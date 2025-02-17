Договір купівлі-продажу нерухомості в Україні 2025: важливі деталі

Жінка читає документи. Фото: Freepik



Оформлення договору купівлі-продажу нерухомості є ключовим етапом у процесі придбання квартири, будинку чи земельної ділянки. Це юридичний документ, що засвідчує передачу права власності від продавця до покупця. Нотаріальне засвідчення договору є обов’язковою умовою, без якої угода вважатиметься недійсною.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні положенням та вимоги договору купівлі-продажу житла, щоб уникнути можливих проблем у майбутньому.

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Договір купівлі-продажу нерухомого майна містить кілька обов’язкових розділів:

вступна частина — містить інформацію про сторони угоди (ПІБ, паспортні дані), дату укладення та інші реквізити. Важливо перевірити правильність усіх даних, щоб уникнути юридичних проблем;

предмет договору — опис об'єкта нерухомості (тип, адреса, загальна площа, документ на право власності);

вартість об'єкта — зазначається сума, за яку продається нерухомість. Після підписання змінювати її не можна;

порядок розрахунку — спосіб оплати (готівка, безготівковий розрахунок, розстрочка), строки та порядок перерахування коштів;

права та обов’язки сторін — обов’язки продавця передати житло, а покупця — оплатити та прийняти його;

додаткові умови — інформація про виселення продавця, податкові зобов’язання, можливі штрафи за порушення договору.

Перед підписанням необхідно уважно перевірити всі пункти, оскільки після засвідчення нотаріусом зміни до документа вносити складно.

На які об’єкти можна та не можна укласти договір

Купівля нерухомості можлива лише за наявності правовстановлюючих документів. Продавець повинен підтвердити право власності, а об’єкт — бути зареєстрованим у державному реєстрі. Якщо майно придбане в шлюбі, знадобиться письмова згода другого з подружжя.

Проте є нерухомість, яку не можна продати, а отже, і укласти договір купівлі-продажу:

неприватизоване житло — квартира чи будинок, які не були оформлені у приватну власність;

відомче або службове житло — нерухомість, яка належить певній організації або підприємству;

соціальне житло — надане державою для малозабезпечених осіб;

майно під арештом або забороною відчуження — наприклад, квартира, що перебуває під заставою або судовим арештом;

об’єкти з невиплаченими іпотечними зобов’язаннями — без дозволу банку продати таке майно неможливо.

Важливі нюанси під час оформлення угоди

Перевірка юридичної чистоти об'єкта

Перед підписанням договору варто замовити витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Це дозволить переконатися, що нерухомість не перебуває під арештом або в іпотеці.

Отримання згоди співвласників

Якщо житло має декілька власників, кожен із них повинен дати письмову згоду на продаж. В іншому випадку угода може бути оскаржена в суді.

Наявність неповнолітніх або недієздатних власників

Якщо частка нерухомості належить дитині або особі, визнаній недієздатною, знадобиться дозвіл органів опіки та піклування.

Угода через довіреність

Якщо продавець або покупець не можуть бути присутніми при підписанні, потрібно оформити нотаріальну довіреність на представника.

Договір купівлі-продажу нерухомості — ключовий документ при придбанні житла, який забезпечує правову захищеність покупця і продавця. Його правильне оформлення дозволяє уникнути шахрайства, судових суперечок та фінансових ризиків. Перед підписанням варто уважно перевірити всі умови угоди, щоб забезпечити безпечну та законну передачу права власності.

Раніше ми розповідали, що треба робити, або визнати договір купівлі-продажу нерухомості недійсним, щоб відстояти свої інтереси та захистити власне майно. Перший крок — це звернутися до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу нерухомості недійсним.

Також ми надали інструкцію, що потрібно для підготовки до угоди купівлі-продажу нерухомості. Спочатку потрібно переконатися в юридичній чистоті об'єкта, обговорити всі умови угоди та детально продумати фінансову сторону питання.