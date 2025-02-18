Нерухомість з обтяженням — що це та які ризики для покупців в 2025

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Обтяження нерухомості — це юридично встановлені обмеження на використання або розпорядження майном. Вони можуть ускладнювати продаж, оренду чи інші операції, проте не завжди є незворотними.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які бувають види обмежень, як їх зняти та на що звертати увагу при купівлі нерухомості з обтяженням.

Читайте також:

Що таке обтяження нерухомого майна

Обтяження нерухомості — це встановлені законом або договором обмеження, які впливають на права власника щодо володіння, користування або розпорядження майном. Вони можуть мати тимчасовий характер або діяти до виконання певних зобов’язань.

Причини накладення обмежень можуть бути різними, серед них:

забезпечення прав інших осіб (наприклад, оренда чи сервітут);

виконання фінансових зобов’язань (іпотека, податковий арешт);

дотримання містобудівних або екологічних норм;

забезпечення судових або адміністративних рішень.

Основні види обтяжень

Обмеження прав на нерухомість можуть мати різну природу.

Іпотека

Найпоширеніший вид обтяження, коли нерухомість передається у заставу банку чи іншій фінансовій установі для забезпечення кредиту. Погасивши борг, власник може зняти це обмеження.

Оренда

Якщо майно передано в оренду, то орендодавець не може розпоряджатися ним без урахування прав орендаря.

Сервітут

Право обмеженого користування чужою нерухомістю, наприклад для проходу, проїзду або прокладання комунікацій.

Арешт майна

Накладається судом або державними органами як захід забезпечення виконання судового рішення чи погашення боргу.

Заборона відчуження

Означає, що власник не може продати, подарувати або іншим чином передати майно без згоди певної особи чи органу.

Обмеження забудови

Встановлює правила щодо висоти будівель, відстані між спорудами, екологічних вимог тощо.

Як зняти обтяження з нерухомого майна

Якщо нерухомість перебуває під обтяженням, її власник може ініціювати процедуру зняття обмежень. Спосіб вирішення залежить від виду обмеження.

Погашення заборгованості

Якщо обмеження пов’язане з іпотекою або податковими боргами, необхідно сплатити заборгованість, отримати довідку про виконання зобов’язань та подати заявку на зняття обтяження в реєстраційні органи.

Закінчення строку дії

Оренда або сервітути можуть автоматично припинятися після завершення строку дії договору. Важливо отримати документальне підтвердження та внести зміни до реєстру.

Судове рішення

Якщо обмеження накладене судом, для його зняття потрібно звернутися з відповідною заявою, пройти процедуру перегляду справи та отримати рішення про скасування обтяження.

Рішення органу влади

Якщо обмеження встановлене державним органом (наприклад, податковий арешт), потрібно звернутися до відповідної установи із заявою про скасування після виконання необхідних умов.

Ризики під час купівлі нерухомості з обтяженням

Купівля нерухомого майна з обтяженням може бути вигідною, оскільки ціна такого об’єкта зазвичай нижча. Проте це несе певні ризики:

правова чистота об’єкта — необхідно перевірити, чи можна буде зняти обмеження;

фінансові зобов’язання — на майно можуть бути накладені борги попереднього власника;

обмеження прав користування — покупець може не одразу отримати повний контроль над нерухомістю.

Як мінімізувати ризики

Щоб уникнути неприємностей, перед купівлею нерухомості з обтяженням слід:

отримати юридичну консультацію — адвокат допоможе перевірити всі документи та виявити можливі ризики;

зробити перевірку реєстру речових прав — переконатися, що всі обмеження можна зняти;

погодити умови угоди — прописати в договорі всі нюанси, пов’язані зі зняттям обмежень;

переконатися у відсутності боргів — перевірити податкові зобов’язання та фінансові ризики.

Обтяження нерухомого майна — це важливий правовий механізм, який може як захищати, так і обмежувати права власника. Перед купівлею або продажем нерухомості варто детально перевірити всі юридичні аспекти, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Раніше ми розповідали, на яку нерухомість не можна укласти договір купівлі-продажу, адже оформлення такого договору є важливим етапом у процесі придбання житла. Цей юридичний документ засвідчує факт передачі права власності від продавця до покупця. Згідно з законодавством України, договір купівлі-продажу нерухомості підлягає обов'язковому нотаріальному засвідченню.

Також ми надавали інструкцію, що робити при втраті правовстановлюючих документів на нерухомість, адже така втрата документів є досить частою проблемою, особливо в умовах воєнного стану. Проте право власності на нерухоме майно зберігається за власником, і всі втрачені документи можна відновити. Для цього необхідно звернутися до відповідних органів державної реєстрації або до нотаріуса.