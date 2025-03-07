Продати нерухомість можуть не всі — що потрібно знати власникам нерухомості

Люди вивчають документи. Фото: Freepik

Продаж нерухомості — це складний процес, який не завжди проходить швидко та без проблем. У середньому, реалізація квартири займає від кількох місяців до пів року. Проте деякі об’єкти нерухомості взагалі не вдається продати через певні обмеження, які ускладнюють угоду або роблять її неможливою.

Редакція Новини.LIVE розбиралась в обтяженнях, через які навіть досвідчені рієлтори не можуть продати нерухомість.

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Такі обмеження можна поділити на три категорії:

фінансові обмеження (застава, борги, іпотека);

юридичні складнощі (наявність кількох власників, права неповнолітніх, арешт);

господарські недоліки (незаконні перепланування, борги за комуналку, відключення від комунікацій).

1. Фінансові обмеження

Квартира перебуває у заставі

Якщо житло є предметом застави за кредитом або іншими борговими зобов’язаннями, продати його без згоди кредитора неможливо. Найпоширеніший випадок — іпотечне житло, де власник залишається боржником банку до повного погашення позики.

Борги за комунальні послуги

Накопичені борги за комунальні платежі можуть стати серйозною проблемою для продажу квартири. Хоча заборгованість не є прямою забороною на угоду, покупці часто відмовляються від такої нерухомості, оскільки борги можуть перейти на нового власника.

2. Юридичні труднощі

Співвласники не дають згоду на продаж

Якщо у квартири кілька власників, продаж можливий лише за умови згоди всіх. Якщо хоча б один із співвласників проти, угода зривається.

Власник — неповнолітня особа

Якщо частка в квартирі належить дитині, для продажу необхідно отримати дозвіл органів опіки. Без цього угода буде визнана незаконною, а договір купівлі-продажу можуть анулювати.

Квартира під арештом або у судовій суперечці

Якщо на нерухомість накладено арешт через борги або вона є предметом судового розгляду, її продаж неможливий до вирішення всіх юридичних питань.

3. Господарські недоліки

Незаконне перепланування або добудови

Будь-які зміни у квартирі без погодження з відповідними органами можуть стати перешкодою для продажу. Якщо покупець придбає таку нерухомість, йому доведеться або узаконювати зміни, або повертати житло до попереднього стану.

Незаконні конструкції

Встановлення пластикових вікон в історичних будівлях або незаконне підключення до газових мереж може призвести до проблем з законом для нового власника.

Відключення від комунікацій

Якщо квартиру відключили від водо-, тепло- чи електропостачання через борги або порушення, її продаж ускладниться. Покупці не хочуть вкладати додаткові кошти у відновлення комунікацій.

Перед тим як виставляти квартиру на продаж, варто перевірити всі можливі обмеження та усунути їх. Це допоможе уникнути проблем та зробити угоду вигідною і безпечною для всіх сторін.

Раніше ми повідомляли, що продаж квартири з неузаконеним переплануванням — поширене явище, що викликає питання у продавців та покупців. Хоча закон дозволяє такі угоди, важливо розуміти нюанси, щоб уникнути проблем.

Зазначимо також, що повномасштабна війна в Україні спричинила масову міграцію громадян за кордон, а це вплинуло на правила реєстрації місця проживання. Згідно з оновленим порядком, виписка особи без її згоди стала можливою, але лише за певних обставин.