Сюрпризи від будівельників — що мають знати новоспечені власники квартир в новобудовах

Будівництво багатоповерхівок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Приймання квартири в новобудові — це один із найвідповідальніших етапів на шляху до придбання власного житла. Важливо ретельно підготуватись до приймання, перевірити кожен елемент приміщення і не забути про документальне оформлення всіх виявлених дефектів.

Як наголошують фахівці КН "РІЕЛ", під час приймання квартири треба перевірити не лише зовнішній вигляд і оздоблення приміщення, а й належне функціонування всіх інженерних систем, відповідність квартири заявленим характеристикам.

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Аналіз договору з забудовником

Перед прийманням квартири важливо уважно вивчити договір із забудовником, адже він визначає ваші права та зобов’язання.

Умови оплати та строки

Договір містить детальну інформацію про порядок розрахунків, графік платежів і можливі штрафи за порушення умов.

Обов’язки забудовника

У документі зазначено, які роботи має виконати забудовник до моменту передачі квартири, а також відповідальність за недоліки.

Гарантії на житло

Забудовник зобов’язаний надати гарантію на будівельні роботи та використані матеріали. Договір має містити строки гарантійного обслуговування та порядок усунення дефектів.

Обмеження та умови проживання

У тексті угоди можуть бути прописані правила користування житлом, зокрема щодо комунікацій, прибудинкової території та доступу до загальних приміщень.

Відповідність характеристик квартири

Перед підписанням акта приймання-передачі потрібно переконатися, що фактичний стан житла відповідає параметрам, зазначеним у договорі.

Оцінка якості будівельних робіт

На другому етапі вам потрібно буде оцінити стан квартири та перевірити якість будівельних робіт.

Стіни та стелі: перевірте наявність тріщин, нерівностей, а також якість штукатурки та оздоблення.

перевірте наявність тріщин, нерівностей, а також якість штукатурки та оздоблення. Підлога: переконайтеся, що підлога рівна, без тріщин, вм’ятин чи інших дефектів. Перевірте укладання покриття.

переконайтеся, що підлога рівна, без тріщин, вм’ятин чи інших дефектів. Перевірте укладання покриття. Вікна та двері: відкриваються та зачиняються без проблем? Зверніть увагу на ущільнювальні гумки.

відкриваються та зачиняються без проблем? Зверніть увагу на ущільнювальні гумки. Сантехніка та електрика: перевірте, чи працюють всі крани, чи є течі, чи функціонують розетки та вимикачі.

перевірте, чи працюють всі крани, чи є течі, чи функціонують розетки та вимикачі. Оздоблення: якість плитки, шпалер, ламінату та інших матеріалів має відповідати заявленим характеристикам.

Фіксація недоліків та складання акту

Якщо під час огляду ви помітили будь-які дефекти, необхідно зафіксувати їх у дефектному акті. Як правильно це зробити:

опишіть дефекти: кожен виявлений недолік треба чітко описати, зазначивши його місце і особливості;

додайте фото: для наочності до акта прикріпіть фотографії пошкоджень;

вкажіть дату: зазначте дату складання акту та огляду квартири;

підписи: акт підписують ви та представник забудовника. Цей документ підтверджує виявлені недоліки та стане основою для подальшого усунення проблем.

Підписання акта приймання-передачі

Після того як усі недоліки будуть виправлені, наступний крок — підписання акта приймання-передачі квартири. Ось що варто перевірити перед підписанням:

завершення всіх робіт: переконайтеся, що всі ремонти виконано вчасно і згідно з договором;

перевірка технічного стану: чи працюють всі системи (електрика, сантехніка, опалення);

документальне підтвердження: акт має містити точні дані про стан квартири, її площу, планування та характеристики.

Але якщо після усунення дефектів ви проводите повторний огляд, будьте особливо уважні. Перевірте, чи дійсно все було виправлено, і чи відповідає квартира вашим вимогам.

Після цього можна підписувати акт приймання-передачі. Пам’ятайте, що цей документ є фінальним підтвердженням, що ви приймаєте квартиру в її теперішньому стані і забудовник звільняється від своїх зобов'язань перед покупцем.

Як повідомлялось, у 2025 році український ринок нерухомості продовжить зростання цін на житло. Тим, хто планує придбати квартиру, варто діяти оперативно, щоб уникнути переплат. Експерти прогнозують подальше здорожчання нерухомості, тому очікувати на зниження цін не варто.

Також зазначимо, війна в Україні значно ускладнила вибір житла, додавши нові ризики. Покупці змушені ретельно оцінювати безпеку квартир через військові дії, удари по інфраструктурі та руйнування. Тепер безпека є ключовим фактором при виборі житла в Україні.