Найпоширеніші помилки під час ремонту – як уникнути зайвих витрат

Чоловік робить ремонт. Фото: Freepik

Ремонт житла — це завжди виклик. Він вимагає часу, сил та значних фінансових вкладень. У прагненні зробити все швидше та дешевше власники квартир і будинків часто припускаються помилок, які обертаються додатковими витратами. Щоб не витрачати гроші та нерви на переробку, варто заздалегідь дізнатися про найпоширеніші промахи під час ремонту.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як уникнути зайвих витрат, отримати якісний результат і не шкодувати про кожну витрачену гривню під час ремонту.

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1. Відсутність плану — шлях до хаосу

Перш ніж купувати фарбу або наймати робітників, потрібно розробити детальний план. Дизайн-проєкт допоможе врахувати всі деталі, підібрати правильні матеріали та уникнути спонтанних рішень. Без чіткого плану легко допустити перевитрати, невдалі інженерні рішення та навіть зробити помешкання незручним.

Як правильно

Розробіть дизайн-проєкт або хоча б ескіз із точними розмірами.

Складіть список необхідних матеріалів та інструментів.

Визначте послідовність робіт.

2. Самостійний ремонт без досвіду

YouTube-уроки здаються хорошим варіантом для економії, але без належного досвіду самостійний ремонт може призвести до катастрофи. Неправильний монтаж електропроводки, криве укладання плитки чи неправильно встановлені двері обернуться серйозними проблемами.

Як правильно

Залучайте спеціалістів до складних завдань (електрика, сантехніка, вікна).

Не експериментуйте з важливими конструкціями — це дорожче в переробці.

3. Ігнорування заміни електропроводки

У старих будинках проводка не витримує навантаження сучасних електроприладів. Старі дроти можуть призвести до коротких замикань, пожеж та поломки дорогої техніки.

Як правильно

Якщо будинку понад 20 років — міняйте проводку.

Довіряйте електромонтаж лише сертифікованим спеціалістам.

Встановлюйте достатню кількість розеток (заплановане число помножте на 2).

4. Неправильна послідовність робіт

Якщо ви спочатку пофарбуєте стіни, а потім встановите нові батареї — доведеться все переробляти. Порушення етапності робіт призводить до подряпаних підлог, забруднених стін та втрати грошей.

Як правильно

План → Демонтаж → Комунікації → Оздоблення → Установка меблів.

Не нехтуйте чорновими роботами — вони визначають довговічність ремонту.

5. Економія на якісних матеріалах

Дешевий ламінат швидко втрачає вигляд, а низькоякісні труби можуть протекти. Неякісні будматеріали — це подвоєні витрати в майбутньому.

Як правильно

Купуйте сертифіковані будматеріали від надійних виробників.

Уникайте надто дешевої фарби, шпаклівки та клею для шпалер.

6. Помилки при виборі підлогового покриття

Паркет у ванній? Ламінат на кухні? Це гарантовані проблеми. Вологість швидко зіпсує дерево, а нерівна поверхня призведе до скрипів і деформацій.

Як правильно

У ванній та на кухні — плитка, вініл або якісний лінолеум.

Перед укладанням будь-якого покриття переконайтеся, що основа суха.

7. Погана вентиляція та відсутність гідроізоляції

Без належної вентиляції та гідроізоляції у ванній кімнаті з’явиться грибок, а запахи з кухні поширюватимуться по всій квартирі.

Як правильно

Встановіть якісну витяжку на кухні та у ванній.

Не забудьте про гідроізоляцію підлоги у вологих приміщеннях.

8. Неправильний монтаж вікон

Щілини та конденсат — частий результат самостійної установки вікон. Якщо вікна змонтовані неправильно, згодом доведеться переробляти всю роботу.

Як правильно

Довіряйте монтаж лише сертифікованим спеціалістам.

Використовуйте якісні матеріали для герметизації.

9. Непродуманість кухонного простору

Кухня повинна бути зручною. Якщо плита стоїть далеко від мийки, а розеток замало — користуватися таким приміщенням буде вкрай незручно.

Як правильно

Дотримуйтеся принципу "робочого трикутника": холодильник → плита → мийка.

Уникайте надто високих або низьких навісних шаф.

10. Неправильний бюджет

Часто власники квартири недооцінюють вартість ремонту, забуваючи про приховані витрати — вивіз сміття, вартість дрібних матеріалів, непередбачені поломки.

Як правильно

Плануйте бюджет із запасом у 15-20% від загальної суми.

Враховуйте всі витрати, включно з оплатою майстрів.

Ремонт — це не лише витрати, а й інвестиція у комфорт. Найчастіші помилки — це наслідок поспіху, економії не на тому та відсутності планування.

Як повідомлялось, початковий план квартири не завжди відповідає потребам, тому власники прагнуть змін для комфорту. Однак, не всі роботи можна виконувати без дозволу. Важливо знати, які зміни вимагають погодження, щоб уникнути проблем із законом.

Зазначимо також, що дизайн інтер'єру постійно еволюціонує, тому актуальні вчора рішення завтра можуть стати застарілими. У 2025 році дизайнери радять уникати мінімалізму, холодних кольорів, індустріального стилю та відкритих планувань. Натомість, варто звернути увагу на тепліші відтінки, природні матеріали та затишні простори.