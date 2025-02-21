Налоговый вычет за квартиру в Украине: как вернуть часть средств в 2025 году

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Покупка недвижимости в Украине сопровождается рядом налоговых обязательств. Однако часть уплаченных средств можно вернуть в виде налоговой скидки. Эта возможность предусмотрена для граждан, которые официально работают и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право на возврат налога, как это сделать и какие расходы подлежат компенсации.

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Какие налоги уплачиваются при покупке недвижимости

Оформление сделки купли-продажи квартиры предусматривает уплату ряда налогов как покупателем, так и продавцом. Основные платежи включают:

взнос в Пенсионный фонд — 1% от стоимости жилья. Оплачивает покупатель;

государственная пошлина — еще 1% от цены сделки, которая может быть распределена между покупателем и продавцом;

военный сбор — 5%, который уплачивает продавец;

НДФЛ — 5% или 18%, в зависимости от количества продаж продавцом в течение года;

услуги нотариуса — сумма определяется по договоренности сторон.

Таким образом, расходы на покупку жилья могут быть значительно выше первоначальной стоимости недвижимости. Но для определенных категорий граждан предусмотрена возможность вернуть часть уплаченных средств.

Кто может получить налоговую скидку

Право на налоговый вычет имеют граждане Украины, которые официально работают и платят НДФЛ. В то же время этим правом не могут воспользоваться предприниматели на упрощенной системе налогообложения, поскольку они не являются плательщиками налога на доходы физических лиц.

Налоговую скидку могут получить как те, кто приобрел недвижимость, так и лица, оформившие ипотеку. Однако следует учитывать, что право на компенсацию сохраняется только в течение отчетного года после осуществления расходов.

Какие расходы подлежат компенсации при операциях с недвижимостью

Налоговый вычет можно получить по следующим расходам:

проценты по ипотеке — если квартира приобреталась в кредит;

расходы на строительство — если гражданин строил собственное жилье;

средства, потраченные на покупку доступного жилья — по государственным программам.

Отдельно стоит отметить, что для внутренне перемещенных лиц действует компенсация за расходы на аренду жилья.

Как оформить налоговую скидку

Чтобы вернуть часть уплаченного налога, необходимо подать декларацию в налоговую службу по месту регистрации. Для этого нужно подготовить:

копию договора купли-продажи недвижимости или кредитного договора (при ипотечном жилье);

справку о доходах с места работы;

документы, подтверждающие осуществленные расходы (платежные поручения, квитанции);

идентификационный код и паспорт.

Подать документы можно как лично в налоговой, так и через электронный кабинет налогоплательщика. Важно уложиться в установленный срок — до 31 декабря года, следующего за годом осуществления расходов.

Получение налоговой скидки — это реальная возможность уменьшить финансовую нагрузку при покупке жилья. Однако воспользоваться этой возможностью могут только официально трудоустроенные лица, которые платят НДФЛ. Оформление налогового вычета требует тщательной подготовки документов, но в результате можно вернуть значительную сумму средств.

Как сообщалось, растущий интерес украинцев к приобретению жилья вызвал повышение цен на квартиры по всей стране, за исключением прифронтовых регионов. Спрос на жилье наблюдается как на новые квартиры, так и на вторичном рынке.

Также отметим, что если у вас недостаточно средств для приобретения жилья или нет возможности получить кредит, вы можете воспользоваться вариантом аренды с правом выкупа. Это означает, что вы можете арендовать жилье, а впоследствии, через некоторое время, выкупить его по заранее определенной цене.