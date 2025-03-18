Можно ли продать квартиру с неузаконенной перепланировкой в Украине в 2025 году

Люди делают ремонт. Фото: Pexels

Продажа квартиры с неузаконенной перепланировкой — вопрос, который вызывает множество сомнений у владельцев жилья. Можно ли оформить такую сделку, какие риски для продавца и покупателя и как узаконить изменения.

Как отмечают эксперты АН "Маяк", квартиру с неузаконенной перепланировкой можно продать. Закон не запрещает сделки с такой недвижимостью, однако есть нюансы.

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Во-первых, покупателей будет меньше, ведь не каждый готов иметь дело с юридическими сложностями. Во-вторых, придется либо снижать цену, либо узаконивать перепланировку самостоятельно.

Почему продажа возможна

Дело в том, что нотариус при оформлении договора купли-продажи не проверяет фактическую планировку жилья — он лишь сверяет документы. То есть квартира продается в соответствии со старым техническим паспортом, где перепланировка просто не указана.

Однако в договоре обязательно есть пункт, что покупатель ознакомился с объектом и не имеет претензий к его состоянию.

Основные риски для покупателя

Покупателю стоит помнить, что неузаконенная перепланировка может стать серьезной проблемой.

Штрафы и судебные иски. Если изменения затрагивают несущие конструкции или системы газоснабжения, новый владелец может получить предписание о возвращении квартиры в исходное состояние.

Если изменения затрагивают несущие конструкции или системы газоснабжения, новый владелец может получить предписание о возвращении квартиры в исходное состояние. Невозможность оформления ипотеки. Банк не выдаст кредит на квартиру с несоответствующим техпаспортом.

Банк не выдаст кредит на квартиру с несоответствующим техпаспортом. Проблемы с продажей в будущем. Следующий покупатель также столкнется с вопросом узаконивания изменений или снижением стоимости объекта.

Как узаконить перепланировку

Если изменения не затрагивают несущие конструкции, то их можно узаконить по упрощенной процедуре:

оформить новый техпаспорт в БТИ;

подать заявление на регистрацию изменений в Госреестре;

получить официальную выписку о соответствии планировки.

Если же работы затронули несущие стены, газовые системы или значительно изменили структуру квартиры, процедура будет сложнее. В таком случае может понадобиться проект, согласование от местных органов власти или даже решение суда.

Стоимость узаконивания

Расходы зависят от сложности перепланировки. Если нужно лишь обновить техпаспорт, сумма будет небольшой — от 50 до 300 долларов. Если же речь идет о сложных изменениях, расходы могут достигать 2000 долларов и более.

Стоит ли покупать квартиру с неузаконенной перепланировкой

Если покупатель готов к юридическим нюансам и знает, что изменения можно узаконить, такая сделка может быть выгодной — ведь недвижимость, скорее всего, будет продаваться дешевле. Однако стоит учитывать, что на оформление документов могут потребоваться время и дополнительные расходы.

Если же перепланировка потенциально незаконна или не может быть оформлена официально, стоит хорошо взвесить риски. Ведь проблемы могут возникнуть не только при попытке узаконивания, но и в случае дальнейшей продажи квартиры или даже при проверке жилья соответствующими службами.

Как сообщалось, ремонт — это сложный процесс, требующий значительных усилий и средств. Стремясь сэкономить, люди часто делают ошибки, которые приводят к дополнительным расходам. Чтобы избежать переделок и сохранить деньги, важно заранее изучить типичные ошибки ремонта.

Отметим, в 2025 году рынок недвижимости в Украине претерпит значительные изменения из-за войны и экономической нестабильности. Изменился спрос, и появились новые возможности для заработка. Владельцы могут получать прибыль от аренды, перепродажи или субаренды коммерческих помещений.