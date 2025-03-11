Когда можно продать квартиру после покупки в Украине в 2025 году: налоги, ограничения и советы

Люди рассматривают документы. Фото: Freepik

Владельцы квартир иногда оказываются в ситуации, когда нужно продать недавно купленную квартиру. Причины могут быть разными: изменение жилищных обстоятельств, желание перепродать недвижимость с выгодой или даже необходимость исправить финансовые трудности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, можно ли законно продать квартиру сразу после ее покупки и какие налоги при этом нужно уплатить.

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Можно ли продать квартиру сразу после покупки

Согласно украинскому законодательству, продавать квартиру сразу после покупки можно. Никаких ограничений по сроку, через который можно продать жилье после его приобретения, не существует. То есть, владелец имеет право распоряжаться недвижимостью по своему усмотрению и может продать квартиру через день, месяц или даже через год после покупки.

Однако стоит учесть определенные финансовые и налоговые последствия этого шага, уточняют в АН "Маяк".

Налоговые аспекты продажи квартиры

Процесс продажи недвижимости всегда сопровождается необходимостью уплаты налогов. В зависимости от обстоятельств, некоторые налоги являются обязательными, а другие могут возникать только при определенных условиях. Рассмотрим, какие налоги вас ждут при продаже квартиры.

Обязательные налоги

Сбор в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) — 1% от стоимости квартиры, указанной в договоре купли-продажи.

Государственная пошлина — также 1% от стоимости жилья.

Эти налоги придется уплатить независимо от того, когда была куплена квартира и сколько времени она находилась в собственности продавца.

Вариативные налоги

К вариативным налогам можно отнести НДФЛ и военный сбор. Их размер зависит от нескольких факторов, в частности от того, сколько времени квартира находилась в собственности продавца, покупался ли объект в текущем календарном году, и является ли продавец резидентом Украины.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5% от стоимости квартиры, указанной в договоре, в случае, если квартира находилась в собственности менее трех лет.

Военный сбор — еще 5% от стоимости жилья, если владелец продает квартиру до трех лет после покупки.

Почему выгодно ждать три года

Один из самых главных моментов, который стоит учитывать при продаже квартиры, — это срок владения недвижимостью. Если вы не владели квартирой более трех лет, вам, вероятно, придется заплатить дополнительные налоги, такие как НДФЛ и военный сбор, составляющий 10% от стоимости недвижимости.

Если же вы продали квартиру после трех лет владения, то налоговые обязательства становятся значительно меньшими, а иногда и отсутствуют. Однако не забывайте, что это условие не распространяется на объекты, полученные по наследству.

Но если недвижимость находилась у вас более трех лет, вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ и военного сбора. Поэтому, если нет срочной необходимости в продаже, может быть целесообразно подождать три года, рекомендуют эксперты портала dim.ria.

Специальные случаи

Освобождение от некоторых налогов существует для определенных категорий граждан. Например, лица с инвалидностью 1-2 группы, ветераны войны, а также семьи погибших или без вести пропавших воинов, пострадавшие от аварии на ЧАЭС имеют право на льготы по уплате государственной пошлины и сбора в Пенсионный фонд Украины.

Все остальные категории должны платить эти налоги независимо от срока владения жильем.

Вопрос, когда продавать квартиру после ее покупки, зависит от многих факторов. Если вы хотите избежать лишних расходов на налоги, целесообразно подождать три года. Однако, если рынок недвижимости меняется или у вас есть необходимость быстро реализовать имущество, можно продать квартиру сразу после покупки, учитывая дополнительные налоги, возникающие в таком случае.

Как сообщалось, продажа недвижимости — это сложный процесс, который может длиться от нескольких месяцев до полугода. Иногда, из-за определенных ограничений, продажа вообще невозможна. Среди таких ограничений могут быть: проблемы с документами, завышенная цена, плохое состояние недвижимости, или невозможность найти покупателя.

Отметим также, договор купли-продажи квартиры является ключевым документом при операциях с недвижимостью, однако его можно оспорить. В определенных случаях, например, при выявлении нарушений или мошенничества, договор может быть признан недействительным. Для успешного обжалования необходимо иметь веские юридические основания и собрать необходимые доказательства.