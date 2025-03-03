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Дарування, спадок чи купівля — як змінити власника житла

3 березня 2025 15:10
Катерина Балаєва - редактор
Переоформлення квартири — як змінити власника нерухомості та не втратити гроші
Дівчина вивчає документи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Зміна власника нерухомості — процес, який потребує чіткої юридичної процедури. Передача прав власності може здійснюватися кількома способами, кожен з яких має свої особливості, вартість та правові наслідки. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні методи переоформлення нерухомості, витрати та можливі ризики.

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Процес переоформлення квартири передбачає кілька ключових етапів.

  • Консультація у нотаріуса. Спеціаліст допоможе визначити найбільш оптимальний спосіб зміни власника залежно від ситуації.
  • Підготовка документів. Нотаріус надає перелік необхідних паперів, які потрібно зібрати.
  • Оформлення договору. Після узгодження всіх умов складається відповідний договір (купівлі-продажу, дарування, спадкування тощо).
  • Підписання та реєстрація угоди. Після підписання документа він засвідчується нотаріусом та вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Основні способи переоформлення нерухомості

1. Дарування

Дарча — це найбільш популярний варіант передачі нерухомості між родичами. Основна перевага — відсутність податку для найближчих родичів (батьків, дітей, чоловіка/дружини, братів і сестер, дідусів і бабусь). Для інших осіб діє ставка податку 5% + 5% військового збору.

2. Спадкування

Якщо власник квартири помер, право власності переходить спадкоємцям. Це може бути або за заповітом, або за законом, якщо заповіту немає. Спадкоємці першої черги (діти, чоловік/дружина, батьки) не сплачують податки, інші — 5% від вартості житла.

3. Купівля-продаж

Це офіційна угода, що передбачає зміну власника через оплату певної суми. Покупець сплачує державне мито (1%), збір до Пенсійного фонду (1%), а продавець — податок на дохід (5% або 0% для власників, які володіли нерухомістю понад три роки).

4. Обмін

Цей варіант підходить, коли дві сторони хочуть обміняти житло без грошового розрахунку. В такому випадку кожен учасник угоди фактично купує інше житло, але з мінімальними витратами.

5. Розподіл майна

При розлученні або розділі майна між співвласниками можливе переоформлення частки квартири на одного із співвласників за нотаріальним договором.

6. Переуступка

Застосовується при купівлі житла в новобудовах, коли інвестор, який купив квартиру на етапі будівництва, хоче передати свої права іншій особі до введення будинку в експлуатацію.

Скільки коштує переоформлення квартири у нотаріуса

Послуги нотаріуса залежать від виду угоди та місця її оформлення. В Україні вартість послуг може варіюватися від 6 000 грн у Києві до 3 000-5 000 грн у менших містах.

  • Державний нотаріус: дешевше, але довше за часом.
  • Приватний нотаріус: дорожче, але швидше та з індивідуальним підходом.

Зазвичай витрати діляться між сторонами угоди, якщо не домовлено інакше.

Ризики при переоформленні нерухомості

  • Шахрайство. Завжди перевіряйте історію нерухомості, щоб уникнути підроблених документів чи подвійного продажу.
  • Судові суперечки. Якщо спадкоємці чи колишні власники оскаржують угоду, можливі юридичні проблеми.
  • Фінансові втрати. Неправильний вибір схеми переоформлення може призвести до зайвих витрат на податки та збори.

Оформлення купленої квартири на іншу людину — це законна процедура, яка потребує правильного юридичного підходу. Найкращий варіант переоформлення залежить від ваших обставин: якщо це родич — варто розглянути дарування або спадкування, якщо стороння особа — купівлю-продаж. 

Раніше ми розповідали, що втрата документів на нерухомість може викликати стрес, але не є непоправною проблемою. Існують ефективні способи відновлення цих важливих паперів, навіть якщо вони втрачені або пошкоджені. Важливо знати, що права власності не втрачаються через втрату документів, і їх можна відновити.

Також зазначимо, що зберігання реєстраційних справ на нерухомість в Україні має важливе значення для власників, юристів та нотаріусів. Існує різниця між документами, оформленими до 2013 року, та тими, що створюються за сучасним законодавством. Документи, оформлені до 2013 року, зберігаються в БТІ, а ті, що після 2013 року, зберігаються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

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