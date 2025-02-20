Продажа квартиры — что категорически нельзя говорить покупателям

Люди смотрят в окно. Фото: Freepik

Продажа квартиры — это всегда волнительный и ответственный процесс. Каждый владелец хочет продать свою недвижимость выгодно и быстро. Однако, даже если ваша квартира находится в отличном состоянии и имеет выгодное расположение, неосторожно сказанные слова могут отпугнуть потенциальных покупателей и сорвать сделку.

Редакция Новини.LIVE приводит самые распространенные фразы, которые не стоит говорить при продаже квартиры, чтобы избежать негативной реакции и достичь успеха в продаже.

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"Отдаю почти даром"

Эта фраза может вызвать у покупателя подозрение, что вы что-то скрываете или что ваша квартира имеет какие-то недостатки. Лучше честно и обоснованно рассказать о цене квартиры и ее соответствии рыночным условиям.

"Не медлите, ведь такие варианты долго не залеживаются"

Эта фраза также создает впечатление давления на покупателя и может вызвать у него желание отстаивать свои интересы. Лучше дать покупателю время на обдумывание и принятие решения.

"Поверьте, лучшего варианта за эти деньги не найти"

Эта фраза звучит как отчаянная попытка убедить покупателя, что ваша квартира - лучший вариант на рынке. Однако, она может вызвать обратную реакцию и заставить покупателя усомниться в вашей честности. Лучше сосредоточиться на преимуществах вашей квартиры и подчеркнуть ее уникальность.

"У меня мало времени, поэтому давайте быстро осмотрим"

Эта фраза создает впечатление, что вы не заинтересованы в продаже квартиры и хотите побыстрее избавиться от покупателя. Покупатель может подумать, что вы что-то скрываете или что ваша квартира имеет какие-то недостатки. Лучше дать покупателю достаточно времени для осмотра и ответить на все его вопросы.

"Ничего здесь не трогайте!"

Эта фраза звучит категорично и свысока. Она создает впечатление, что вы не доверяете покупателю и пытаетесь его контролировать. Лучше дать покупателю возможность осмотреть квартиру самостоятельно, а если у вас есть определенные пожелания, например, по обуви, вежливо попросить одеть бахилы.

"Если честно, то я не очень спешу с продажей"

Эта фраза может создать у покупателя впечатление, что вы несерьезно настроены на продажу и можете затягивать с оформлением документов. Лучше подчеркнуть свою заинтересованность в быстрой и успешной продаже квартиры.

"Каждый покупатель находит свой товар"

Эта фраза звучит безразлично и может создать у покупателя впечатление, что вы не цените его интерес к вашей квартире. Лучше обратить внимание на конкретные вопросы и замечания покупателя и предложить пути решения возможных проблем.

"За эти деньги вы получаете не только квартиру, но и историю — здесь все делалось с душой"

Эта фраза подчеркивает ваши затраты на ремонт и обустройство квартиры, но не интересует покупателя. Покупатель оценивает квартиру здесь и сейчас, поэтому лучше сосредоточиться на ее текущих преимуществах и состоянии.

"У меня уже есть несколько интересных предложений, поэтому решайте быстрее"

Эта фраза может звучать как попытка давления на покупателя и заставить его принять решение быстрее. Однако, она может вызвать негативную реакцию и заставить покупателя отказаться от дальнейшего общения. Лучше честно рассказать о ситуации на рынке и подчеркнуть свою заинтересованность в сотрудничестве именно с этим покупателем.

"Ремонт делался своими руками, поэтому здесь все надежно и качественно"

Эта фраза может вызвать у покупателя сомнения относительно качества ремонта и профессионализма исполнителей. Лучше не акцентировать внимание на этом факте, а сосредоточиться на результате и преимуществах качественного ремонта.

"Конечно, я заберу некоторую мебель, но это уже мелочи"

Эта фраза может создать у покупателя впечатление, что вы не готовы идти на компромисс и что ваши интересы являются для вас первоочередными. Лучше заранее обсудить с покупателем все детали относительно мебели и техники, которые остаются в квартире, и достичь взаимопонимания.

Как вести себя при продаже квартиры

Будьте вежливыми и доброжелательными с покупателями.

Отвечайте на вопросы честно и открыто.

Не давите на покупателей и не заставляйте их принимать решение быстро.

Дайте покупателям достаточно времени для осмотра квартиры и обдумывания.

Сосредоточьтесь на преимуществах квартиры и ее уникальности.

Будьте готовы идти на компромисс и договариваться.

Отметим, выбор между квартирой с готовым ремонтом, черновой отделкой или без него — важное решение, которое влияет на ваш бюджет, время и личные предпочтения. Покупка квартиры с готовым ремонтом позволяет быстро заселиться, но ограничивает в выборе стиля. Черновая отделка дает больше свободы для творчества, но требует дополнительных затрат времени и денег на ремонтные работы.

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