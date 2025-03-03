Переоформление квартиры - как сменить собственника недвижимости и не потерять деньги

Девушка изучает документы. Фото: Freepik

Смена собственника недвижимости — процесс, который требует четкой юридической процедуры. Передача прав собственности может осуществляться несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности, стоимость и правовые последствия.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об основных методах переоформления недвижимости, затратах и возможных рисках.

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Процесс переоформления квартиры предусматривает несколько ключевых этапов.

Консультация у нотариуса. Специалист поможет определить наиболее оптимальный способ смены собственника в зависимости от ситуации.

Подготовка документов. Нотариус предоставляет перечень необходимых бумаг, которые нужно собрать.

Оформление договора. После согласования всех условий составляется соответствующий договор (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.).

Подписание и регистрация сделки. После подписания документа он заверяется нотариусом и вносится в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Основные способы переоформления недвижимости

1. Дарение

Дарственная — это наиболее популярный вариант передачи недвижимости между родственниками. Основное преимущество - отсутствие налога для ближайших родственников (родителей, детей, мужа/жены, братьев и сестер, дедушек и бабушек). Для остальных лиц действует ставка налога 5% + 5% военного сбора.

2. Наследование

Если владелец квартиры умер, право собственности переходит наследникам. Это может быть либо по завещанию, либо по закону, если завещания нет. Наследники первой очереди (дети, супруг/супруга, родители) не платят налоги, остальные — 5% от стоимости жилья.

3. Купля-продажа

Это официальная сделка, предусматривающая смену собственника через оплату определенной суммы. Покупатель платит государственную пошлину (1%), сбор в Пенсионный фонд (1%), а продавец — налог на доход (5% или 0% для владельцев, которые владели недвижимостью более трех лет).

4. Обмен

Этот вариант подходит, когда две стороны хотят обменять жилье без денежного расчета. В таком случае каждый участник сделки фактически покупает другое жилье, но с минимальными затратами.

5. Раздел имущества

При разводе или разделе имущества между совладельцами возможно переоформление доли квартиры на одного из совладельцев по нотариальному договору.

6. Переуступка права собственности

Применяется при покупке жилья в новостройках, когда инвестор, купивший квартиру на этапе строительства, хочет передать свои права другому лицу до введения дома в эксплуатацию.

Сколько стоит переоформление квартиры у нотариуса

Услуги нотариуса зависят от вида сделки и места ее оформления. В Украине стоимость услуг может варьироваться от 6 000 грн в Киеве до 3 000-5 000 грн в городах поменьше.

Государственный нотариус: дешевле, но дольше по времени.

Частный нотариус: дороже, но быстрее и с индивидуальным подходом.

Обычно расходы делятся между сторонами сделки, если не оговорено иначе.

Риски при переоформлении недвижимости

Мошенничество. Всегда проверяйте историю недвижимости, чтобы избежать поддельных документов или двойной продажи.

Судебные споры. Если наследники или бывшие владельцы оспаривают сделку, возможны юридические проблемы.

Финансовые потери. Неправильный выбор схемы переоформления может привести к лишним расходам на налоги и сборы.

Оформление купленной квартиры на другого человека — это законная процедура, требующая правильного юридического подхода. Лучший вариант переоформления зависит от ваших обстоятельств: если это родственник — стоит рассмотреть дарение или наследование, если постороннее лицо — куплю-продажу.

Ранее мы рассказывали, что потеря документов на недвижимость может вызвать стресс, но не является непоправимой проблемой. Существуют эффективные способы восстановления этих важных бумаг, даже если они утеряны или повреждены. Важно знать, что права собственности не теряются из-за потери документов, и их можно восстановить.

Также отметим, что хранение регистрационных дел на недвижимость в Украине имеет важное значение для владельцев, юристов и нотариусов. Существует разница между документами, оформленными до 2013 года, и теми, которые создаются по современному законодательству. Документы, оформленные до 2013 года, хранятся в БТИ, а те, что после 2013 года, хранятся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.