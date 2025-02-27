Продаж квартири у 2025 році: нові податки та важливі нюанси для українців

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У 2025 році українців, які планують продати нерухомість, чекають зміни в оподаткуванні. Найбільш суттєва новація — зростання військового збору з 1,5% до 5%. Це серйозно вплине на фінальну суму, яку отримає продавець після укладання угоди. Також залишаються чинними інші обов’язкові платежі: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), державне мито та пенсійний збір.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на "Правову допомогу" розповідає, скільки доведеться сплатити при продажу квартири, за яких умов можна уникнути податків та як правильно розрахувати витрати.

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Які податки сплачує фізична особа при продажу квартири

Податкове навантаження залежить від терміну володіння житлом та кількості продажів у році.

Продаж першої квартири у році

Якщо власник володів нею більше 3 років, податок не сплачується (ПДФО 0%).

Якщо менше 3 років, потрібно заплатити 5% ПДФО + 5% військового збору.

Другий та наступні продажі у році

Незалежно від терміну володіння, ставка зростає: 18% ПДФО + 5% військового збору.

Якщо продавець може підтвердити початкову вартість купівлі житла (договір, квитанції), податки розраховуються лише з різниці між ціною придбання та продажу.

Підвищення військового збору до 5% — що це означає

З 2025 року продавці квартир сплачуватимуть військовий збір у 5% замість 1,5%. Це означає, що тепер загальна сума податків може сягати 23% (при другому продажу в році).

Військовий збір не сплачується, якщо угода звільнена від ПДФО, наприклад, при першому продажу житла, яким володіли понад 3 роки.

Податки для юридичних осіб при продажу нерухомості

Якщо продавцем є юридична особа, то податок на прибуток становить 18% від доходу від продажу нерухомості. Важливо, що при визначенні бази оподаткування враховується балансова вартість майна, а не ринкова оцінка.

Хто може не платити податок

Закон передбачає кілька випадків звільнення від ПДФО та військового збору:

продаж першого об'єкта нерухомості, яким володіли понад 3 роки;

продаж успадкованого житла, незалежно від строку володіння.

Ці правила дозволяють деяким категоріям продавців уникнути великих податкових витрат.

Додаткові витрати при купівлі-продажу нерухомості

Окрім основних податків, під час продажу квартири доведеться сплатити такі обов’язкові збори та витрати:

державне мито — 1% від вартості нерухомості (сплачує продавець);

пенсійний збір — 1% (сплачує покупець при купівлі житла);

послуги нотаріуса — у середньому 0,5–1% вартості квартири;

оцінка нерухомості — обов’язкова процедура, вартість залежить від об’єкта;

комісія рієлтора — 3-5% (не є обов’язковою, але часто додається до витрат).

Загалом, враховуючи всі податки та додаткові платежі, сума витрат на продаж нерухомості може бути значною.

Як зменшити податкове навантаження

Плануйте продаж заздалегідь. Якщо є можливість — почекайте 3 роки з моменту придбання квартири, щоб не сплачувати ПДФО та військовий збір. Оформлюйте спадок правильно. Якщо квартира отримана у спадок, її продаж не оподатковується, незалежно від терміну володіння. Фіксуйте первісну вартість житла. Зберігайте всі документи, що підтверджують витрати на купівлю — це допоможе сплачувати податки лише з прибутку, а не з повної вартості продажу.

У 2025 році податки на продаж нерухомості стали вищими, особливо через збільшення військового збору до 5%. Тепер продавці повинні враховувати 5-23% податків, залежно від умов угоди.

Зазначимо, за три роки війни український ринок нерухомості зазнав серйозних змін. На тлі нестабільності різко зросла кількість угод дарування житла, що відображає прагнення громадян захистити свою власність. Раніше ж переважали угоди купівлі-продажу.

Як повідомлялось, питання зберігання реєстраційних справ на нерухомість в Україні є важливим для власників, юристів та нотаріусів. Існує різниця між документами, створеними до 2013 року, та тими, що формуються за сучасним законодавством. Документи, створені до 2013 року, зберігаються в БТІ, а після — в електронному вигляді в Державному реєстрі речових прав.