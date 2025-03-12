Як кожна ворожа атака на міста України змінює ціни на квартири

Будинок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Війна продовжує перекроювати ринок нерухомості України. На заході країни ціни на квартири тримаються на високому рівні, а от міста, що ближче до фронту або регулярно страждають від обстрілів, демонструють протилежну динаміку. Дослідники оцінили конкретний вплив воєнних атак на вартість житла.

Спираючись на дані порталу ЛУН, дослідник Джуліан Вудворд з Університету Бата (Велика Британія) встановив чіткий взаємозв’язок між кількістю обстрілів та змінами цін на ринку житла в Україні.

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Як падають ціни на квартири після обстрілів

За підрахунками Вудворда, кожен "воєнний інцидент" зменшує середню ціну квартир, виставлених на продаж.

Найбільше втрачають у вартості 1-кімнатні квартири: вони дешевшають на 2 тисячі гривень після кожної атаки.

Для 2-кімнатних ця сума становить 2,4 тис. грн, а для 3-кімнатних — 3,1 тис. грн.

Щодо вартості квадратного метра, то вона знижується в середньому на 36-47 грн. Відносно загальної ціни об’єкта, щоб побачити падіння на 1%, має відбутися 6-10 атак.

1-кімнатні квартири демонструють найбільші втрати через два ключові фактори:

меншу безпеку (складніше дотриматися правила "двох стін");

нижчий рівень комфорту, що робить їх менш привабливими для покупців у кризові часи.

Зміна ціни на житло після атак. Графіка: ЛУН

Як змінюється вартість оренди під час війни

Обстріли впливають і на орендний ринок, але менш відчутно. Вудворд підрахував, що після кожної атаки середня орендна плата зменшується на 10 грн для 1- та 2-кімнатних квартир і на 6 грн для 3-кімнатних.

Щоб побачити зниження ціни оренди на 1%, потрібно щонайменше 10-20 обстрілів. При цьому кожен новий "воєнний інцидент" призводить до збільшення кількості оголошень про оренду: власники виїжджають, а житло тимчасово повертається на ринок.

Як змінюється вартість оренди після атак. Графіка: ЛУН

Цікаво, що аналогічний ефект на ринку продажу відсутній: попри обстріли, кількість нових оголошень про продаж не збільшується. Це пояснюється тим, що продаж житла — це довший і складніший процес, а власники, замість того щоб виставляти об’єкт за заниженою ціною, часто відкладають рішення до стабілізації ситуації.

Внутрішній перерозподіл цін

Ще одна тенденція, яку зафіксував Вудворд: якщо у фронтових містах нерухомість дешевшає, то в більш безпечних регіонах вона дорожчає. Кількість обстрілів у певній частині країни прямо впливає на зростання цін у західних та центральних містах.

Це пояснюється внутрішньою міграцією населення. Через небезпеку люди виїжджають із прифронтових територій та шукають житло в більш безпечних регіонах, що підвищує попит і, відповідно, ціни.

Що таке "воєнний інцидент"

Дослідник враховував широкий спектр подій, які впливали на ціноутворення на ринку нерухомості:

авіаудари та обстріли артилерією;

роботу ППО;

бої з використанням танків або стрілецької зброї;

вибухи, атаки на інфраструктуру та житлові будинки;

напади на гуманітарні конвої та лікарні.

Дані дослідження показують, що ринок нерухомості в Україні чутливо реагує на війну. Чим більше атак, тим дешевше стає житло в постраждалих регіонах і тим дорожче воно у відносно безпечних містах.

Зазначимо, війна в Україні суттєво змінила ринок житла, додавши нові ризики. Покупці змушені ретельно оцінювати безпеку майбутньої квартири через військові дії та руйнування інфраструктури. Тепер безпека є ключовим фактором при виборі житла.

Також повідомлялось, що за три роки війни різко зріс попит на житло в західних регіонах України. Це призвело до значного подорожчання нерухомості на первинному ринку на 40-60%.