Військовий збір для ФОП 3 групи — яка ставка і коли платити у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі повинні сплачувати військовий збір у 2025 році. Представники 3 групи єдиного податку мають власні терміни оплати і подання звітності, а ставка відрізняється від інших груп. Необхідно розібратися, коли настане час поповнення державного бюджету, які реквізити тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати ФЛП 3 групи про військовий збір у 2025 році.

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Яка ставка військового збору

Новий податок для ФОПів ввели з 1 січня 2025 року законом від 10.10.2024 № 4015-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану".

Об’єктом оподаткування на 3 групі є безпосередній дохід підприємця, тобто сума, з якої сплачується ЄП. Ставка військового збору перебуває на рівні 1% від цього доходу. Отже фактично, закон просто збільшив розмір єдиного податку для неплатників ПДВ з 5% до 6%.

Коли і куди сплачувати військовий збір

Терміни аналогічні з покриттям інших податкових зобов’язань — 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за звітний період (квартал). Виходить, вперше у 2025 році ФОПам необхідно сплатити військовий збір до 20 травня.

Існує окремий рахунок, відкритий для надходження коштів. Код бюджетної класифікації — 11011800, а саме "Військовий збір, що підлягає сплаті юридичними особами, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група)".

Плюс підприємцям доведеться відображати нарахування в податковій декларації. Міністерство фінансів затвердило нову форму звітності наказом №57 від 31.01.2025. Зокрема з’явився розділ V для визначення грошових зобов’язань з військового збору.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям хочуть повернути добровільну сплату єдиного соціального внеску. Відповідний законопроєкт про застосування воєнної пільги зареєстрували у Верховній Раді. Плюс автори ініціативи запропонували встановити військовий збір для окремих категорій платників.

Також ми писали, через які помилки фізичних осіб-підприємців контролюючий орган може анулювати державну реєстрацію платника єдиного податку. Список порушень доволі великий, він включає перевищення річного ліміту доходу і найм більшої кількості працівників, ніж дозволено.