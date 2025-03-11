Знижка на купівлю нерухомості від забудовника в Україні в 2025 році: як отримати вигоду

Будівництво житлового будинку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Купівля квартири в новобудові — це важливий крок, який вимагає ретельного планування та аналізу. На ринку нерухомості існує безліч можливостей для економії, і одна з них — отримання знижки від забудовника. Головне — уважно аналізувати ситуацію, перевіряти репутацію забудовника і не спокушатися на сумнівні пропозиції.

Як повідомляють експерти АН "Фортеця", можливість отримання знижки на нерухомість від забудовника існує, але для цього потрібно знати, як і коли діяти. Своєчасна покупка на стадії котловану, участь в акціях, передоплата або купівля квартир у міжсезоння — це лише деякі з варіантів, які можуть допомогти заощадити.

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Купівля на стадії котловану: ризики та можливості

Придбання квартири на етапі котловану — це, безсумнівно, найпривабливіший спосіб заощадити. Ціни на цьому етапі можуть бути на 30-40% нижчими, ніж після введення будинку в експлуатацію. Однак цей метод пов'язаний з певними ризиками.

ризик довгобуду. Не всі забудовники дотримуються термінів будівництва. Тому важливо ретельно перевірити репутацію забудовника, його попередні проєкти та фінансову стабільність;

юридичні ризики. Переконайтеся, що у забудовника є всі необхідні дозволи на будівництво, документація на земельну ділянку та інші юридичні документи.

Поради

Обирайте забудовників з бездоганною репутацією та досвідом успішної реалізації подібних проєктів.

Зверніть увагу на житлові комплекси, які будуються в кілька черг. Якщо перші черги були здані вчасно, це хороший знак.

Залучайте до перевірки документів юриста з досвідом у сфері нерухомості.

Акції та знижки від забудовника: як не пропустити вигідну пропозицію

Забудовники часто проводять акції та надають знижки, особливо під час свят або в періоди низького попиту.

Безвідсоткова розстрочка. Можливість виплачувати вартість квартири частинами без додаткових відсотків.

Тимчасове зниження ціни. Зниження вартості квадратного метра на певний період.

Подарунки. Безплатне оздоблення, побутова техніка, паркомісце тощо.

Знижка при 100% оплаті. Додаткова знижка для тих, хто готовий одразу сплатити всю вартість квартири.

Поради

Регулярно відвідуйте сайти забудовників та підписуйтесь на їхні розсилки, щоб не пропустити вигідні пропозиції.

Уважно вивчайте умови акцій та перевіряйте, чи немає прихованих умов.

Порівнюйте ціни на квартири в різних житлових комплексах, щоб оцінити реальну вигоду від акції.

Перевіряйте репутацію акційних квартир.

Купівля квартири при 100% оплаті: аргумент для переговорів

Готовність одразу сплатити всю вартість квартири — це сильний аргумент для переговорів з забудовником. У багатьох випадках забудовники готові надати додаткову знижку при 100% оплаті.

Поради

Якщо у вас є можливість, розгляньте варіант 100% оплати.

Якщо ви не можете одразу сплатити всю суму, спробуйте домовитися про розстрочку до кінця будівництва з максимальною першою виплатою.

Купівля квартири в міжсезоння: час для вигідних угод

Пік продажів нерухомості припадає на осінь та весну. Влітку та взимку попит на квартири знижується, і забудовники стають більш гнучкими в питаннях знижок.

Поради

Плануйте покупку квартири на літні або зимові місяці.

Не соромтеся торгуватися з забудовником, особливо в періоди низького попиту.

Оптова купівля квартир: знижка за обсяг

Якщо ви плануєте придбати кілька квартир, наприклад, для родини або для інвестицій, ви можете розраховувати на оптову знижку.

Поради

Повідомте забудовника про свої наміри придбати кілька квартир.

Об'єднайтеся з родичами або друзями, які також планують купити квартиру в цьому ж житловому комплексі.

Якщо хтось з ваших знайомих вже придбав квартиру в даному ЖК, використайте це як аргумент для отримання додаткової персональної знижки.

Як повідомлялось, середня вартість квадратного метра в новобудовах по Україні значно варіюється. Адже ринок нерухомості України в 2025 році залишається динамічним, з коливанням цін залежно від регіону та економічної ситуації. В окремих містах фіксується спад цін, тоді як інші демонструють стабільне зростання.

Також ми розповідали, що війна в Україні суттєво змінила підхід до вибору житла. Тепер покупці змушені враховувати підвищені ризики, пов'язані з бойовими діями та можливими руйнуваннями. Безпека майбутньої квартири стала ключовим фактором, який необхідно ретельно оцінювати.