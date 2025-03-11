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Ремонтные роковые ошибки — что заставит платить дважды

11 марта 2025 09:43
Катерина Балаева - редактор
Самые распространенные ошибки во время ремонта – как избежать лишних затрат
Мужчина делает ремонт. Фото: Freepik
Катерина Балаева - редактор

Ремонт жилья — это всегда вызов. Он требует времени, сил и значительных финансовых вложений. В стремлении сделать все быстрее и дешевле владельцы квартир и домов часто допускают ошибки, которые оборачиваются дополнительными затратами. Чтобы не тратить деньги и нервы на переделку, стоит заранее узнать о самых распространенных промахах во время ремонта.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как избежать лишних трат, получить качественный результат и не жалеть о каждой потраченной гривне во время ремонта.

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1. Отсутствие плана — путь к хаосу

Прежде чем покупать краску или нанимать рабочих, нужно разработать детальный план. Дизайн-проект поможет учесть все детали, подобрать правильные материалы и избежать спонтанных решений. Без четкого плана легко допустить перерасход, неудачные инженерные решения и даже сделать помещение неудобным.

Как правильно

  • Разработайте дизайн-проект или хотя бы эскиз с точными размерами.
  • Составьте список необходимых материалов и инструментов.
  • Определите последовательность работ.

2. Самостоятельный ремонт без опыта

YouTube-уроки кажутся хорошим вариантом для экономии, но без должного опыта самостоятельный ремонт может привести к катастрофе. Неправильный монтаж электропроводки, кривая укладка плитки или неправильно установленные двери обернутся серьезными проблемами.

Как правильно

  • Привлекайте специалистов к сложным задачам (электрика, сантехника, окна).
  • Не экспериментируйте с важными конструкциями — это дороже в переделке.

3. Игнорирование замены электропроводки

В старых домах проводка не выдерживает нагрузки современных электроприборов. Старые провода могут привести к коротким замыканиям, пожарам и поломке дорогостоящей техники.

Как правильно

  • Если дому больше 20 лет — меняйте проводку.
  • Доверяйте электромонтаж только сертифицированным специалистам.
  • Устанавливайте достаточное количество розеток (запланированное число умножьте на 2).

4. Неправильная последовательность работ

Если вы сначала покрасите стены, а потом установите новые батареи — придется все переделывать. Нарушение этапности работ приводит к поцарапанным полам, загрязненным стенам и потере денег.

Как правильно

  • План → Демонтаж → Коммуникации → Отделка → Установка мебели.
  • Не пренебрегайте черновыми работами — они определяют долговечность ремонта.

5. Экономия на качественных материалах

Дешевый ламинат быстро теряет вид, а низкокачественные трубы могут протечь. Некачественные стройматериалы — это удвоенные расходы в будущем.

Как правильно

  • Покупайте сертифицированные стройматериалы от надежных производителей.
  • Избегайте слишком дешевой краски, шпаклевки и клея для обоев.

6. Ошибки при выборе напольного покрытия

Паркет в ванной? Ламинат на кухне? Это гарантированные проблемы. Влажность быстро испортит дерево, а неровная поверхность приведет к скрипам и деформациям.

Как правильно

  • В ванной и на кухне — плитка, винил или качественный линолеум.
  • Перед укладкой любого покрытия убедитесь, что основание сухое.

7. Плохая вентиляция и отсутствие гидроизоляции

Без надлежащей вентиляции и гидроизоляции в ванной комнате появится грибок, а запахи из кухни будут распространяться по всей квартире.

Как правильно

  • Установите качественную вытяжку на кухне и в ванной.
  • Не забудьте о гидроизоляции пола во влажных помещениях.

8. Неправильный монтаж окон

Щели и конденсат — частый результат самостоятельной установки окон. Если окна смонтированы неправильно, впоследствии придется переделывать всю работу.

Как правильно

  • Доверяйте монтаж только сертифицированным специалистам.
  • Используйте качественные материалы для герметизации.

9. Непродуманность кухонного пространства

Кухня должна быть удобной. Если плита стоит далеко от мойки, а розеток мало — пользоваться таким помещением будет крайне неудобно.

Как правильно

  • Придерживайтесь принципа "рабочего треугольника": холодильник → плита → мойка.
  • Избегайте слишком высоких или низких навесных шкафов.

10. Неправильный бюджет

Часто владельцы квартиры недооценивают стоимость ремонта, забывая о скрытых расходах — вывоз мусора, стоимость мелких материалов, непредвиденные поломки.

Как правильно

  • Планируйте бюджет с запасом в 15-20% от общей суммы.
  • Учитывайте все расходы, включая оплату мастеров.

Ремонт — это не только расходы, но и инвестиция в комфорт. Самые частые ошибки — это следствие спешки, экономии не на том и отсутствия планирования.

Как сообщалось, первоначальный план квартиры не всегда соответствует потребностям, поэтому владельцы стремятся к изменениям для комфорта. Однако, не все работы можно выполнять без разрешения. Важно знать, какие изменения требуют согласования, чтобы избежать проблем с законом.

Отметим также, что дизайн интерьера постоянно эволюционирует, поэтому актуальные вчера решения завтра могут стать устаревшими. В 2025 году дизайнеры советуют избегать минимализма, холодных цветов, индустриального стиля и открытых планировок. Вместо этого, стоит обратить внимание на теплые оттенки, природные материалы и уютные пространства.

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