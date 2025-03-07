Рекордные цены на квартиры — в каких городах Украины жилье подорожало на 60%

Строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За три года полномасштабной войны украинский рынок недвижимости претерпел кардинальные изменения. Особенно это заметно в западных регионах, где спрос на жилье существенно вырос — именно там наблюдается наибольшее подорожание первичного жилья, на 40-60%.

По словам директора по развитию аналитической платформы ЛУН Елены Унаньян, Львов удерживает первенство по цене квадратного метра в новостройках уже полтора года, опережая Киев на 5-10%.

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Пятерка городов, где квартиры подорожали больше всего

По данным ЛУН, в перечень городов с наибольшим ростом цен на первичном рынке входят:

Ивано-Франковск — +63% (с 520 до 850 долл./кв. м);

Ужгород — +44% (с 800 до 1150 долл./кв. м);

Львов — +40% (с 950 до 1330 долл./кв. м);

Ровно — +40% (с 650 до 950 долл./кв. м);

Черновцы — +33% (с 750 до 1000 долл./кв. м).

Среди других городов, где за последний год зафиксирован заметный рост, стоит отметить Ровно (+10%), Винницу (+9%), Ивано-Франковск (+8%) и Черновцы (+5%).

Интересно, что даже в Одессе, которая до этого времени демонстрировала спад или стабильность, цены выросли на 5%.

Города, где квартиры подорожали больше всего. Графика: ЛУН

Львов vs Киев: новый лидер рынка недвижимости

Самая высокая средняя стоимость квадратного метра в марте 2025 года зафиксирована во Львове — 1330 долл. Это на 5% дороже, чем в Киеве, где цена остается стабильной.

Цены в новостройках Киева. Графика: ЛУН

В то же время Киевская область также демонстрирует стабильность — средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 900 долл.

Однако поражает тенденция Львовщины, где средняя цена квадратного метра на 10% выше, чем в столичном регионе. За год рост составил 6%.

Что происходит в центральных и восточных регионах

Несмотря на сложную ситуацию, Днепр продемонстрировал 5% роста цен, а средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 1100 долл., что делает его одним из самых дорогих городов Украины.

В Киеве цены на первичную недвижимость за последний год остались почти стабильными, с незначительным снижением на 1%.

Что происходит с предложением на первичном рынке

По состоянию на март 2025 года в Украине на продажу выставлено 1526 жилых комплексов — это на 14% меньше, чем в 2021 году. Киев и область претерпели наибольшее сокращение — на 21%, тогда как во Львовской области количество ЖК выросло на 15%.

Интересные факты

В 2024 году стартовало только 207 новых ЖК — вдвое меньше, чем в довоенном 2021 году.

70% новых проектов сосредоточено в пригороде Киева, тогда как в самой столице — только 30%.

Области с наибольшим количеством ЖК. Графика: ЛУН

"Киев и область попали в топ-5 регионов с наибольшим количеством новых проектов только благодаря активному строительству в пригороде", — объясняет Елена Унаньян.

Рынок недвижимости Украины продолжает меняться под влиянием войны. Западные регионы стали лидерами роста, ведь именно туда переехало много внутренне перемещенных лиц. Львов сейчас является самым дорогим городом по цене жилья в новостройках, опережая Киев.

Несмотря на вызовы, девелоперы не останавливаются: хотя количество новых ЖК значительно сократилось, застройщики продолжают работать, ориентируясь на более безопасные регионы.

Ранее мы сообщали, что полномасштабная война в Украине существенно изменила подход к выбору жилья. Постоянные обстрелы и разрушения инфраструктуры заставляют тщательно оценивать безопасность будущего жилья. Покупатели теперь сосредотачиваются на безопасности, а не на комфорте.

Также мы разбирались, на каком этапе лучше покупать квартиры в новостройке. Ведь это выгодная инвестиция, позволяющая получить жилье по более низкой цене и с индивидуальной планировкой. Однако, перед приобретением важно тщательно проверить репутацию застройщика и оценить свои финансовые возможности.