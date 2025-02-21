Податкове відрахування за квартиру в Україні: як повернути частину коштів у 2025 році

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Купівля нерухомості в Україні супроводжується низкою податкових зобов’язань. Проте частину сплачених коштів можна повернути у вигляді податкової знижки. Ця можливість передбачена для громадян, які офіційно працюють та сплачують податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто має право на повернення податку, як це зробити та які витрати підлягають компенсації.

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Які податки сплачуються при купівлі нерухомості

Оформлення угоди купівлі-продажу квартири передбачає сплату низки податків як покупцем, так і продавцем. Основні платежі включають:

внесок до Пенсійного фонду — 1% від вартості житла. Сплачує покупець;

державне мито — ще 1% від ціни угоди, яке може бути розподілене між покупцем і продавцем;

військовий збір — 5%, який сплачує продавець;

ПДФО — 5% або 18%, залежно від кількості продажів продавцем протягом року;

послуги нотаріуса — сума визначається за домовленістю сторін.

Таким чином, витрати на купівлю житла можуть бути значно вищими за початкову вартість нерухомості. Але для певних категорій громадян передбачена можливість повернути частину сплачених коштів.

Хто може отримати податкову знижку

Право на податкове відрахування мають громадяни України, які офіційно працюють і сплачують ПДФО. Водночас цим правом не можуть скористатися підприємці на спрощеній системі оподаткування, оскільки вони не є платниками податку на доходи фізичних осіб.

Податкову знижку можуть отримати як ті, хто придбав нерухомість, так і особи, які оформили іпотеку. Однак варто враховувати, що право на компенсацію зберігається лише протягом звітного року після здійснення витрат.

Які витрати підлягають компенсації під час операцій з нерухомістю

Податкове відрахування можна отримати за такими витратами:

відсотки за іпотекою — якщо квартира купувалася в кредит;

витрати на будівництво — якщо громадянин будував власне житло;

кошти, витрачені на купівлю доступного житла — за державними програмами.

Окремо варто зазначити, що для внутрішньо переміщених осіб діє компенсація за витрати на оренду житла.

Як оформити податкову знижку

Щоб повернути частину сплаченого податку, необхідно подати декларацію до податкової служби за місцем реєстрації. Для цього потрібно підготувати:

копію договору купівлі-продажу нерухомості або кредитного договору (при іпотечному житлі);

довідку про доходи з місця роботи;

документи, що підтверджують здійснені витрати (платіжні доручення, квитанції);

ідентифікаційний код та паспорт.

Подати документи можна як особисто в податковій, так і через електронний кабінет платника податків. Важливо вкластися у встановлений строк — до 31 грудня року, що слідує за роком здійснення витрат.

Отримання податкової знижки — це реальна можливість зменшити фінансове навантаження при купівлі житла. Однак скористатися цією можливістю можуть лише офіційно працевлаштовані особи, які сплачують ПДФО. Оформлення податкового відрахування потребує ретельної підготовки документів, але в результаті можна повернути значну суму коштів.

Як повідомлялось, зростаючий інтерес українців до придбання житла спричинив підвищення цін на квартири по всій країні, за винятком прифронтових регіонів. Попит на житло спостерігається як на нові квартири, так і на вторинному ринку.

Також зазначимо, що якщо у вас недостатньо коштів для придбання житла або немає можливості отримати кредит, ви можете скористатися варіантом оренди з правом викупу. Це означає, що ви можете орендувати житло, а згодом, за деякий час, викупити його за заздалегідь визначеною ціною.