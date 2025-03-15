Основные типы жилья, на котором украинцы могут потерять деньги в 2025 году

Женщина передает ключи. Фото: Freepik

Рынок недвижимости Украины в 2025 году остается сложным и нестабильным. Несмотря на относительную активизацию строительства и продажи жилья, покупателей подстерегают многочисленные риски. Мошенники, застройщики без репутации, проблемные документы — все это может обернуться финансовой катастрофой.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая недвижимость может стать ловушкой для сбережений.

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1. Жилье от "непроверенного" застройщика

Наиболее опасными являются застройщики, которые не имеют подтвержденной репутации или уже имели проблемы с предыдущими проектами.

Признаки такого застройщика:

отсутствие разрешительных документов или их подделка;

работы ведутся без надлежащих согласований;

низкое качество строительства из-за экономии на материалах;

непонятная финансовая схема: застройщик привлекает средства без гарантий.

Как проверить

Изучить историю застройщика, отзывы покупателей, судебные дела.

Убедиться, что строительство ведется по действующим нормам и разрешениям.

2. Вторичное жилье с "темным" прошлым

Покупка вторичного жилья — серьезный шаг, но он может обернуться проблемами, если:

квартира имеет обременения, аресты или наследственные споры;

продавец скрывает факт наличия долгов;

в собственности есть "мертвая душа" — например, прописаны лица, которых нельзя выписать.

Как проверить

Заказать юридическую проверку недвижимости.

Убедиться, что все собственники согласны на продажу.

Истребовать справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги.

3. Жилье без полного пакета документов

Любая недвижимость без документов — это прямая дорога к потере денег. Адвокат Лиля Денисенко называет самые распространенные проблемы:

отсутствие технического паспорта или права собственности;

незаконная реконструкция или самовольное строительство;

покупка жилья по доверенности без проверки оригинальных документов.

Как проверить

Получить полный пакет документов перед сделкой.

Убедиться, что недвижимость зарегистрирована в Государственном реестре вещных прав.

4. Аренда квартир с "подводными камнями"

Не только покупка, но и аренда жилья может стать финансовой ловушкой. Основные риски:

аренда без договора — владелец может выселить в любой момент;

"двойная аренда" — когда квартира сдается одновременно нескольким арендаторам;

незаконные условия, например, огромные штрафы в случае расторжения договора.

Как проверить

Всегда оформлять договор аренды.

Проверять право собственности арендодателя на жилье.

5. Покупка недвижимости в зонах риска

В условиях военного положения некоторые территории имеют повышенные риски:

жилье в прифронтовых зонах или на деоккупированных территориях, которое может быть уничтожено или конфисковано;

дома, которые пострадали от обстрелов и имеют скрытые конструктивные дефекты.

Как проверить

Уточнять статус недвижимости в реестрах и местных администрациях.

Привлекать специалистов для оценки состояния здания.

Ранее мы рассказывали, какие документы надо проверить перед заключением сделки о покупке квартиры.

Отметим, покупка недвижимости в 2025 году — это сочетание мечты и сложной бюрократии. Военное положение и цифровизация внесли свои коррективы, сделав процедуру более прозрачной, но и более строгой. Теперь каждый документ имеет решающее значение, а безопасность усилена.