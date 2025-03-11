Знижка на купівлю нерухомості від забудовника в Україні в 2025 році: як отримати вигоду

Квартира мрії за пів ціни — секрети знижок від забудовників
Купівля квартири в новобудові — це важливий крок, який вимагає ретельного планування та аналізу. На ринку нерухомості існує безліч можливостей для економії, і одна з них — отримання знижки від забудовника. Головне — уважно аналізувати ситуацію, перевіряти репутацію забудовника і не спокушатися на сумнівні пропозиції.
Як повідомляють експерти АН "Фортеця", можливість отримання знижки на нерухомість від забудовника існує, але для цього потрібно знати, як і коли діяти. Своєчасна покупка на стадії котловану, участь в акціях, передоплата або купівля квартир у міжсезоння — це лише деякі з варіантів, які можуть допомогти заощадити.
Купівля на стадії котловану: ризики та можливості
Придбання квартири на етапі котловану — це, безсумнівно, найпривабливіший спосіб заощадити. Ціни на цьому етапі можуть бути на 30-40% нижчими, ніж після введення будинку в експлуатацію. Однак цей метод пов'язаний з певними ризиками.
- ризик довгобуду. Не всі забудовники дотримуються термінів будівництва. Тому важливо ретельно перевірити репутацію забудовника, його попередні проєкти та фінансову стабільність;
- юридичні ризики. Переконайтеся, що у забудовника є всі необхідні дозволи на будівництво, документація на земельну ділянку та інші юридичні документи.
Поради
- Обирайте забудовників з бездоганною репутацією та досвідом успішної реалізації подібних проєктів.
- Зверніть увагу на житлові комплекси, які будуються в кілька черг. Якщо перші черги були здані вчасно, це хороший знак.
- Залучайте до перевірки документів юриста з досвідом у сфері нерухомості.
Акції та знижки від забудовника: як не пропустити вигідну пропозицію
Забудовники часто проводять акції та надають знижки, особливо під час свят або в періоди низького попиту.
- Безвідсоткова розстрочка. Можливість виплачувати вартість квартири частинами без додаткових відсотків.
- Тимчасове зниження ціни. Зниження вартості квадратного метра на певний період.
- Подарунки. Безплатне оздоблення, побутова техніка, паркомісце тощо.
- Знижка при 100% оплаті. Додаткова знижка для тих, хто готовий одразу сплатити всю вартість квартири.
Поради
- Регулярно відвідуйте сайти забудовників та підписуйтесь на їхні розсилки, щоб не пропустити вигідні пропозиції.
- Уважно вивчайте умови акцій та перевіряйте, чи немає прихованих умов.
- Порівнюйте ціни на квартири в різних житлових комплексах, щоб оцінити реальну вигоду від акції.
- Перевіряйте репутацію акційних квартир.
Купівля квартири при 100% оплаті: аргумент для переговорів
Готовність одразу сплатити всю вартість квартири — це сильний аргумент для переговорів з забудовником. У багатьох випадках забудовники готові надати додаткову знижку при 100% оплаті.
Поради
- Якщо у вас є можливість, розгляньте варіант 100% оплати.
- Якщо ви не можете одразу сплатити всю суму, спробуйте домовитися про розстрочку до кінця будівництва з максимальною першою виплатою.
Купівля квартири в міжсезоння: час для вигідних угод
Пік продажів нерухомості припадає на осінь та весну. Влітку та взимку попит на квартири знижується, і забудовники стають більш гнучкими в питаннях знижок.
Поради
- Плануйте покупку квартири на літні або зимові місяці.
- Не соромтеся торгуватися з забудовником, особливо в періоди низького попиту.
Оптова купівля квартир: знижка за обсяг
Якщо ви плануєте придбати кілька квартир, наприклад, для родини або для інвестицій, ви можете розраховувати на оптову знижку.
Поради
- Повідомте забудовника про свої наміри придбати кілька квартир.
- Об'єднайтеся з родичами або друзями, які також планують купити квартиру в цьому ж житловому комплексі.
- Якщо хтось з ваших знайомих вже придбав квартиру в даному ЖК, використайте це як аргумент для отримання додаткової персональної знижки.
Як повідомлялось, середня вартість квадратного метра в новобудовах по Україні значно варіюється. Адже ринок нерухомості України в 2025 році залишається динамічним, з коливанням цін залежно від регіону та економічної ситуації. В окремих містах фіксується спад цін, тоді як інші демонструють стабільне зростання.
Також ми розповідали, що війна в Україні суттєво змінила підхід до вибору житла. Тепер покупці змушені враховувати підвищені ризики, пов'язані з бойовими діями та можливими руйнуваннями. Безпека майбутньої квартири стала ключовим фактором, який необхідно ретельно оцінювати.
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