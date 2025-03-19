Власники нерухомості ризикують грошима через виїзд з України — що треба знати в 2025

Жінка з дитиною виїжджає з міста. Фото: УНІАН

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нацбанк запровадив суворі обмеження на валютні операції, включно з переказами коштів за кордон. Це стало значною проблемою для громадян, які продали нерухомість і хочуть легально вивести гроші в інші країни. Однак, якщо діяти правильно, уникнути проблем цілком можливо.

Як наголошують експерти АН "Маяк", якщо ви плануєте переказувати кошти за кордон після продажу квартири чи будинку, важливо заздалегідь підготувати всі документи. Ось кілька рекомендацій:

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оформляйте угоду офіційно. Договір купівлі-продажу має бути завірений нотаріусом і містити реальну вартість житла;

Договір купівлі-продажу має бути завірений нотаріусом і містити реальну вартість житла; прозорий платіж. Ідеальний варіант — банківський переказ від покупця. Готівкові розрахунки ускладнюють підтвердження походження коштів;

Ідеальний варіант — банківський переказ від покупця. Готівкові розрахунки ускладнюють підтвердження походження коштів; сплата податків. Якщо квартира була у вашій власності менше ніж три роки, ви зобов’язані сплатити 18% ПДФО + 5% військового збору. Нерезиденти платять податки незалежно від строку володіння нерухомістю;

Якщо квартира була у вашій власності менше ніж три роки, ви зобов’язані сплатити 18% ПДФО + 5% військового збору. Нерезиденти платять податки незалежно від строку володіння нерухомістю; декларування доходу. Подавати річну декларацію, що стане підтвердженням легальності коштів при їх виведенні за кордон.

Також збережіть договір, квитанцію про оплату податків та податкову декларацію — вони знадобляться для підтвердження легальності доходів.

Способи вивезення коштів за кордон

Банківський переказ

Найбільш безпечний і легальний спосіб — це переказ коштів на рахунок у закордонному банку. Для цього потрібно:

відкрити валютний рахунок у банку України;

надати документи, що підтверджують джерело коштів (договір купівлі-продажу, квитанцію про сплату податків);

виконати переказ на закордонний рахунок. Важливо врахувати, що місячний ліміт таких переказів становить 100 000 грн.

Зазначимо, обмеження також діють і на витрати з карток українських банків за кордоном — зняття готівки можливе лише в межах 12 500 грн на тиждень.

Основна перевага цього способу — безпека та законність. Але є і недоліки — повільний процес, та ліміт 100 000 грн/місяць.

Вивезення готівки

Можна легально перевезти готівку через кордон, але з дотриманням митних правил:

до 10 000 євро — без декларування;

понад 10 000 євро — необхідно декларувати та мати підтверджувальні документи (найкраще підходить банківська квитанція про зняття грошей).

Також існує практика вивезення через родичів — наприклад, сім’я з 5 осіб може перевезти до 50 000 євро (по 10 000 євро на кожного).

Головний ризик цього способу — безпека: перевезення великої суми готівки може бути небезпечним через ймовірність крадіжки.

Використання криптовалюти

Ще один варіант — переведення коштів у криптовалюту. Це особливо актуально через те, що банківські перекази мають обмеження.

Швидкість і доступність: кошти можна переказати миттєво без контролю банків або державних органів.

Комісія: фіксована для блокчейн-транзакцій (близько 25-35 доларів), що вигідно для великих сум.

Способи покупки: через P2P-платформи, криптобіржі або готівкові обмінники.

Можливість витрачати кошти: криптовалютою можна розраховуватися в магазинах, оплачувати послуги, знімати готівку через банкомати з NFC.

Втім, операції з криптовалютою залишаються в сірій зоні, і вся відповідальність за їх легальність лежить на користувачі.

Важливі нюанси, про які слід знати

Відсутність податкових ризиків. Якщо ви сплатили податки в Україні, то у більшості країн дохід від продажу нерухомості не буде оподатковуватися повторно.

Перевірка в іноземних банках. Якщо ви переказуєте велику суму, банк може запросити документи про походження коштів. Найкраще мати на руках договір купівлі-продажу та податкову декларацію.

Не поспішайте з обміном валюти. Через воєнні обмеження курс в обмінниках може бути невигідним. Розгляньте варіанти обміну через банківські системи або криптовалюту.

Як повідомлялось, у 2025 році український ринок нерухомості продовжить тенденцію зростання цін на житло. Тим, хто планує придбати квартиру, варто діяти оперативно, щоб уникнути переплат. Експерти не прогнозують зниження цін, а об'єктивні причини вказують на подальше подорожчання.

Також зазначимо, що покупці нерухомості в Україні стикаються з високими ризиками, такими як шахрайство, недобросовісні забудовники та проблемні документи. Ці фактори можуть призвести до серйозних фінансових втрат.