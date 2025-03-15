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Через яку нерухомість можна втратити всі гроші — пастки в 2025

15 березня 2025 15:10
Катерина Балаєва - редактор
Основі типи житла, на якому українці можуть втратити гроші у 2025 році
Жінка передає ключи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Ринок нерухомості України у 2025 році залишається складним та нестабільним. Незважаючи на відносну активізацію будівництва й продажу житла, покупців підстерігають численні ризики. Шахраї, забудовники без репутації, проблемні документи — усе це може обернутися фінансовою катастрофою. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка нерухомість може стати пасткою для заощаджень.

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1. Житло від "неперевіреного" забудовника

Найбільш небезпечними є забудовники, які не мають підтвердженої репутації або вже мали проблеми з попередніми проєктами. 

Ознаки такого забудовника:

  • відсутність дозвільних документів або їх підробка;
  • роботи ведуться без належних погоджень;
  • низька якість будівництва через економію на матеріалах;
  • незрозуміла фінансова схема: забудовник залучає кошти без гарантій.

Як перевірити

  • Дослідити історію забудовника, відгуки покупців, судові справи.
  • Переконатися, що будівництво ведеться за чинними нормами та дозволами.

2. Вторинне житло із "темним" минулим

Купівля вторинного житла — серйозний крок, але він може обернутися проблемами, якщо:

  • квартира має обтяження, арешти або спадкові суперечки;
  • продавець приховує факт наявності боргів;
  • у власності є "мертва душа" — наприклад, прописані особи, яких не можна виписати.

Як перевірити

  • Замовити юридичну перевірку нерухомості.
  • Переконатися, що всі власники згодні на продаж.
  • Витребувати довідку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

3. Житло без повного пакета документів

Будь-яка нерухомість без документів — це пряма дорога до втрати грошей. Адвокат Ліля Денисенко називає найпоширеніші проблеми:

  • відсутність технічного паспорта або права власності;
  • незаконна реконструкція або самовільне будівництво;
  • купівля житла за дорученням без перевірки оригінальних документів.

Як перевірити

  • Отримати повний пакет документів перед угодою.
  • Переконатися, що нерухомість зареєстрована у Державному реєстрі речових прав.

4. Оренда квартир із "підводним камінням"

Не тільки купівля, але й оренда житла може стати фінансовою пасткою. Основні ризики:

  • оренда без договору — власник може виселити в будь-який момент;
  • "подвійна оренда" — коли квартира здається одночасно кільком орендарям;
  • незаконні умови, наприклад, величезні штрафи у разі розірвання договору.

Як перевірити

  • Завжди оформлювати договір оренди.
  • Перевіряти право власності орендодавця на житло.

5. Купівля нерухомості в зонах ризику

В умовах воєнного стану деякі території мають підвищені ризики:

  • житло у прифронтових зонах або на деокупованих територіях, яке може бути знищене або конфісковане;
  • будинки, які постраждали від обстрілів та мають приховані конструктивні дефекти.

Як перевірити

  • Уточнювати статус нерухомості в реєстрах та місцевих адміністраціях.
  • Залучати спеціалістів для оцінки стану будівлі.

Раніше ми розповідали, які документи треба перевірити перед укладанням угоди про купівлю квартири.

Зазначимо, купівля нерухомості у 2025 році — це поєднання мрії та складної бюрократії. Воєнний стан та цифровізація внесли свої корективи, зробивши процедуру більш прозорою, але й суворішою. Тепер кожен документ має вирішальне значення, а безпека посилена.

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