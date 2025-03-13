Какие документы получает покупатель при покупке квартиры в Украине в 2025 году

Мужчина передает женщине ключи. Фото: Freepik

Покупка недвижимости — это не только эмоции от желанной квартиры, но и бюрократический процесс, где каждый документ имеет значение. В 2025 году, учитывая военное положение, усиленные меры безопасности и цифровизацию, процедура стала более прозрачной, но и более регулируемой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие документы должен получить покупатель после заключения сделки купли-продажи квартиры.

Читайте также:

1. Нотариально заверенный договор купли-продажи

Это основной документ, подтверждающий факт передачи собственности. Он подписывается сторонами в присутствии нотариуса, который удостоверяет законность сделки.

После подписания:

один экземпляр остается у нотариуса;

один передается покупателю;

еще один — продавцу.

Как уточняют эксперты АН "Маяк", с 2023 года нотариусы обязаны сразу регистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, что минимизирует риски мошенничества.

2. Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество

Подтверждает регистрацию вашего права собственности в официальной базе. Выписка выдается нотариусом в бумажной или электронной форме. Он является ключевым доказательством, что вы теперь законный владелец квартиры.

3. Технический паспорт квартиры

Этот документ содержит технические характеристики квартиры, такие как ее планировка, площадь, материалы стен и другие детали. Он необходим для регистрации права собственности и для дальнейших операций с недвижимостью.

В 2025 году в техническом паспорте отображаются данные об энергетической эффективности здания.

4. Документы, подтверждающие отсутствие задолженностей

Законодательство не обязывает продавца предоставлять эту справку, но покупателю стоит ее требовать, чтобы избежать неприятных сюрпризов с неуплаченными долгами.

5. Документы, подтверждающие право собственности продавца

Это могут быть договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство, договор дарения и тому подобное. Важно проверить, чтобы продавец действительно имел право распоряжаться квартирой, советуют эксперты КН "РІЕЛ".

6. Отчет об оценке недвижимости

Документ определяет рыночную стоимость квартиры. Он необходим для уплаты налогов и других обязательных платежей.

7. Справка о составе семьи (для вторичного рынка)

Предоставляет информацию о лицах, которые зарегистрированы в квартире. Это важно для того, чтобы избежать проблем с выселением жильцов после покупки квартиры.

8. Нотариально заверенное согласие супругов (если продавец состоит в браке)

Документ подтверждает, что супруги продавца не возражают против продажи квартиры.

9. Квитанция об уплате государственной пошлины и налогов

С 2025 года некоторые категории покупателей освобождаются от уплаты пошлины, но для большинства стандартный налог остается 1% от стоимости объекта. Дополнительно могут быть сборы за услуги нотариуса, зависящие от его тарифов.

Особенности при покупке квартиры в 2025 году

Электронный документооборот. В 2025 году все больше документов оформляется в электронном виде, что упрощает и ускоряет процесс купли-продажи.

В 2025 году все больше документов оформляется в электронном виде, что упрощает и ускоряет процесс купли-продажи. Цифровизация государственных реестров. Государственные реестры становятся более доступными в онлайн-режиме, что позволяет быстро проверить информацию о недвижимости.

Государственные реестры становятся более доступными в онлайн-режиме, что позволяет быстро проверить информацию о недвижимости. Усиление контроля за финансовыми операциями. В 2025 году усиливается контроль за финансовыми операциями, связанными с куплей-продажей недвижимости, с целью предотвращения отмывания средств.

В 2025 году усиливается контроль за финансовыми операциями, связанными с куплей-продажей недвижимости, с целью предотвращения отмывания средств. Энергетическая эффективность. Согласно европейским нормам, до 2025 года в Украине ужесточаются требования к энергетической эффективности зданий. Это означает, что в техническом паспорте квартиры будет отображаться информация о ее энергетическом классе.

Отметим, при покупке недвижимости в Украине возникают налоговые обязательства, однако часть уплаченных средств может быть возвращена в виде налоговой скидки. Эта возможность доступна для граждан, которые официально трудоустроены и платят налог на доходы физических лиц.

Ранее мы также рассказывали, что нужно для подготовки к сделке купли-продажи недвижимости. Перед приобретением квартиры надо проверить ее юридическую чистоту, тщательно изучить договор и согласовать финансовые детали. Только после этого можно уверенно заключить сделку купли-продажи.