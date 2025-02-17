Договор купли-продажи недвижимости в Украине 2025: важные детали

Женщина читает документы. Фото: Freepik



Оформление договора купли-продажи недвижимости является ключевым этапом в процессе приобретения квартиры, дома или земельного участка. Это юридический документ, удостоверяющий передачу права собственности от продавца к покупателю. Нотариальное заверение договора является обязательным условием, без которого сделка будет считаться недействительной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об основных положениям и требованиях договора купли-продажи жилья, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

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Договор купли-продажи недвижимого имущества содержит несколько обязательных разделов:

вступительная часть — содержит информацию о сторонах сделки (ФИО, паспортные данные), дату заключения и другие реквизиты. Важно проверить правильность всех данных, чтобы избежать юридических проблем;

предмет договора — описание объекта недвижимости (тип, адрес, общая площадь, документ на право собственности);

стоимость объекта — указывается сумма, за которую продается недвижимость. После подписания менять ее нельзя;

порядок расчета — способ оплаты (наличные, безналичный расчет, рассрочка), сроки и порядок перечисления средств;

права и обязанности сторон — обязанности продавца передать жилье, а покупателя — оплатить и принять его;

дополнительные условия — информация о выселении продавца, налоговые обязательства, возможные штрафы за нарушение договора.

Перед подписанием необходимо внимательно проверить все пункты, поскольку после заверения нотариусом изменения в документ вносить сложно.

На какие объекты можно и нельзя заключить договор

Покупка недвижимости возможна только при наличии правоустанавливающих документов. Продавец должен подтвердить право собственности, а объект — быть зарегистрированным в государственном реестре. Если имущество приобретено в браке, понадобится письменное согласие второго супруга.

Однако есть недвижимость, которую нельзя продать, а значит, и заключить договор купли-продажи:

неприватизированное жилье — квартира или дом, которые не были оформлены в частную собственность;

ведомственное или служебное жилье — недвижимость, которая принадлежит определенной организации или предприятию;

социальное жилье — предоставленное государством для малообеспеченных лиц;

имущество под арестом или запретом отчуждения — например, квартира, находящаяся под залогом или судебным арестом;

объекты с невыплаченными ипотечными обязательствами — без разрешения банка продать такое имущество невозможно.

Важные нюансы при оформлении сделки

Проверка юридической чистоты объекта

Перед подписанием договора стоит заказать выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Это позволит убедиться, что недвижимость не находится под арестом или в ипотеке.

Получение согласия совладельцев

Если жилье имеет несколько владельцев, каждый из них должен дать письменное согласие на продажу. В противном случае сделка может быть оспорена в суде.

Наличие несовершеннолетних или недееспособных собственников

Если доля недвижимости принадлежит ребенку или лицу, признанному недееспособным, понадобится разрешение органов опеки и попечительства.

Сделка через доверенность

Если продавец или покупатель не могут присутствовать при подписании, нужно оформить нотариальную доверенность на представителя.

Договор купли-продажи недвижимости — ключевой документ при приобретении жилья, который обеспечивает правовую защищенность покупателя и продавца. Его правильное оформление позволяет избежать мошенничества, судебных споров и финансовых рисков. Перед подписанием стоит внимательно проверить все условия сделки, чтобы обеспечить безопасную и законную передачу права собственности.

Ранее мы рассказывали, что нужно делать, или признать договор купли-продажи недвижимости недействительным, чтобы отстоять свои интересы и защитить собственное имущество. Первый шаг — это обратиться в суд с иском о признании договора купли-продажи недвижимости недействительным.

Также мы предоставили инструкцию, что нужно для подготовки к сделке купли-продажи недвижимости. Сначала нужно убедиться в юридической чистоте объекта, обсудить все условия сделки и детально продумать финансовую сторону вопроса.