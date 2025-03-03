Переоформлення квартири — як змінити власника нерухомості та не втратити гроші

Дівчина вивчає документи. Фото: Freepik

Зміна власника нерухомості — процес, який потребує чіткої юридичної процедури. Передача прав власності може здійснюватися кількома способами, кожен з яких має свої особливості, вартість та правові наслідки.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні методи переоформлення нерухомості, витрати та можливі ризики.

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Процес переоформлення квартири передбачає кілька ключових етапів.

Консультація у нотаріуса. Спеціаліст допоможе визначити найбільш оптимальний спосіб зміни власника залежно від ситуації.

Підготовка документів. Нотаріус надає перелік необхідних паперів, які потрібно зібрати.

Оформлення договору. Після узгодження всіх умов складається відповідний договір (купівлі-продажу, дарування, спадкування тощо).

Підписання та реєстрація угоди. Після підписання документа він засвідчується нотаріусом та вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Основні способи переоформлення нерухомості

1. Дарування

Дарча — це найбільш популярний варіант передачі нерухомості між родичами. Основна перевага — відсутність податку для найближчих родичів (батьків, дітей, чоловіка/дружини, братів і сестер, дідусів і бабусь). Для інших осіб діє ставка податку 5% + 5% військового збору.

2. Спадкування

Якщо власник квартири помер, право власності переходить спадкоємцям. Це може бути або за заповітом, або за законом, якщо заповіту немає. Спадкоємці першої черги (діти, чоловік/дружина, батьки) не сплачують податки, інші — 5% від вартості житла.

3. Купівля-продаж

Це офіційна угода, що передбачає зміну власника через оплату певної суми. Покупець сплачує державне мито (1%), збір до Пенсійного фонду (1%), а продавець — податок на дохід (5% або 0% для власників, які володіли нерухомістю понад три роки).

4. Обмін

Цей варіант підходить, коли дві сторони хочуть обміняти житло без грошового розрахунку. В такому випадку кожен учасник угоди фактично купує інше житло, але з мінімальними витратами.

5. Розподіл майна

При розлученні або розділі майна між співвласниками можливе переоформлення частки квартири на одного із співвласників за нотаріальним договором.

6. Переуступка

Застосовується при купівлі житла в новобудовах, коли інвестор, який купив квартиру на етапі будівництва, хоче передати свої права іншій особі до введення будинку в експлуатацію.

Скільки коштує переоформлення квартири у нотаріуса

Послуги нотаріуса залежать від виду угоди та місця її оформлення. В Україні вартість послуг може варіюватися від 6 000 грн у Києві до 3 000-5 000 грн у менших містах.

Державний нотаріус: дешевше, але довше за часом.

Приватний нотаріус: дорожче, але швидше та з індивідуальним підходом.

Зазвичай витрати діляться між сторонами угоди, якщо не домовлено інакше.

Ризики при переоформленні нерухомості

Шахрайство. Завжди перевіряйте історію нерухомості, щоб уникнути підроблених документів чи подвійного продажу.

Судові суперечки. Якщо спадкоємці чи колишні власники оскаржують угоду, можливі юридичні проблеми.

Фінансові втрати. Неправильний вибір схеми переоформлення може призвести до зайвих витрат на податки та збори.

Оформлення купленої квартири на іншу людину — це законна процедура, яка потребує правильного юридичного підходу. Найкращий варіант переоформлення залежить від ваших обставин: якщо це родич — варто розглянути дарування або спадкування, якщо стороння особа — купівлю-продаж.

Раніше ми розповідали, що втрата документів на нерухомість може викликати стрес, але не є непоправною проблемою. Існують ефективні способи відновлення цих важливих паперів, навіть якщо вони втрачені або пошкоджені. Важливо знати, що права власності не втрачаються через втрату документів, і їх можна відновити.

Також зазначимо, що зберігання реєстраційних справ на нерухомість в Україні має важливе значення для власників, юристів та нотаріусів. Існує різниця між документами, оформленими до 2013 року, та тими, що створюються за сучасним законодавством. Документи, оформлені до 2013 року, зберігаються в БТІ, а ті, що після 2013 року, зберігаються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.