Які проблеми чекають власників квартир без реєстрації у 2025 році

Чоловік і жінка в квартирі. Фото: Freepik

Купівля та володіння нерухомістю — це не лише право, а й відповідальність. В Україні з 2013 року діє Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, і всі операції з житлом мають бути зафіксовані в цій системі. Проте досі існують випадки, коли квартира не внесена до реєстру. У 2025 році такі ситуації можуть спричинити серйозні проблеми для власників.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ризики це несе і що робити, якщо житло досі не зареєстроване.

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Є кілька причин, чому житло може не бути зареєстроване офіційно:

квартира в новобудові, але забудовник не передав дані в реєстр. Таке трапляється, якщо забудовник збанкрутував або затягує процес оформлення;

житло після приватизації, але без оновлення даних. Деякі старі квартири досі не внесені до реєстру через юридичні нюанси;

квартира куплена за договором купівлі-продажу, але не перереєстрована. Якщо ви придбали житло, але не оформили його у реєстрі, формально ви не є власником;

спадщина чи дарування без реєстрації. Якщо після спадкування чи дарування нерухомість не внесли в реєстр, ви не зможете довести своє право власності;

помилки або технічні збої під час реєстрації прав власності.

Чому відсутність реєстрації небезпечна

1. Правовий статус "поза законом"

Квартира, яка не внесена до реєстру, фактично перебуває в "сірій зоні". З юридичної точки зору, ви не зможете повноцінно розпоряджатися своїм майном.

Ускладнення з продажем, даруванням або успадкуванням: Без реєстрації права власності нотаріус не зможе посвідчити жодну угоду з вашою квартирою.

Ризик рейдерського захоплення. Відсутність запису в реєстрі робить вашу квартиру вразливою до шахрайських дій. Зловмисники можуть скористатися цим і незаконно переоформити право власності на себе.

Проблеми з отриманням компенсації. У разі пошкодження або руйнування квартири внаслідок надзвичайних ситуацій (війна, стихійні лиха тощо), ви не зможете отримати державну компенсацію.

Неможливість використання квартири як застави. Якщо вам знадобляться кошти під заставу нерухомості, банк відмовить у кредиті через відсутність реєстрації.

Судові спори. У випадку виникнення будь-яких судових спорів щодо вашої квартири, відсутність реєстрації ускладнить доведення вашого права власності.

2. Фінансові та адміністративні наслідки

Окрім правових проблем, власники незареєстрованих квартир можуть зіткнутися з фінансовими та адміністративними труднощами:

штрафні санкції. Держава може запровадити штрафи за несвоєчасну реєстрацію прав на нерухоме майно. У деяких випадках можливе примусове визнання житла безхазяйним, наголошує адвокат Марія Левченко;

підвищені податки: Власники незареєстрованих квартир можуть сплачувати підвищені податки на нерухомість;

проблеми з отриманням субсидій: Для отримання державних субсидій на оплату комунальних послуг необхідно підтвердити право власності на житло;

обмеження на здійснення ремонтних робіт. У деяких випадках, для проведення капітального ремонту або реконструкції квартири може знадобитися підтвердження права власності.

3. Соціальні аспекти

Відсутність реєстрації квартири також має соціальні наслідки:

обмеження доступу до соціальних послуг: У деяких випадках, для отримання соціальних послуг (наприклад, реєстрація місця проживання) необхідно підтвердити право власності на житло;

ускладнення з реєстрацією дітей. Для реєстрації місця проживання дитини необхідно підтвердити право власності на житло;

втрата довіри з боку контрагентів. Відсутність реєстрації може викликати сумніви у вашій надійності як контрагента при укладанні будь-яких угод.

4. Ризик втрати права власності

В крайніх випадках, якщо квартира не внесена в реєстр, держава може ініціювати процедуру визнання її безхазяйним майном. Це означає, що ви можете втратити право власності на свою квартиру.

Як зареєструвати квартиру у 2025 році

Процедура реєстрації залежить від ситуації:

якщо квартира в новобудові — забудовник має передати документи у реєстр, але якщо він цього не зробив, потрібно звернутися до нотаріуса або в ЦНАП;

якщо квартира у старому фонді — реєстрація можлива через БТІ та нотаріуса;

якщо житло отримано у спадок чи за договором дарування — спочатку потрібно зареєструвати свої права у нотаріуса;

якщо житло придбано без реєстрації — слід укласти нотаріальний договір і подати документи на реєстрацію.

У 2025 році посилюються вимоги до перевірки документів, тому бажано мати всі правовстановлюючі папери у порядку.

Як повідомлялось, для багатьох українців нерухомість є найбільшою цінністю, і її втрата може мати катастрофічні наслідки. Проте, існують ситуації, коли житло можуть вилучити примусово, навіть якщо воно є єдиним. Це може статися через несплату боргів, порушення закону або інші юридичні причини.

Також ми повідомляли, що приватизація дозволяє українцям безоплатно або за часткову плату стати власниками державного чи комунального житла, яким вони користуються. Це важливий крок для забезпечення житлових прав громадян. Однак, розуміння всіх деталей і правил приватизації є ключовим для успішного оформлення власності.