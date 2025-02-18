Недвижимость с обременением — что это и какие риски для покупателей в 2025

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Обременения недвижимости — это юридически установленные ограничения на использование или распоряжение имуществом. Они могут затруднять продажу, аренду или другие операции, однако не всегда являются необратимыми.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие бывают виды ограничений, как их снять и на что обращать внимание при покупке недвижимости с обременением.

Читайте также:

Что такое обременение недвижимого имущества

Обременения недвижимости — это установленные законом или договором ограничения, которые влияют на права собственника по владению, пользованию или распоряжению имуществом. Они могут иметь временный характер или действовать до выполнения определенных обязательств.

Причины наложения ограничений могут быть разными, среди них:

обеспечение прав других лиц (например, аренда или сервитут);

выполнение финансовых обязательств (ипотека, налоговый арест);

соблюдение градостроительных или экологических норм;

обеспечение судебных или административных решений.

Основные виды обременений

Ограничения прав на недвижимость могут иметь разную природу.

Ипотека

Самый распространенный вид обременения, когда недвижимость передается в залог банку или другому финансовому учреждению для обеспечения кредита. Погасив долг, владелец может снять это ограничение.

Аренда

Если имущество передано в аренду, то арендодатель не может распоряжаться им без учета прав арендатора.

Сервитут

Право ограниченного пользования чужой недвижимостью, например, для прохода, проезда или прокладки коммуникаций.

Арест имущества

Накладывается судом или государственными органами как мера обеспечения исполнения судебного решения или погашения долга.

Запрет отчуждения

Означает, что владелец не может продать, подарить или иным образом передать имущество без согласия определенного лица или органа.

Ограничение застройки

Устанавливает правила относительно высоты зданий, расстояния между сооружениями, экологических требований и т.д.

Как снять обременение с недвижимого имущества

Если недвижимость находится под обременением, ее владелец может инициировать процедуру снятия ограничений. Способ решения зависит от вида ограничения.

Погашение задолженности

Если ограничение связано с ипотекой или налоговыми долгами, необходимо оплатить задолженность, получить справку о выполнении обязательств и подать заявку на снятие обременения в регистрационные органы.

Окончание срока действия

Аренда или сервитуты могут автоматически прекращаться после завершения срока действия договора. Важно получить документальное подтверждение и внести изменения в реестр.

Судебное решение

Если ограничение наложено судом, для его снятия нужно обратиться с соответствующим заявлением, пройти процедуру пересмотра дела и получить решение об отмене обременения.

Решение органа власти

Если ограничение установлено государственным органом (например, налоговый арест), нужно обратиться в соответствующее учреждение с заявлением об отмене после выполнения необходимых условий.

Риски при покупке недвижимости с обременением

Покупка недвижимого имущества с обременением может быть выгодной, поскольку цена такого объекта обычно ниже. Однако это несет определенные риски:

правовая чистота объекта — необходимо проверить, можно ли будет снять ограничения;

финансовые обязательства — на имущество могут быть наложены долги предыдущего владельца;

ограничения прав пользования — покупатель может не сразу получить полный контроль над недвижимостью.

Как минимизировать риски

Чтобы избежать неприятностей, перед покупкой недвижимости с обременением следует:

получить юридическую консультацию — адвокат поможет проверить все документы и выявить возможные риски;

сделать проверку реестра вещных прав — убедиться, что все ограничения можно снять;

согласовать условия сделки — прописать в договоре все нюансы, связанные со снятием ограничений;

убедиться в отсутствии долгов — проверить налоговые обязательства и финансовые риски.

Обременение недвижимого имущества — это важный правовой механизм, который может как защищать, так и ограничивать права собственника. Перед покупкой или продажей недвижимости стоит детально проверить все юридические аспекты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Ранее мы рассказывали, на какую недвижимость нельзя заключить договор купли-продажи, ведь оформление такого договора является важным этапом в процессе приобретения жилья. Этот юридический документ удостоверяет факт передачи права собственности от продавца к покупателю. Согласно законодательству Украины, договор купли-продажи недвижимости подлежит обязательному нотариальному заверению.

Также мы предоставляли инструкцию, что делать при потере правоустанавливающих документов на недвижимость, ведь такая потеря документов является достаточно частой проблемой, особенно в условиях военного положения. Однако право собственности на недвижимое имущество сохраняется за владельцем, и все утраченные документы можно восстановить. Для этого необходимо обратиться в соответствующие органы государственной регистрации или к нотариусу.