Борг з ЄСВ — чому ФОПу несподівано можуть виписати податковий штраф

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці можуть одночасно бути найманими працівниками. Закон дозволяє ФОПам офіційне працевлаштування і навіть забезпечує пільгою з єдиного соціального внеску. Але існує велика ймовірність набути борг із ЄСВ через неуважність.

Про це розповіли фахівці порталу 7eminar.

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Пільга з ЄСВ

З 1 січня 2025 року підприємцям повернули обов’язок сплачувати ЄСВ, тобто добровільні внески за себе більше не актуальні. Водночас залишилася пільга для підприємців, які працевлаштовані: роботодавець повинен сплатити ЄСВ за найманого працівника в розмірі не менше мінімального (1 760 грн у 2025 році).

Це передбачено законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Пільга поширюється на ФОПів спрощеної та загальної системи оподаткування. Двічі сплачувати ЄСВ (як підприємець і співробітник) не потрібно.

Чому може з’явитися борг

Але може виникнути непередбачувана проблема. Якщо людину найняли на роботу чи звільнили не з 1 числа місяця, то керівник заплатить єдиний соціальний внесок у неповному розмірі — пропорційно відпрацьованим дням. А ФОП, не звернувши увагу на цю деталь, почне покривати регулярні платежі тільки з наступного місяця.

Як результат — з’явиться заборгованість, про яку платник може швидко не дізнатися. Тоді розмір буде збільшуватися, що потенційно призведе навіть до блокування банківських рахунків.

"Законодавством не передбачена доплата тільки різниці між сплаченим внеском і мінімальним розміром. Також не передбачена сплата ЄСВ пропорційно дням місяця до працевлаштування на основне місце роботи", — зазначили фахівці порталу.

Це означає, що ФОП повинен за місяці, коли роботодавець робив неповні мінімальні внески, самостійно визначити базу нарахування податку в розмірі 22% від мінімальної зарплати (від 8 000 грн у 2025 році). Йому доведеться сплатити ЄСВ за себе, відправивши у Пенсійний фонд щонайменше 1 760 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, податківцям заборонено стягувати борги з деяких категорій платників. Йдеться про суб’єктів господарювання, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних/можливих бойових дій.

Також ми писали, коли ФОПи 3-ї групи єдиного податку будуть вперше у 2025 році сплачувати військовий збір. Вони повинні вносити 1% від доходу за звітний період після подання квартальної декларації. Тобто сума податку не фіксована.