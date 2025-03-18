Чи можна продати квартиру з неузаконеним переплануванням в Україні в 2025 році

Люди роблять ремонт. Фото: Pexels

Продаж квартири з неузаконеним переплануванням — питання, яке викликає безліч сумнівів у власників житла. Чи можна оформити таку угоду, які ризики для продавця та покупця та як узаконити зміни.

Як зазначають експерти АН "Маяк", квартиру з неузаконеним переплануванням можна продати. Закон не забороняє угоди з такою нерухомістю, проте є нюанси.

Читайте також:

По-перше, покупців буде менше, адже не кожен готовий мати справу з юридичними складнощами. По-друге, доведеться або знижувати ціну, або узаконювати перепланування самостійно.

Чому продаж можливий

Справа в тому, що нотаріус під час оформлення договору купівлі-продажу не перевіряє фактичне планування житла — він лише звіряє документи. Тобто квартира продається відповідно до старого технічного паспорта, де перепланування просто не зазначене.

Однак у договорі обов’язково є пункт, що покупець ознайомився з об’єктом і не має претензій щодо його стану.

Основні ризики для покупця

Покупцеві варто пам’ятати, що неузаконене перепланування може стати серйозною проблемою.

Штрафи та судові позови. Якщо зміни зачіпають несучі конструкції або системи газопостачання, новий власник може отримати припис про повернення квартири в початковий стан.

Якщо зміни зачіпають несучі конструкції або системи газопостачання, новий власник може отримати припис про повернення квартири в початковий стан. Неможливість оформлення іпотеки. Банк не видасть кредит на квартиру з невідповідним техпаспортом.

Банк не видасть кредит на квартиру з невідповідним техпаспортом. Проблеми з продажем у майбутньому. Наступний покупець також зіткнеться з питанням узаконення змін або зниженням вартості об’єкта.

Як узаконити перепланування

Якщо зміни не зачіпають несучі конструкції, то їх можна узаконити за спрощеною процедурою:

оформити новий техпаспорт у БТІ;

подати заяву на реєстрацію змін у Держреєстрі;

отримати офіційну виписку про відповідність планування.

Якщо ж роботи торкнулися несучих стін, газових систем або значно змінили структуру квартири, процедура буде складнішою. У такому випадку може знадобитися проєкт, погодження від місцевих органів влади або навіть рішення суду.

Вартість узаконення

Витрати залежать від складності перепланування. Якщо потрібно лише оновити техпаспорт, сума буде невеликою — від 50 до 300 доларів. Якщо ж мова йде про складні зміни, витрати можуть сягати 2000 доларів і більше.

Чи варто купувати квартиру з неузаконеним переплануванням

Якщо покупець готовий до юридичних нюансів і знає, що зміни можна узаконити, така угода може бути вигідною — адже нерухомість, швидше за все, продаватиметься дешевше. Проте варто враховувати, що на оформлення документів можуть знадобитися час і додаткові витрати.

Якщо ж перепланування потенційно незаконне або не може бути оформлене офіційно, варто добре зважити ризики. Адже проблеми можуть виникнути не лише при спробі узаконення, а й у випадку подальшого продажу квартири або навіть під час перевірки житла відповідними службами.

Як повідомлялось, ремонт — це складний процес, що вимагає значних зусиль та коштів. Прагнучи заощадити, люди часто роблять помилки, які призводять до додаткових витрат. Щоб уникнути переробок та зберегти гроші, важливо заздалегідь вивчити типові помилки ремонту.

Зазначимо, в 2025 році ринок нерухомості в Україні зазнає значних змін через війну та економічну нестабільність. Змінився попит, і з'явилися нові можливості для заробітку. Власники можуть отримувати прибуток від оренди, перепродажу або суборенди комерційних приміщень.