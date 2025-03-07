Рекордні ціни на квартири — в яких містах України житло подорожчало на 60%

Будівництво в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За три роки повномасштабної війни український ринок нерухомості зазнав кардинальних змін. Особливо це помітно у західних регіонах, де попит на житло суттєво зріс — саме там спостерігається найбільше здорожчання первинного житла, на 40-60%.

За словами директорки з розвитку аналітичної платформи ЛУН Олени Унаньян, Львів утримує першість за ціною квадратного метра у новобудовах вже півтора року, випереджаючи Київ на 5-10%.

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П’ятірка міст, де квартири подорожчали найбільше

За даними ЛУН, до переліку міст із найбільшим зростанням цін на первинному ринку входять:

Івано-Франківськ — +63% (з 520 до 850 дол./кв. м);

Ужгород — +44% (з 800 до 1150 дол./кв. м);

Львів — +40% (з 950 до 1330 дол./кв. м);

Рівне — +40% (з 650 до 950 дол./кв. м);

Чернівці — +33% (з 750 до 1000 дол./кв. м).

Серед інших міст, де за останній рік зафіксоване помітне зростання, варто відзначити Рівне (+10%), Вінницю (+9%), Івано-Франківськ (+8%) і Чернівці (+5%).

Цікаво, що навіть в Одесі, яка до цього часу демонструвала спад або стабільність, ціни зросли на 5%.

Міста, де квартири подорожчали найбільше. Графіка: ЛУН

Львів vs Київ: новий лідер ринку нерухомості

Найвища середня вартість квадратного метра у березні 2025 року зафіксована у Львові — 1330 дол. Це на 5% дорожче, ніж у Києві, де ціна залишається стабільною.

Ціни в новобудовах Києва. Графіка: ЛУН

Водночас Київська область також демонструє стабільність — середня вартість квадратного метра тут складає 900 дол.

Проте вражає тенденція Львівщини, де середня ціна квадратного метра на 10% вища, ніж у столичному регіоні. За рік зростання склало 6%.

Що відбувається у центральних та східних регіонах

Попри складну ситуацію, Дніпро продемонструвало 5% зростання цін, а середня вартість квадратного метра тут становить 1100 дол., що робить його одним із найдорожчих міст України.

У Києві ціни на первинну нерухомість за останній рік залишилися майже стабільними, з незначним зниженням на 1%.

Що відбувається із пропозицією на первинному ринку

Станом на березень 2025 року в Україні на продаж виставлено 1526 житлових комплексів — це на 14% менше, ніж у 2021 році. Київ та область зазнали найбільшого скорочення — на 21%, тоді як у Львівській області кількість ЖК зросла на 15%.

Цікаві факти

У 2024 році стартувало лише 207 нових ЖК — удвічі менше, ніж у довоєнному 2021 році.

70% нових проєктів зосереджено у передмісті Києва, тоді як у самій столиці — лише 30%.

Області з найбільшою кількістю ЖК. Графіка: ЛУН

"Київ та область потрапили до топ-5 регіонів із найбільшою кількістю нових проєктів лише завдяки активному будівництву в передмісті", — пояснює Олена Унаньян.

Ринок нерухомості України продовжує змінюватися під впливом війни. Західні регіони стали лідерами зростання, адже саме туди переїхало багато внутрішньо переміщених осіб. Львів наразі є найдорожчим містом за ціною житла в новобудовах, випереджаючи Київ.

Попри виклики, девелопери не зупиняються: хоча кількість нових ЖК значно скоротилася, забудовники продовжують працювати, орієнтуючись на більш безпечні регіони.

Раніше ми повідомляли, що повномасштабна війна в Україні суттєво змінила підхід до вибору житла. Постійні обстріли та руйнування інфраструктури змушують ретельно оцінювати безпеку майбутнього житла. Покупці тепер зосереджуються на безпеці, а не на комфорті.

Також ми розбирались, на якому етапі краще купувати квартири в новобудові. Адже це вигідна інвестиція, що дозволяє отримати житло за нижчою ціною та з індивідуальним плануванням. Проте, перед придбанням важливо ретельно перевірити репутацію забудовника та оцінити свої фінансові можливості.