Кому в Украине нельзя продать недвижимость в 2025 году: полный список

Черный список покупателей — кому запрещено продавать недвижимость
В условиях военного положения в Украине действуют строгие ограничения по купле-продаже недвижимости. Основная цель таких норм — защита национальной безопасности и предотвращение проникновения в экономику государства капитала, связанного со страной-агрессором.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто не сможет купить недвижимость в Украине.
Согласно постановлению Кабинета министров №164, нотариусы должны отказывать в совершении нотариальных действий лицам, которые подпадают под определение, закрепленное в постановлении №187.
Это означает, что любые сделки купли-продажи недвижимости с участием таких лиц являются незаконными.
К категориям лиц, которым запрещено покупать недвижимость в Украине, относятся:
- граждане Российской Федерации (за исключением тех, кто легально проживает в Украине);
- юридические лица, зарегистрированные по российскому законодательству;
- украинские компании, в которых доля российских граждан или государства-агрессора составляет 10% и более;
- иностранные компании, если среди их конечных бенефициаров есть РФ или российские граждане (с долей от 10%).
Эти ограничения — часть общей политики Украины по защите национальных интересов и будущих судебных исков против РФ.
Нотариусы имеют право отказать в регистрации сделки
Если лицо, подпадающее под ограничения, пытается оформить договор купли-продажи недвижимости, нотариус обязан прекратить нотариальное действие.
"Перед процедурой купли-продажи недвижимого имущества нужно проверить, кем на самом деле является собственник. Это позволит избежать проблем с регистрацией прав собственности", — объясняет "РБК-Украина" юрист Ярина Паш.
В то же время теоретически этот запрет обойти можно, например, если:
- россиянин передает право продажи третьему лицу (но это рискованно, так как нотариус может обнаружить схему);
- собственник меняет гражданство (но это долгий процесс);
- компания меняет бенефициаров (но это тоже отслеживается).
Но на практике такие схемы часто раскрываются, и сделка аннулируется.
Почему действуют такие ограничения
В условиях войны контроль за рынком недвижимости является одним из ключевых инструментов защиты экономического и оборонного потенциала страны.
"Нельзя допустить, чтобы активы в Украине оказались в руках тех, кто прямо или косвенно поддерживает агрессора. Это не только вопрос экономической безопасности, но и моральной справедливости", — считает Ярина Паш.
Как проверить недвижимость перед покупкой
Чтобы не попасть в ситуацию, когда сделку признают недействительной, покупателю следует проверить:
- кто владелец. Это можно сделать через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;
- есть ли недвижимость в судебном процессе. Информацию можно найти в Едином государственном реестре судебных решений;
- есть ли задолженность за коммунальные услуги. Это можно узнать через запрос в местные коммунальные службы;
- нет ли проблем с документами. Необходимо проверить правоустанавливающие документы и их соответствие законодательству.
Отметим, при купле-продаже недвижимости важно понимать, что такое задаток, аванс, залог и предоплата. Эти понятия имеют разные юридические последствия, и ошибки в их применении могут стоить значительных финансовых потерь. Часто покупатели и продавцы путают их или используют неправильно, что может привести к серьезным спорам.
Также мы рассказывали, что продажа квартиры, где зарегистрированы дети, требует особого внимания к юридическим деталям. Согласно законодательству, защита прав ребенка является приоритетной, поэтому сделка возможна лишь при условии получения необходимых разрешений и соблюдения установленных процедур. Без этого продажа не будет осуществлена.
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