Задаток, аванс, залог — как не потерять деньги при покупке жилья в Украине в 2025 году

Люди изучают документы. Фото: Freepik

При купле-продаже недвижимости важно понимать, что такое задаток, аванс, залог и предоплата. Эти понятия имеют разные юридические последствия, и ошибки в их применении могут стоить значительных финансовых потерь. Часто покупатели и продавцы путают их или используют неправильно, что может привести к серьезным спорам.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о каждом из понятий и как можно вернуть задаток в случае отмены сделки.

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Что такое залог

Залог — это способ обеспечения выполнения обязательств по договору. В сфере недвижимости залог чаще всего используется в рамках ипотечного кредитования. Например, когда вы берете ипотеку, купленная квартира становится предметом залога для банка.

Если заемщик не выполняет свои обязательства, банк может продать недвижимость, чтобы компенсировать свои убытки.

В контексте частных сделок купли-продажи недвижимости залог встречается редко, ведь покупатели обычно передают средства в виде задатка или аванса.

Аванс: что это и как работает

Аванс — это сумма, которую покупатель передает продавцу в качестве частичной оплаты будущей сделки. Важная особенность аванса — если сделка не состоялась, он подлежит возврату покупателю независимо от причин. Это означает, что даже если покупатель сам передумает покупать жилье, он имеет право вернуть свои средства.

Но аванс не является гарантией сделки и не накладывает штрафных санкций на стороны в случае ее отмены, отмечают эксперты АН "Твоя крепость".

Ключевые особенности аванса:

передается как частичная оплата;

не является обязательной гарантией сделки;

возвращается в случае расторжения сделки;

не предусматривает штрафных санкций.

Задаток: основные правила

Задаток — это денежная сумма, которую одна сторона передает другой в качестве подтверждения намерений выполнить сделку. Если сделка не состоялась по вине продавца, он обязан вернуть задаток в двойном размере. Если же сделку срывает покупатель — задаток остается у продавца, уточняют специалисты АН "Маяк".

Основные характеристики задатка:

выполняет функцию гарантии сделки;

имеет юридические последствия: виновная сторона несет финансовые потери;

должен быть зафиксирован в договоре, желательно нотариально.

Предоплата: в чем отличие

Предоплата — это сумма, которая вносится за товар или услугу до момента их получения. На рынке недвижимости этот термин почти не используется, ведь в большинстве случаев сделки оформляются через задаток или аванс. Если предоплата указана в договоре, ее возврат зависит от прописанных условий.

Как правильно передавать задаток

Чтобы избежать финансовых рисков, передача задатка должна происходить с соблюдением нескольких правил:

заключить предварительный договор — документ должен четко указывать, что переданные средства являются задатком, а также условия их возврата;

заверить договор у нотариуса — это обеспечит дополнительную юридическую защиту;

получить расписку от продавца — она подтверждает факт получения средств;

передавать деньги непосредственно продавцу — не используйте посредников или агентов для передачи средств.

Как вернуть задаток в случае отмены сделки

Задаток подлежит возврату в двойном размере, если сделка не состоялась по вине продавца. Если виноват покупатель — задаток остается у продавца. Чтобы вернуть задаток, следует действовать следующим образом:

проверить условия договора — там должен быть четко прописан статус переданных средств и условия их возврата;

официально обратиться к продавцу — направить письменное требование о возврате задатка;

обратиться в суд в случае отказа — если продавец отказывается возвращать средства, суд может обязать его сделать это.

Можно ли оспорить задаток

Если в договоре нет четкого указания, что переданная сумма является задатком, суд может признать ее авансом. В таком случае покупатель получит лишь первоначальную сумму, без удвоенного возмещения. Поэтому важно внимательно оформлять документы, чтобы избежать недоразумений.

Как сообщалось, в 2025 году рынок недвижимости в Украине остается сложным из-за многочисленных рисков для покупателей. Несмотря на возобновление строительства, есть угроза встретить мошенников, недобросовестных застройщиков и проблемы с документацией.

Также отметим, что из-за войны Нацбанк ограничил валютные операции, усложнив вывод средств от продажи недвижимости за границу. Несмотря на это, легально перевести деньги возможно, если придерживаться установленных правил. Правильные действия помогут избежать проблем с выводом средств.