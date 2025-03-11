Коли можна продати квартиру після купівлі в Україні в 2025 році: податки, обмеження і поради

Люди розглядають документи. Фото: Freepik

Власники квартир іноді опиняються в ситуації, коли потрібно продати нещодавно куплену квартиру. Причини можуть бути різними: зміна житлових обставин, бажання перепродати нерухомість з вигодою або навіть необхідність виправити фінансові труднощі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи можна законно продати квартиру одразу після її купівлі і які податки при цьому потрібно сплатити.

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Чи можна продати квартиру відразу після купівлі

Згідно з українським законодавством, продавати квартиру одразу після купівлі можна. Жодних обмежень щодо терміну, через який можна продати житло після його придбання, не існує. Тобто власник має право розпоряджатися нерухомістю на свій розсуд і може продати квартиру через день, місяць або навіть через рік після купівлі.

Однак варто врахувати певні фінансові та податкові наслідки цього кроку, уточнюють в АН "Маяк".

Податкові аспекти продажу квартири

Процес продажу нерухомості завжди супроводжується необхідністю сплати податків. Залежно від обставин, деякі податки є обов'язковими, а інші можуть виникати лише при певних умовах. Розглянемо, які податки вас чекають під час продажу квартири.

Обов'язкові податки

Збір до Пенсійного фонду України (ПФУ) — 1% від вартості квартири, зазначеної в договорі купівлі-продажу.

Державне мито — також 1% від вартості житла.

Ці податки доведеться сплатити, незалежно від того, коли була куплена квартира і скільки часу вона перебувала у власності продавця.

Варіативні податки

До варіативних податків можна віднести ПДФО та військовий збір. Їх розмір залежить від кількох факторів, зокрема від того, скільки часу квартира перебувала у власності продавця, чи купувався об'єкт у поточному календарному році, і чи є продавець резидентом України.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% від вартості квартири, зазначеної в договорі, у разі, якщо квартира перебувала у власності менш як три роки.

Військовий збір — ще 5% від вартості житла, якщо власник продає квартиру до трьох років після купівлі.

Чому вигідно чекати три роки

Один з найголовніших моментів, який варто враховувати при продажу квартири, — це термін володіння нерухомістю. Якщо ви не володіли квартирою понад три роки, вам, ймовірно, доведеться заплатити додаткові податки, такі як ПДФО і військовий збір, що становить 10% від вартості нерухомості.

Якщо ж ви продали квартиру після трьох років володіння, то податкові зобов'язання стають значно меншими, а іноді і відсутніми. Однак не забувайте, що ця умова не поширюється на об’єкти, отримані у спадщину.

Але якщо нерухомість перебувала у вас понад три роки, ви звільняєтесь від сплати ПДФО та військового збору. Тому, якщо немає термінової потреби в продажу, може бути доцільно почекати три роки, рекомендують експерти порталу dim.ria.

Спеціальні випадки

Звільнення від деяких податків існує для певних категорій громадян. Наприклад, особи з інвалідністю 1-2 групи, ветерани війни, а також сім'ї загиблих або безвісти зниклих воїнів, постраждалі від аварії на ЧАЕС мають право на пільги щодо сплати державного мита та збору до Пенсійного фонду України.

Всі інші категорії повинні сплачувати ці податки незалежно від терміну володіння житлом.

Питання, коли продавати квартиру після її купівлі, залежить від багатьох факторів. Якщо ви бажаєте уникнути зайвих витрат на податки, доцільно почекати три роки. Однак, якщо ринок нерухомості змінюється або у вас є необхідність швидко реалізувати майно, можна продати квартиру одразу після покупки, зваживши на додаткові податки, що виникають у такому випадку.

Як повідомлялось, продаж нерухомості — це складний процес, який може тривати від кількох місяців до пів року. Іноді, через певні обмеження, продаж взагалі неможливий. Серед таких обмежень можуть бути: проблеми з документами, завищена ціна, поганий стан нерухомості, або ж неможливість знайти покупця.

Зазначимо також, договір купівлі-продажу квартири є ключовим документом при операціях з нерухомістю, проте його можна оскаржити. У певних випадках, наприклад, при виявленні порушень або шахрайства, договір може бути визнаний недійсним. Для успішного оскарження необхідно мати вагомі юридичні підстави та зібрати необхідні докази.