В Україні готуються запровадити новий податок на Bolt, Glovo та OnlyFans

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні планують ухвалити законопроєкт, який передбачає запровадження нового податку. Сплачуватимуть його українці, які працюють та отримують дохід через Bolt, Glovo, OnlyFans, Booking та інші популярні онлайн-сервіси.

Кого торкнеться нововведення та скільки доведеться платити, розповіли в РБК-Україна.

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Відповідний законопроєкт, ініційований Кабінетом Міністрів, є частиною зобов’язань України у межах євроінтеграційного пакета та умов співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Документ передбачає впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи та доповнює Податковий кодекс України новою статтею.

Вона визначатиме, як оператори цифрових платформ OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking та інші мають декларувати доходи, отримані їхніми користувачами. Йдеться про:

водіїв;

орендарів;

кур’єрів;

продавців товарів;

надавачів платних послуг.

Однак, якщо особа виконує функції як працівник сервісу (є співробітником компанії, яка управляє платформою), вона не підпадає під ці нововведення.

Наразі розглядається дві моделі, як буде працювати закон. Перша передбачає, що податковим агентом буде сама платформа. Тобто, наприклад, Booking, замість людини, яка надає нерухомість в оренду, подає звіт і сплачує податок.

Друга модель покладає відповідальність на самих користувачів, які заробляють на платформах — вони мають подавати звітність та сплачувати податки наприкінці року.

Скільки доведеться платити

Згідно з проєктом закону, особа, яка використовує онлайн-платформу як джерело доходу, має сплачувати:

5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Тобто, загальна ставка становитиме 10%. Наприклад, з 30 тис. грн, зароблених за місяць, таксист сервісу Bolt має сплатити 3 тис.грн.

При цьому необов'язково реєструватися як фізична особа-підприємець, оскільки ФОПи повинні платити не 5%, а 6% податку, а також сплачувати 1 760 грн єдиного соціального внеску.

Однак, якщо річний дохід перевищує 5 млн грн, особа повинна буде сплачувати повну ставку ПДФО — 18%, а не 5%. В такому випадку, як пояснив виданню адвокат Богдан Янків, вигідніше буде зареєструватися як ФОП.

Очікується, що закон ухвалять уже цього року, оскільки це одна з умов євроінтеграції.

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