угоди про купівлю квартири.
Зазначимо, купівля нерухомості у 2025 році — це поєднання мрії та складної бюрократії. Воєнний стан та цифровізація внесли свої корективи, зробивши процедуру більш прозорою, але й суворішою. Тепер кожен документ має вирішальне значення, а безпека посилена.
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