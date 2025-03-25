Льготная ставка ЕСВ — за каких сотрудников можно платить меньше налогов

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ставка единого социального взноса находится на уровне 22% от зарплаты в 2025 году. Однако работодатели могут платить льготный размер ЕСВ за некоторых сотрудников. Надо только предоставить важный подтверждающий документ.

Об этом говорится в законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Читайте также:

Какая льготная ставка ЕСВ

Украинцы привыкли, что минимальный размер ЕСВ за наемных работников — это 22% от официальной зарплаты. В 2025 году, когда МЗП составляет 8 000 грн в месяц, ставка единого социального взноса равна минимум 1 760 грн. Но за некоторых сотрудников руководители компаний могут платить льготную ставку — 8,41%.

Согласно п. 13 ст. 8 закона, предприятия, учреждения, организации, а также ФЛП на общей/упрощенной системе, которые используют наемных работников с установленной группой инвалидности, должны уплачивать ЕСВ по ставке 8,41%. То есть льгота распространяется на трудоустроенных украинцев с инвалидностью.

Как применить льготную ставку ЕСВ

До 2025 года, когда существовали медико-социальные экспертные комиссии, необходимо было выполнить три действия для применения ставки 8,41%:

получить справку к акту осмотра МСЭК (форма первичной учетной документации № 157-1/о), подтверждающую установленную инвалидность с конкретной даты;

предоставить копию документа работодателю;

дождаться заверения копии конкретной датой.

Именно с даты заверения справки работодатель получает право применять ставку единого социального взноса 8,41% к доходам сотрудников с инвалидностью. Если дата приходится не на 1 число месяца (как обычно и бывает), то сначала нужно начислить 22% ЕСВ, а после заверения документа — льготный размер.

Прекращение применения пониженной ставки происходит с даты отмены инвалидности на основании решения МСЭК. С 1 января 2025 года полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий передали Украинскому государственному научно-исследовательскому институту медико-социальных проблем инвалидности.

Министерство финансов разработало проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Подтверждение инвалидности будет происходить путем предоставления заверенной выписки из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования человека.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине хотят принять законопроект о введении нового налога для граждан. Его будут платить получатели дохода, которые зарабатывают на онлайн-сервисах, в частности Bolt, Glovo, OnlyFans, Booking и тому подобное. Налог распространится на водителей, арендаторов, курьеров, продавцов.

Также мы писали, какие налоги должны платить украинцы с продажи ювелирных изделий, золотых слитков и ценных бумаг. Для облигаций ставки НДФЛ и военного сбора традиционные. Зато владельцы слитков из золота ничего не обязаны платить.