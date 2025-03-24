В Украине готовятся ввести новый налог на Bolt, Glovo и OnlyFans

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют принять законопроект, который предусматривает введение нового налога. Платить его будут украинцы, которые работают и получают доход через Bolt, Glovo, OnlyFans, Booking и другие популярные онлайн-сервисы.

Кого коснется нововведение и сколько придется платить, рассказали в РБК-Украина.

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Кто будет платить новый налог

Соответствующий законопроект, инициированный Кабинетом Министров, является частью обязательств Украины в рамках евроинтеграционного пакета и условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

Документ предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы и дополняет Налоговый кодекс Украины новой статьей.

Она будет определять, как операторы цифровых платформ OnlyFans, Glovo, Uklon, Booking и другие должны декларировать доходы, полученные их пользователями. Речь идет о:

водителях;

арендаторах;

курьерах;

продавцах товаров;

поставщиках платных услуг.

Однако, если лицо выполняет функции как работник сервиса (является сотрудником компании, которая управляет платформой), оно не подпадает под эти нововведения.

Сейчас рассматривается две модели, как будет работать закон. Первая предусматривает, что налоговым агентом будет сама платформа. То есть, например, Booking, вместо человека, который предоставляет недвижимость в аренду, подает отчет и платит налог.

Вторая модель возлагает ответственность на самих пользователей, которые зарабатывают на платформах

— они должны подавать отчетность и платить налоги в конце года.

Сколько придется платить

Согласно проекту закона, лицо, использующее онлайн-платформу как источник дохода, должно платить:

5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

То есть, общая ставка составит 10%. Например, с 30 тыс. грн, заработанных за месяц, таксист сервиса Bolt должен уплатить 3 тыс. грн.

При этом необязательно регистрироваться как физическое лицо-предприниматель, поскольку ФЛП должны платить не 5%, а 6% налога, а также платить 1 760 гривен единого социального взноса.

Однако, если годовой доход превышает 5 млн грн, лицо должно будет платить полную ставку НДФЛ — 18%, а не 5%. В таком случае, как пояснил изданию адвокат Богдан Янкив, выгоднее будет зарегистрироваться как ФЛП.

Ожидается, что закон примут уже в этом году, поскольку это одно из условий евроинтеграции.

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