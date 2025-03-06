Как изменились цены на двухкомнатные квартиры в Украине в марте 2025 года

Люди распаковывают вещи в квартире. Фото: Freepik

Рынок недвижимости в Украине продолжает динамично меняться, и последние данные свидетельствуют о значительном разбросе цен на вторичном рынке жилья в зависимости от региона. В марте 2025 года средняя стоимость двухкомнатных квартир выросла в большинстве областей, хотя некоторые регионы демонстрируют снижение цен.

По данным портала ЛУН, самые дорогие двухкомнатные квартиры предлагаются в Киев и Западной Украине. В столице средняя цена двухкомнатной квартиры составляет 97 000 долл., что на 8% больше, чем полгода назад.

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Высокий ценовой уровень также во Львове (93 000 долл., +6%) и Ужгороде (85 000 долл., +7%). Это объясняется высоким спросом, особенно среди внутренних переселенцев, которые ищут более безопасное жилье ближе к западной границе.

Средние цены: Центральная Украина и Одесса

В центральных регионах Украины цены более умеренные, хотя некоторые города также демонстрируют рост.

Винница — 67 000 долл.

Черновцы — 68 000 долл. (+8%).

Одесса — 57 000 долл. (+8%).

Такой рост можно объяснить повышенным интересом к этим городам со стороны украинцев, которые рассматривают их как относительно безопасные и комфортные для жизни.

Интересно, что в Хмельницком цена снизилась до 49 000 долл., а в Житомире падение составило 11% (до 58 000 долл.). Это может быть связано с тем, что часть жителей переезжает в более безопасные западные регионы.

Самые дешевые области: Восток и Юг

В отличие от Киева или Львова, в некоторых регионах можно найти двухкомнатную квартиру по весьма умеренной цене.

Николаев — 30 000 долл.

Кропивницкий — 39 000 долл.

Запорожье — 24 000 долл. (-6%).

Восточные регионы, пострадавшие от войны, также имеют низкие цены. В Харькове средняя стоимость составляет 35 000 долл., но за последние полгода здесь зафиксирован 9% рост.

Цены на двухкомнатные квартиры. Графика: ЛУН

Что будет дальше с ценами на квартиры

Рынок недвижимости Украины продолжает адаптироваться к экономическим вызовам и вызовам безопасности. Наиболее стабильные города, такие как Киев, Львов, Одесса, демонстрируют рост цен, в то время как восточные и южные регионы остаются доступными для покупателей.

Ожидается, что цены продолжат расти в относительно безопасных городах, тогда как в прифронтовых зонах возможны дальнейшие колебания.

Как сообщалось, полномасштабная война в Украине значительно усложнила выбор жилья, заставляя покупателей учитывать новые риски. Боевые действия, атаки на инфраструктуру и разрушения требуют тщательной оценки безопасности будущей квартиры. Теперь, безопасность жилья является ключевым фактором при выборе недвижимости.

Также мы рассказывали, где самое дешевое жилье на первичном рынке в Украине. Ведь средняя стоимость квадратного метра в новостройках по регионам Украины существенно отличается.