Які документи отримує покупець при купівлі квартири в Україні у 2025 році

Чоловік передає жінці ключі. Фото: Freepik

Купівля нерухомості — це не лише емоції від омріяної квартири, а й бюрократичний процес, де кожен документ має значення. У 2025 році, враховуючи воєнний стан, посилені заходи безпеки та цифровізацію, процедура стала більш прозорою, але й більш регульованою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які документи має отримати покупець після укладення угоди купівлі-продажу квартири.

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1. Нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу

Це основний документ, що підтверджує факт передачі власності. Він підписується сторонами у присутності нотаріуса, який засвідчує законність угоди.

Після підписання:

один примірник залишається у нотаріуса;

один передається покупцю;

ще один — продавцю.

Як уточнюють експерти АН "Маяк", з 2023 року нотаріуси зобов’язані одразу реєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що мінімізує ризики шахрайства.

2. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Цей документ підтверджує реєстрацію вашого права власності в офіційній базі. Витяг видається нотаріусом у паперовій або електронній формі. Він є ключовим доказом, що ви тепер законний власник квартири.

3. Технічний паспорт квартири

Містить технічні характеристики квартири, такі як її планування, площа, матеріали стін та інші деталі. Він необхідний для реєстрації права власності та для подальших операцій з нерухомістю.

В 2025 році у технічному паспорті відображаються дані про енергетичну ефективність будівлі.

4. Документи, що підтверджують відсутність заборгованостей

Законодавство не зобов’язує продавця надавати цю довідку, але покупцю варто її вимагати, аби уникнути неприємних сюрпризів з несплаченими боргами.

5. Документи, що підтверджують право власності продавця

Це можуть бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину, договір дарування тощо. Важливо перевірити, щоб продавець дійсно мав право розпоряджатися квартирою, радять експерти КН "РІЕЛ".

6. Звіт про оцінку нерухомості

Визначає ринкову вартість квартири. Він необхідний для сплати податків та інших обов'язкових платежів.

7. Довідка про склад сім'ї (для вторинного ринку)

Документ надає інформацію про осіб, які зареєстровані в квартирі. Це важливо для того, щоб уникнути проблем з виселенням мешканців після купівлі квартири.

8. Нотаріально завірена згода подружжя (якщо продавець перебуває у шлюбі)

Цей документ підтверджує, що подружжя продавця не заперечує проти продажу квартири.

9. Квитанція про сплату державного мита та податків

З 2025 року деякі категорії покупців звільняються від сплати мита, але для більшості стандартний податок залишається 1% від вартості об’єкта. Додатково можуть бути збори за послуги нотаріуса, що залежать від його тарифів.

Особливості при покупці квартири в 2025 році

Електронний документообіг. У 2025 році все більше документів оформлюється в електронному вигляді, що спрощує та прискорює процес купівлі-продажу.

У 2025 році все більше документів оформлюється в електронному вигляді, що спрощує та прискорює процес купівлі-продажу. Цифровізація державних реєстрів. Державні реєстри стають більш доступними в онлайн-режимі, що дозволяє швидко перевірити інформацію про нерухомість.

Державні реєстри стають більш доступними в онлайн-режимі, що дозволяє швидко перевірити інформацію про нерухомість. Посилення контролю за фінансовими операціями. У 2025 році посилюється контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з купівлею-продажем нерухомості, з метою запобігання відмиванню коштів.

У 2025 році посилюється контроль за фінансовими операціями, пов'язаними з купівлею-продажем нерухомості, з метою запобігання відмиванню коштів. Енергетична ефективність. Згідно з європейськими нормами, до 2025 року в Україні посилюються вимоги до енергетичної ефективності будівель. Це означає, що у технічному паспорті квартири буде відображатися інформація про її енергетичний клас.

Зазначимо, при купівлі нерухомості в Україні виникають податкові зобов'язання, проте частина сплачених коштів може бути повернута у вигляді податкової знижки. Ця можливість доступна для громадян, які офіційно працевлаштовані та сплачують податок на доходи фізичних осіб.

Раніше ми також розповідали, що потрібно для підготовки до угоди купівлі-продажу нерухомості. Перед придбанням квартири треба перевірити її юридичну чистоту, ретельно вивчити договір та узгодити фінансові деталі. Лише після цього можна впевнено укласти угоду купівлі-продажу.