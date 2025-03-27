Кому в Украине нельзя продать недвижимость в 2025 году: полный список

Мужчина с документами. Фото: Freepik

В условиях военного положения в Украине действуют строгие ограничения по купле-продаже недвижимости. Основная цель таких норм — защита национальной безопасности и предотвращение проникновения в экономику государства капитала, связанного со страной-агрессором.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто не сможет купить недвижимость в Украине.

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Согласно постановлению Кабинета министров №164, нотариусы должны отказывать в совершении нотариальных действий лицам, которые подпадают под определение, закрепленное в постановлении №187.

Это означает, что любые сделки купли-продажи недвижимости с участием таких лиц являются незаконными.

К категориям лиц, которым запрещено покупать недвижимость в Украине, относятся:

граждане Российской Федерации (за исключением тех, кто легально проживает в Украине);

юридические лица, зарегистрированные по российскому законодательству;

украинские компании, в которых доля российских граждан или государства-агрессора составляет 10% и более;

иностранные компании, если среди их конечных бенефициаров есть РФ или российские граждане (с долей от 10%).

Эти ограничения — часть общей политики Украины по защите национальных интересов и будущих судебных исков против РФ.

Нотариусы имеют право отказать в регистрации сделки

Если лицо, подпадающее под ограничения, пытается оформить договор купли-продажи недвижимости, нотариус обязан прекратить нотариальное действие.

"Перед процедурой купли-продажи недвижимого имущества нужно проверить, кем на самом деле является собственник. Это позволит избежать проблем с регистрацией прав собственности", — объясняет "РБК-Украина" юрист Ярина Паш.

В то же время теоретически этот запрет обойти можно, например, если:

россиянин передает право продажи третьему лицу (но это рискованно, так как нотариус может обнаружить схему);

собственник меняет гражданство (но это долгий процесс);

компания меняет бенефициаров (но это тоже отслеживается).

Но на практике такие схемы часто раскрываются, и сделка аннулируется.

Почему действуют такие ограничения

В условиях войны контроль за рынком недвижимости является одним из ключевых инструментов защиты экономического и оборонного потенциала страны.

"Нельзя допустить, чтобы активы в Украине оказались в руках тех, кто прямо или косвенно поддерживает агрессора. Это не только вопрос экономической безопасности, но и моральной справедливости", — считает Ярина Паш.

Как проверить недвижимость перед покупкой

Чтобы не попасть в ситуацию, когда сделку признают недействительной, покупателю следует проверить:

кто владелец. Это можно сделать через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

есть ли недвижимость в судебном процессе. Информацию можно найти в Едином государственном реестре судебных решений;

есть ли задолженность за коммунальные услуги. Это можно узнать через запрос в местные коммунальные службы;

нет ли проблем с документами. Необходимо проверить правоустанавливающие документы и их соответствие законодательству.

Отметим, при купле-продаже недвижимости важно понимать, что такое задаток, аванс, залог и предоплата. Эти понятия имеют разные юридические последствия, и ошибки в их применении могут стоить значительных финансовых потерь. Часто покупатели и продавцы путают их или используют неправильно, что может привести к серьезным спорам.

Также мы рассказывали, что продажа квартиры, где зарегистрированы дети, требует особого внимания к юридическим деталям. Согласно законодательству, защита прав ребенка является приоритетной, поэтому сделка возможна лишь при условии получения необходимых разрешений и соблюдения установленных процедур. Без этого продажа не будет осуществлена.