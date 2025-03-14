Де в Україні найдешевше житло у 2025 році та як війна вплинула на ринок нерухомості

Зруйновані будинки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Війна суттєво змінила ринок нерухомості в Україні. У Києві та західних містах ціни вже наблизилися до довоєнного рівня, а іноді й перевищили його. Проте в прифронтових регіонах житло різко подешевшало, і попри доступні ціни, покупців не завжди багато.

За даними порталу ЛУН, станом на березень 2025 року найдешевше житло в Україні продається у Запоріжжі — через близькість до фронту ціни тут обвалилися вдвічі.

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На вторинному ринку вартість однокімнатної квартири в середньому становить 18 000 дол., двокімнатної — близько 24 000 дол. Проте реальні угоди нерідко відбуваються за нижчими цінами.

"Двокімнатну квартиру в "убитому" стані можна знайти навіть за 9 000 дол., але покупців на таке житло небагато", — розповіла "РБК-Україна" рієлторка Тетяна Нерсесян.

Здешевлення зачепило навіть новобудови. Якщо до війни ціни стартували від 25 000 дол., то зараз можна знайти варіанти за 10 000-15 000 дол.

"Ціни на нерухомість впали в середньому на 50%. Квартири, які до війни коштували 55 тис. дол., зараз продаються за 25-35 тис. дол. Навіть новобудови подешевшали. Якщо раніше однокімнатне житло важко було знайти за 25 тисяч, то зараз їх продають по 10-15 тис. дол.", — каже Тетяна Нерсесян.

За її словам, покупців у таких регіонах небагато. Дехто вкладає гроші у житло з розрахунком на майбутнє, проте масовані обстріли швидко зупиняють будь-яку активність на ринку.

Миколаїв: житло за сертифікати

Ще одне місто з рекордно низькими цінами — Миколаїв. Однак тут ринок нерухомості підтримується державними сертифікатами на відбудову для жителів Херсонщини та Миколаївщини.

"З весни 2024 року держава почала видавати сертифікати на придбання житла для тих, чиї домівки зруйновані. Багато хто вже використав їх, придбавши квартири чи будинки. Однак процес отримання коштів не завжди швидкий", — каже місцевий рієлтор Олександр Саприга.

Середні ціни на квартири в Миколаєві:

однокімнатна в центрі — 20-25 тис. дол.;

двокімнатна в спальному районі — 30 тис. дол.

Проте ринок тут нестабільний: після кожного обстрілу угоди зупиняються на місяць.

Харків: повернення попиту завдяки держпрограмам

До повномасштабного вторгнення Харків мав одні з найвищих цін на житло, поступаючись лише Києву. Наразі ж місто ділить передостаннє місце з Миколаєвом за вартістю квартир.

"Кожна друга угода у Харкові зараз відбувається завдяки сертифікатам на відбудову. Через це ціни в окремих районах зросли на 20-30%. Але уе дало змогу продати об'єкти, які стояли роками", — пояснює місцевий експерт Олександр Балаба.

Середні ціни на житло у Харкові:

однокімнатна — 21 тис. дол.;

двокімнатна — 35 тис. дол.

Попит є, але він зосереджений на районах, які здаються покупцям безпечнішими. Популярністю користуються квартири зі свіжим ремонтом, особливо біля метро. Однак і тут покупці обережні — після обстрілів активність ринку різко падає.

Суми: найдешевші новобудов

Суми — ще одне місто, де через війну житло втратило в ціні. Вартість однокімнатної квартири в новобудові стартує від 22 тис. дол., на вторинному ринку — від 16 тис. дол.

"Попит зберігається лише на квартири з ремонтом. Якщо житло у хорошому стані, його можна продати швидко. Однак ціни залишаються низькими", — коментує місцевий рієлтор Віталій Проценко.

Ціни на вторинному ринку в Сумах:

однокімнатна без ремонту — 16-18 тис. дол.;

однокімнатна з ремонтом — 22-24 тис. дол.

При цьому оренда житла в місті коштує 7-12 тис. гривень на місяць, оскільки попит з боку військових і переселенців дуже високий.

Чи варто купувати житло в прифронтових містах

Попри рекордно низькі ціни, купівля нерухомості у таких містах — це великий ризик. Потенційні покупці мають враховувати:

ризик обстрілів — житло може бути пошкоджене чи зруйноване;

відсутність ліквідності — продати квартиру буде складно;

висока невизначеність — ситуація на фронті може змінитися будь-коли.

З іншого боку, деякі покупці бачать у цьому можливість для довгострокових інвестицій. Якщо війна закінчиться, такі міста можуть почати відновлюватися, а ціни — поступово рости. Однак чекати швидкого повернення ринку до довоєнного рівня не варто.

"Навіть після закінчення війни ринок не відновиться миттєво. Найоптимістичніші прогнози говорять про 1-2 роки. А ліквідним залишиться лише якісне житло — новобудови або квартири з хорошим ремонтом", — підсумовує Тетяна Нерсесян.

Раніше ми повідомляли, що кожен воєнний інцидент спричиняє падіння середньої ціни квартир, виставлених на продаж. Найбільше знецінюються однокімнатні квартири, вартість яких зменшується на 2 тисячі гривень після кожної атаки. Двокімнатні квартири втрачають 2,4 тис. грн, а трикімнатні — 3,1 тис. грн.

Також війна в Україні суттєво змінила критерії вибору житла. Тепер, окрім звичних факторів, покупці змушені враховувати безпекові ризики, пов'язані з бойовими діями та можливими руйнуваннями. Важливими стали стійкість інфраструктури та розташування об'єкта нерухомості.