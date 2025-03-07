Продать недвижимость могут не все — что нужно знать владельцам недвижимости

Люди изучают документы. Фото: Freepik

Продажа недвижимости — это сложный процесс, который не всегда проходит быстро и без проблем. В среднем, реализация квартиры занимает от нескольких месяцев до полугода. Однако некоторые объекты недвижимости вообще не удается продать из-за определенных ограничений, которые затрудняют сделку или делают ее невозможной.

Редакция Новини.LIVE разбиралась в обременениях, из-за которых даже опытные риелторы не могут продать недвижимость.

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Такие ограничения можно разделить на три категории:

финансовые ограничения (залог, долги, ипотека);

юридические сложности (наличие нескольких собственников, права несовершеннолетних, арест);

хозяйственные недостатки (незаконные перепланировки, долги за коммуналку, отключение от коммуникаций).

1. Финансовые ограничения

Квартира находится в залоге

Если жилье является предметом залога по кредиту или другим долговым обязательствам, продать его без согласия кредитора невозможно. Самый распространенный случай — ипотечное жилье, где владелец остается должником банка до полного погашения займа.

Долги за коммунальные услуги

Накопленные долги за коммунальные платежи могут стать серьезной проблемой для продажи квартиры. Хотя задолженность не является прямым запретом на сделку, покупатели часто отказываются от такой недвижимости, поскольку долги могут перейти на нового владельца.

2. Юридические трудности

Совладельцы не дают согласие на продажу

Если у квартиры несколько собственников, продажа возможна только при условии согласия всех. Если хотя бы один из совладельцев против, сделка срывается.

Собственник — несовершеннолетнее лицо

Если доля в квартире принадлежит ребенку, для продажи необходимо получить разрешение органов опеки. Без этого сделка будет признана незаконной, а договор купли-продажи могут аннулировать.

Квартира под арестом или в судебном споре

Если на недвижимость наложен арест из-за долгов или она является предметом судебного разбирательства, ее продажа невозможна до решения всех юридических вопросов.

3. Хозяйственные недостатки

Незаконная перепланировка или достройки

Любые изменения в квартире без согласования с соответствующими органами могут стать препятствием для продажи. Если покупатель приобретет такую недвижимость, ему придется либо узаконивать изменения, либо возвращать жилье в прежнее состояние.

Незаконные конструкции

Установка пластиковых окон в исторических зданиях или незаконное подключение к газовым сетям может привести к проблемам с законом для нового владельца.

Отключение от коммуникаций

Если квартиру отключили от водо-, тепло- или электроснабжения из-за долгов или нарушений, ее продажа усложнится. Покупатели не хотят вкладывать дополнительные средства в восстановление коммуникаций.

Перед тем как выставлять квартиру на продажу, стоит проверить все возможные ограничения и устранить их. Это поможет избежать проблем и сделать сделку выгодной и безопасной для всех сторон.

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