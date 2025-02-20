Продаж квартири — що категорично не можна говорити покупцям

Люди дивляться у вікно. Фото: Freepik

Продаж квартири — це завжди хвилюючий та відповідальний процес. Кожен власник хоче продати свою нерухомість вигідно та швидко. Проте, навіть якщо ваша квартира знаходиться у чудовому стані та має вигідне розташування, необережно сказані слова можуть відлякати потенційних покупців та зірвати угоду.

Редакція Новини.LIVE наводить найпоширеніші фрази, які не варто говорити під час продажу квартири, щоб уникнути негативної реакції та досягти успіху у продажу.

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"Віддаю майже задарма"

Ця фраза може викликати у покупця підозру, що ви щось приховуєте або що ваша квартира має якісь недоліки. Краще чесно та обґрунтовано розповісти про ціну квартири та її відповідність ринковим умовам.

"Не зволікайте, адже такі варіанти довго не залежуються"

Ця фраза також створює враження тиску на покупця та може викликати у нього бажання відстоювати свої інтереси. Краще дати покупцеві час на обмірковування та прийняття рішення.

"Повірте, кращого варіанту за ці гроші не знайти"

Ця фраза звучить як відчайдушна спроба переконати покупця, що ваша квартира – найкращий варіант на ринку. Проте, вона може викликати зворотну реакцію та змусити покупця засумніватися у вашій чесності. Краще зосередитися на перевагах вашої квартири та підкреслити її унікальність.

"У мене обмаль часу, тому давайте швидко оглянемо"

Ця фраза створює враження, що ви не зацікавлені у продажу квартири та хочете швидше позбутися покупця. Покупець може подумати, що ви щось приховуєте або що ваша квартира має якісь недоліки. Краще дати покупцеві достатньо часу для огляду та відповісти на всі його запитання.

"Нічого тут не чіпайте!"

Ця фраза звучить категорично та зверхньо. Вона створює враження, що ви не довіряєте покупцеві та намагаєтесь його контролювати. Краще дати покупцеві можливість оглянути квартиру самостійно, а якщо у вас є певні побажання, наприклад, щодо взуття, ввічливо попросити одягнути бахіли.

"Якщо чесно, то я не дуже поспішаю з продажем"

Ця фраза може створити у покупця враження, що ви несерйозно налаштовані на продаж та можете зволікати з оформленням документів. Краще підкреслити свою зацікавленість у швидкому та успішному продажу квартири.

"Кожен покупець знаходить свій товар"

Ця фраза звучить байдуже та може створити у покупця враження, що ви не цінуєте його інтерес до вашої квартири. Краще звернути увагу на конкретні питання та зауваження покупця та запропонувати шляхи вирішення можливих проблем.

"За ці гроші ви отримуєте не тільки квартиру, але й історію — тут все робилося з душею"

Ця фраза підкреслює ваші витрати на ремонт та облаштування квартири, але не цікавить покупця. Покупець оцінює квартиру тут і зараз, тому краще зосередитися на її поточних перевагах та стані.

"У мене вже є кілька цікавих пропозицій, тому вирішуйте швидше"

Ця фраза може звучати як спроба тиску на покупця та змусити його прийняти рішення швидше. Проте, вона може викликати негативну реакцію та змусити покупця відмовитися від подальшого спілкування. Краще чесно розповісти про ситуацію на ринку та підкреслити свою зацікавленість у співпраці саме з цим покупцем.

"Ремонт робився своїми руками, тому тут все надійно та якісно"

Ця фраза може викликати у покупця сумніви щодо якості ремонту та професіоналізму виконавців. Краще не акцентувати увагу на цьому факті, а зосередитися на результаті та перевагах якісного ремонту.

"Звичайно, я заберу деякі меблі, але це вже дрібниці"

Ця фраза може створити у покупця враження, що ви не готові йти на компроміс та що ваші інтереси є для вас першочерговими. Краще заздалегідь обговорити з покупцем всі деталі щодо меблів та техніки, які залишаються в квартирі, та досягти взаєморозуміння.

Як поводити під час продажу квартири

Будьте ввічливими та доброзичливими з покупцями.

Відповідайте на запитання чесно та відкрито.

Не тисніть на покупців та не змушуйте їх приймати рішення швидко.

Дайте покупцям достатньо часу для огляду квартири та обмірковування.

Зосередьтесь на перевагах квартири та її унікальності.

Будьте готові йти на компроміс та домовлятися.

Зазначимо, вибір між квартирою з готовим ремонтом, черновим оздобленням або без нього — важливе рішення, яке впливає на ваш бюджет, час та особисті уподобання. Купівля квартири з готовим ремонтом дозволяє швидко заселитися, але обмежує у виборі стилю. Чернове оздоблення дає більше свободи для творчості, але потребує додаткових витрат часу та грошей на ремонтні роботи.

Раніше ми розповідали, яку роль відіграє нотаріус у процесі продажу квартири. Зокрема, він забезпечує законність угоди та захист сторін від можливих ризиків. Саме нотаріус засвідчує договір та перевіряє всі документи, щоб уникнути проблем у майбутньому.