Владельцы недвижимости рискуют деньгами из-за выезда из Украины — что надо знать в 2025

Женщина с ребенком выезжает из города. Фото: УНИАН

После полномасштабного вторжения России в Украину Нацбанк ввел строгие ограничения на валютные операции, включая переводы средств за границу. Это стало значительной проблемой для граждан, которые продали недвижимость и хотят легально вывести деньги в другие страны. Однако, если поступать правильно, избежать проблем вполне возможно.

Как отмечают эксперты АН "Маяк", если вы планируете перевести средства за границу после продажи квартиры или дома, важно заранее подготовить все документы. Вот несколько рекомендаций:

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оформляйте сделку официально. Договор купли-продажи должен быть заверен нотариусом и содержать реальную стоимость жилья;

Договор купли-продажи должен быть заверен нотариусом и содержать реальную стоимость жилья; прозрачный платеж. Идеальный вариант — банковский перевод от покупателя. Наличные расчеты усложняют подтверждение происхождения средств;

Идеальный вариант — банковский перевод от покупателя. Наличные расчеты усложняют подтверждение происхождения средств; уплата налогов. Если квартира была в вашей собственности менее трех лет, вы обязаны уплатить 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Нерезиденты платят налоги независимо от срока владения недвижимостью;

Если квартира была в вашей собственности менее трех лет, вы обязаны уплатить 18% НДФЛ + 5% военного сбора. Нерезиденты платят налоги независимо от срока владения недвижимостью; декларирование дохода. Подавать годовую декларацию, что станет подтверждением легальности средств при их выводе за границу.

Также сохраните договор, квитанцию об оплате налогов и налоговую декларацию — они понадобятся для подтверждения легальности доходов.

Способы вывоза средств за границу

Банковский перевод

Наиболее безопасный и легальный способ — это перевод средств на счет в зарубежном банке. Для этого нужно:

открыть валютный счет в банке Украины;

предоставить документы, подтверждающие источник средств (договор купли-продажи, квитанцию об уплате налогов);

выполнить перевод на зарубежный счет. Важно учесть, что месячный лимит таких переводов составляет 100 000 грн.

Отметим, ограничения также действуют и на расходы с карт украинских банков за рубежом — снятие наличных возможно лишь в пределах 12 500 грн в неделю.

Основное преимущество этого способа — безопасность и законность. Но есть и недостатки — медленный процесс и лимит 100 000 грн/месяц.

Вывоз наличных денег

Можно легально перевезти наличные через границу, но с соблюдением таможенных правил:

до 10 000 евро — без декларирования;

более 10 000 евро — необходимо декларировать и иметь подтверждающие документы (лучше всего подходит банковская квитанция о снятии денег).

Также существует практика вывоза денег через родственников — например, семья из 5 человек может перевезти до 50 000 евро (по 10 000 евро на каждого).

Главный риск этого способа — безопасность: перевозка большой суммы наличных может быть опасным из-за вероятности кражи.

Использование криптовалюты

Еще один вариант — перевод средств в криптовалюту. Это особенно актуально из-за того, что банковские переводы имеют ограничения.

Скорость и доступность: средства можно перевести мгновенно без контроля банков или государственных органов.

Комиссия: фиксированная для блокчейн-транзакций (около 25-35 долларов), что выгодно для крупных сумм.

Способы покупки: через P2P-платформы, криптобиржи или наличные обменники.

Возможность тратить средства: криптовалютой можно рассчитываться в магазинах, оплачивать услуги, снимать наличные через банкоматы с NFC.

Впрочем, операции с криптовалютой остаются в серой зоне, и вся ответственность за их легальность лежит на пользователе.

Важные нюансы, о которых следует знать

Отсутствие налоговых рисков. Если вы уплатили налоги в Украине, то в большинстве стран доход от продажи недвижимости не будет облагаться налогом повторно.

Проверка в иностранных банках. Если вы переводите большую сумму, банк может запросить документы о происхождении средств. Лучше всего иметь на руках договор купли-продажи и налоговую декларацию.

Не спешите с обменом валюты. Из-за военных ограничений курс в обменниках может быть невыгодным. Рассмотрите варианты обмена через банковские системы или криптовалюту.

Как сообщалось, в 2025 году украинский рынок недвижимости продолжит тенденцию роста цен на жилье. Тем, кто планирует приобрести квартиру, стоит действовать оперативно, чтобы избежать переплат. Эксперты не прогнозируют снижение цен, а объективные причины указывают на дальнейшее подорожание.

Также отметим, что покупатели недвижимости в Украине сталкиваются с высокими рисками, такими как мошенничество, недобросовестные застройщики и проблемные документы. Эти факторы могут привести к серьезным финансовым потерям.