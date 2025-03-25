Пільгова ставка ЄСВ — за яких працівників можна платити менше податків

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ставка єдиного соціального внеску перебуває на рівні 22% від зарплати у 2025 році. Проте роботодавці можуть сплачувати пільговий розмір ЄСВ за деяких працівників. Треба лише надати важливий підтверджувальний документ.

Про це йдеться в законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

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Яка пільгова ставка ЄСВ

Українці звикли, що мінімальний розмір ЄСВ за найманих працівників — це 22% від офіційної зарплати. У 2025 році, коли МЗП становить 8 000 грн на місяць, ставка єдиного соціального внеску дорівнює мінімум 1 760 грн. Але за деяких робітників керівники компаній можуть сплачувати пільгову ставку — 8,41%.

Згідно з п. 13 ст. 8 закону, підприємства, установи, організації, а також ФОПи на загальній/спрощеній системі, які використовують найманих працівників зі встановленою групою інвалідності, повинні сплачувати ЄСВ за ставкою 8,41%. Тобто пільга поширюється на працевлаштованих українців з інвалідністю.

Як застосувати пільгову ставку ЄСВ

До 2025 року, коли існували медико-соціальні експертні комісії, необхідно було виконати три дії для застосування ставки 8,41%:

отримати довідку до акта огляду МСЕК (форма первинної облікової документації № 157-1/о), яка підтверджує встановлену інвалідність з конкретної дати;

надати копію документа роботодавцю;

дочекатися засвідчення копії конкретною датою.

Саме з дати засвідчення довідки роботодавець отримує право застосовувати ставку єдиного соціального внеску 8,41% до доходів працівника з інвалідністю. Якщо дата припадає не на 1 число місяця (як зазвичай і буває), то спочатку слід нарахувати 22% ЄСВ, а після засвідчення документа — пільговий розмір.

Припинення застосування зниженої ставки відбувається з дати скасування інвалідності на підставі рішення МСЕК. З 1 січня 2025 року повноваження, права та обов’язки медико-соціальних експертних комісій передали Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності.

Міністерство фінансів розробило проєкт наказу "Про внесення змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Підтвердження інвалідності відбуватиметься шляхом надання завіреного витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні хочуть ухвалити законопроєкт про запровадження нового податку для громадян. Його сплачуватимуть отримувачі доходу, які заробляють на онлайн-сервісах, зокрема Bolt, Glovo, OnlyFans, Booking тощо. Податок пошириться на водіїв, орендарів, кур’єрів, продавців.

Також ми писали, які податки повинні сплачувати українці з продажу ювелірних виробів, золотих злитків і цінних паперів. Для облігацій ставки ПДФО і військового збору традиційні. Натомість власники злитків із золота нічого не зобов’язані сплачувати.