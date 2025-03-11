Скидка на покупку недвижимости от застройщика в Украине в 2025 году: как получить выгоду

Строительство жилого дома. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Покупка квартиры в новостройке — это важный шаг, который требует тщательного планирования и анализа. На рынке недвижимости существует множество возможностей для экономии, и одна из них — получение скидки от застройщика. Главное — внимательно анализировать ситуацию, проверять репутацию застройщика и не соблазняться на сомнительные предложения.

Как сообщают эксперты АН "Фортеця", возможность получения скидки на недвижимость от застройщика существует, но для этого нужно знать, как и когда действовать. Своевременная покупка на стадии котлована, участие в акциях, предоплата или покупка квартир в межсезонье — это лишь некоторые из вариантов, которые могут помочь сэкономить.

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Покупка на стадии котлована: риски и возможности

Приобретение квартиры на этапе котлована — это, несомненно, самый привлекательный способ сэкономить. Цены на этом этапе могут быть на 30-40% ниже, чем после ввода дома в эксплуатацию. Однако, этот метод связан с определенными рисками.

риск долгостроя. Не все застройщики придерживаются сроков строительства. Поэтому важно тщательно проверить репутацию застройщика, его предыдущие проекты и финансовую стабильность;

юридические риски. Убедитесь, что у застройщика есть все необходимые разрешения на строительство, документация на земельный участок и другие юридические документы.

Советы

Выбирайте застройщиков с безупречной репутацией и опытом успешной реализации подобных проектов.

Обратите внимание на жилые комплексы, которые строятся в несколько очередей. Если первые очереди были сданы вовремя, это хороший знак.

Привлекайте к проверке документов юриста с опытом в сфере недвижимости.

Акции и скидки от застройщика: как не пропустить выгодное предложение

Застройщики часто проводят акции и предоставляют скидки, особенно во время праздников или в периоды низкого спроса.

Беспроцентная рассрочка. Возможность выплачивать стоимость квартиры частями без дополнительных процентов.

Временное снижение цены. Снижение стоимости квадратного метра на определенный период.

Подарки. Бесплатная отделка, бытовая техника, паркоместо и т.д.

Скидка при 100% оплате. Дополнительная скидка для тех, кто готов сразу оплатить всю стоимость квартиры.

Советы

Регулярно посещайте сайты застройщиков и подписывайтесь на их рассылки, чтобы не пропустить выгодные предложения.

Внимательно изучайте условия акций и проверяйте, нет ли скрытых условий.

Сравнивайте цены на квартиры в разных жилых комплексах, чтобы оценить реальную выгоду от акции.

Проверяйте репутацию акционных квартир.

Покупка квартиры при 100% оплате: аргумент для переговоров

Готовность сразу оплатить всю стоимость квартиры — это сильный аргумент для переговоров с застройщиком. Во многих случаях застройщики готовы предоставить дополнительную скидку при 100% оплате.

Советы

Если у вас есть возможность, рассмотрите вариант 100% оплаты.

Если вы не можете сразу оплатить всю сумму, попробуйте договориться о рассрочке до конца строительства с максимальной первой выплатой.

Покупка квартиры в межсезонье: время для выгодных сделок

Пик продаж недвижимости приходится на осень и весну. Летом и зимой спрос на квартиры снижается, и застройщики становятся более гибкими в вопросах скидок.

Советы

Планируйте покупку квартиры на летние или зимние месяцы.

Не стесняйтесь торговаться с застройщиком, особенно в периоды низкого спроса.

Оптовая покупка квартир: скидка за объем

Если вы планируете приобрести несколько квартир, например, для семьи или для инвестиций, вы можете рассчитывать на оптовую скидку.

Советы

Сообщите застройщику о своих намерениях приобрести несколько квартир.

Объединитесь с родственниками или друзьями, которые также планируют купить квартиру в этом же жилом комплексе.

Если кто-то из ваших знакомых уже приобрел квартиру в данном ЖК, используйте это как аргумент для получения дополнительной персональной скидки.

Как сообщалось, средняя стоимость квадратного метра в новостройках по Украине значительно варьируется. Ведь рынок недвижимости Украины в 2025 году остается динамичным, с колебанием цен в зависимости от региона и экономической ситуации. В отдельных городах фиксируется спад цен, тогда как другие демонстрируют стабильный рост.

Также мы рассказывали, что война в Украине существенно изменила подход к выбору жилья. Теперь покупатели вынуждены учитывать повышенные риски, связанные с боевыми действиями и возможными разрушениями. Безопасность будущей квартиры стала ключевым фактором, который необходимо тщательно оценивать.