Самые распространенные ошибки во время ремонта – как избежать лишних затрат

Мужчина делает ремонт. Фото: Freepik

Ремонт жилья — это всегда вызов. Он требует времени, сил и значительных финансовых вложений. В стремлении сделать все быстрее и дешевле владельцы квартир и домов часто допускают ошибки, которые оборачиваются дополнительными затратами. Чтобы не тратить деньги и нервы на переделку, стоит заранее узнать о самых распространенных промахах во время ремонта.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как избежать лишних трат, получить качественный результат и не жалеть о каждой потраченной гривне во время ремонта.

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1. Отсутствие плана — путь к хаосу

Прежде чем покупать краску или нанимать рабочих, нужно разработать детальный план. Дизайн-проект поможет учесть все детали, подобрать правильные материалы и избежать спонтанных решений. Без четкого плана легко допустить перерасход, неудачные инженерные решения и даже сделать помещение неудобным.

Как правильно

Разработайте дизайн-проект или хотя бы эскиз с точными размерами.

Составьте список необходимых материалов и инструментов.

Определите последовательность работ.

2. Самостоятельный ремонт без опыта

YouTube-уроки кажутся хорошим вариантом для экономии, но без должного опыта самостоятельный ремонт может привести к катастрофе. Неправильный монтаж электропроводки, кривая укладка плитки или неправильно установленные двери обернутся серьезными проблемами.

Как правильно

Привлекайте специалистов к сложным задачам (электрика, сантехника, окна).

Не экспериментируйте с важными конструкциями — это дороже в переделке.

3. Игнорирование замены электропроводки

В старых домах проводка не выдерживает нагрузки современных электроприборов. Старые провода могут привести к коротким замыканиям, пожарам и поломке дорогостоящей техники.

Как правильно

Если дому больше 20 лет — меняйте проводку.

Доверяйте электромонтаж только сертифицированным специалистам.

Устанавливайте достаточное количество розеток (запланированное число умножьте на 2).

4. Неправильная последовательность работ

Если вы сначала покрасите стены, а потом установите новые батареи — придется все переделывать. Нарушение этапности работ приводит к поцарапанным полам, загрязненным стенам и потере денег.

Как правильно

План → Демонтаж → Коммуникации → Отделка → Установка мебели.

Не пренебрегайте черновыми работами — они определяют долговечность ремонта.

5. Экономия на качественных материалах

Дешевый ламинат быстро теряет вид, а низкокачественные трубы могут протечь. Некачественные стройматериалы — это удвоенные расходы в будущем.

Как правильно

Покупайте сертифицированные стройматериалы от надежных производителей.

Избегайте слишком дешевой краски, шпаклевки и клея для обоев.

6. Ошибки при выборе напольного покрытия

Паркет в ванной? Ламинат на кухне? Это гарантированные проблемы. Влажность быстро испортит дерево, а неровная поверхность приведет к скрипам и деформациям.

Как правильно

В ванной и на кухне — плитка, винил или качественный линолеум.

Перед укладкой любого покрытия убедитесь, что основание сухое.

7. Плохая вентиляция и отсутствие гидроизоляции

Без надлежащей вентиляции и гидроизоляции в ванной комнате появится грибок, а запахи из кухни будут распространяться по всей квартире.

Как правильно

Установите качественную вытяжку на кухне и в ванной.

Не забудьте о гидроизоляции пола во влажных помещениях.

8. Неправильный монтаж окон

Щели и конденсат — частый результат самостоятельной установки окон. Если окна смонтированы неправильно, впоследствии придется переделывать всю работу.

Как правильно

Доверяйте монтаж только сертифицированным специалистам.

Используйте качественные материалы для герметизации.

9. Непродуманность кухонного пространства

Кухня должна быть удобной. Если плита стоит далеко от мойки, а розеток мало — пользоваться таким помещением будет крайне неудобно.

Как правильно

Придерживайтесь принципа "рабочего треугольника": холодильник → плита → мойка.

Избегайте слишком высоких или низких навесных шкафов.

10. Неправильный бюджет

Часто владельцы квартиры недооценивают стоимость ремонта, забывая о скрытых расходах — вывоз мусора, стоимость мелких материалов, непредвиденные поломки.

Как правильно

Планируйте бюджет с запасом в 15-20% от общей суммы.

Учитывайте все расходы, включая оплату мастеров.

Ремонт — это не только расходы, но и инвестиция в комфорт. Самые частые ошибки — это следствие спешки, экономии не на том и отсутствия планирования.

Как сообщалось, первоначальный план квартиры не всегда соответствует потребностям, поэтому владельцы стремятся к изменениям для комфорта. Однако, не все работы можно выполнять без разрешения. Важно знать, какие изменения требуют согласования, чтобы избежать проблем с законом.

Отметим также, что дизайн интерьера постоянно эволюционирует, поэтому актуальные вчера решения завтра могут стать устаревшими. В 2025 году дизайнеры советуют избегать минимализма, холодных цветов, индустриального стиля и открытых планировок. Вместо этого, стоит обратить внимание на теплые оттенки, природные материалы и уютные пространства.