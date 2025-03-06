Як змінились ціни на двокімнатні квартири в Україні у березні 2025

Люди розпаковують речі у квартирі. Фото: Freepik

Ринок нерухомості в Україні продовжує динамічно змінюватися, і останні дані свідчать про значний розкид цін на вторинному ринку житла в залежності від регіону. У березні 2025 року середня вартість двокімнатних квартир зросла в більшості областей, хоча деякі регіони демонструють зниження цін.

За даними порталу ЛУН, найдорожчі двокімнатні квартири пропонуються в Києві та Західній Україні. У столиці середня ціна двокімнатної квартири становить 97 000 дол., що на 8% більше, ніж пів року тому.

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Високий ціновий рівень також у Львові (93 000 дол., +6%) та Ужгороді (85 000 дол., +7%). Це пояснюється високим попитом, особливо серед внутрішніх переселенців, які шукають безпечніше житло ближче до західного кордону.

Середні ціни: Центральна Україна та Одеса

У центральних регіонах України ціни більш помірні, хоча деякі міста також демонструють зростання.

Вінниця — 67 000 дол.

Чернівці — 68 000 дол. (+8%).

Одеса — 57 000 дол. (+8%).

Таке зростання можна пояснити підвищеним інтересом до цих міст з боку українців, які розглядають їх як відносно безпечні та комфортні для життя.

Цікаво, що в Хмельницькому ціна знизилася до 49 000 дол., а в Житомирі падіння склало 11% (до 58 000 дол.). Це може бути пов’язано з тим, що частина мешканців переїжджає у більш безпечні західні регіони.

Найдешевші області: Схід та Південь

На відміну від Києва чи Львова, у деяких регіонах можна знайти двокімнатну квартиру за досить помірною ціною.

Миколаїв — 30 000 дол.

Кропивницький — 39 000 дол.

Запоріжжя — 24 000 дол. (-6%).

Східні регіони, що постраждали від війни, також мають низькі ціни. У Харкові середня вартість складає 35 000 дол., але за останні пів року тут зафіксовано 9% зростання.

Ціни на двокімнатні квартири. Графіка: ЛУН

Що буде далі з цінами на квартири

Ринок нерухомості України продовжує адаптуватися до економічних та безпекових викликів. Найбільш стабільні міста, такі як Київ, Львів, Одеса, демонструють зростання цін, у той час як східні та південні регіони залишаються доступними для покупців.

Очікується, що ціни продовжать зростати у відносно безпечних містах, тоді як у прифронтових зонах можливі подальші коливання.

Як повідомлялось, повномасштабна війна в Україні значно ускладнила вибір житла, змушуючи покупців враховувати нові ризики. Бойові дії, атаки на інфраструктуру та руйнування вимагають ретельної оцінки безпеки майбутньої квартири. Тепер безпека житла є ключовим фактором при виборі нерухомості.

Також ми розповідали, де найдешевше житло на первинному ринку в Україні. Адже середня вартість квадратного метра в новобудовах по регіонах України суттєво відрізняється.