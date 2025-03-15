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Из-за какой недвижимости можно потерять деньги — ловушки в 2025

15 марта 2025 15:10
Катерина Балаева - редактор
Основные типы жилья, на котором украинцы могут потерять деньги в 2025 году
Женщина передает ключи. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Рынок недвижимости Украины в 2025 году остается сложным и нестабильным. Несмотря на относительную активизацию строительства и продажи жилья, покупателей подстерегают многочисленные риски. Мошенники, застройщики без репутации, проблемные документы — все это может обернуться финансовой катастрофой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая недвижимость может стать ловушкой для сбережений.

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1. Жилье от "непроверенного" застройщика

Наиболее опасными являются застройщики, которые не имеют подтвержденной репутации или уже имели проблемы с предыдущими проектами.

Признаки такого застройщика:

  • отсутствие разрешительных документов или их подделка;
  • работы ведутся без надлежащих согласований;
  • низкое качество строительства из-за экономии на материалах;
  • непонятная финансовая схема: застройщик привлекает средства без гарантий.

Как проверить

  • Изучить историю застройщика, отзывы покупателей, судебные дела.
  • Убедиться, что строительство ведется по действующим нормам и разрешениям.

2. Вторичное жилье с "темным" прошлым

Покупка вторичного жилья — серьезный шаг, но он может обернуться проблемами, если:

  • квартира имеет обременения, аресты или наследственные споры;
  • продавец скрывает факт наличия долгов;
  • в собственности есть "мертвая душа" — например, прописаны лица, которых нельзя выписать.

Как проверить

  • Заказать юридическую проверку недвижимости.
  • Убедиться, что все собственники согласны на продажу.
  • Истребовать справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

3. Жилье без полного пакета документов

Любая недвижимость без документов — это прямая дорога к потере денег. Адвокат Лиля Денисенко называет самые распространенные проблемы:

  • отсутствие технического паспорта или права собственности;
  • незаконная реконструкция или самовольное строительство;
  • покупка жилья по доверенности без проверки оригинальных документов.

Как проверить

  • Получить полный пакет документов перед сделкой.
  • Убедиться, что недвижимость зарегистрирована в Государственном реестре вещных прав.

4. Аренда квартир с "подводными камнями"

Не только покупка, но и аренда жилья может стать финансовой ловушкой. Основные риски:

  • аренда без договора — владелец может выселить в любой момент;
  • "двойная аренда" — когда квартира сдается одновременно нескольким арендаторам;
  • незаконные условия, например, огромные штрафы в случае расторжения договора.

Как проверить

  • Всегда оформлять договор аренды.
  • Проверять право собственности арендодателя на жилье.

5. Покупка недвижимости в зонах риска

В условиях военного положения некоторые территории имеют повышенные риски:

  • жилье в прифронтовых зонах или на деоккупированных территориях, которое может быть уничтожено или конфисковано;
  • дома, которые пострадали от обстрелов и имеют скрытые конструктивные дефекты.

Как проверить

  • Уточнять статус недвижимости в реестрах и местных администрациях.
  • Привлекать специалистов для оценки состояния здания.

Ранее мы рассказывали, какие документы надо проверить перед заключением сделки о покупке квартиры.

Отметим, покупка недвижимости в 2025 году — это сочетание мечты и сложной бюрократии. Военное положение и цифровизация внесли свои коррективы, сделав процедуру более прозрачной, но и более строгой. Теперь каждый документ имеет решающее значение, а безопасность усилена.

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